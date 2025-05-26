保錡跑會邀林作做嘉賓惹爭議 不滿網民重提「阿叻事件」連環留言反擊
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34歲ERROR成員吳保錡近年積極以運動形象示人，並與已故前新聞主播柳俊江共同創立「大埔民間體育會」，一度成功洗底。不過今年新年時保錡就突於社交平台曬出與阿叻陳百祥嘅合照，引起大批網民負評之餘亦令形象插水。日前保錡宣布其跑會將邀請林作做嘉賓分享運動經驗，再度引起唔少留下負評……
保錡跑會邀林作做嘉賓兼稱其為大哥
保錡日前（25日）在「大埔民間體育會」的IG宣布，將於本周二（27日）晚在大埔運動場舉辦跑步活動，並會邀請林作擔任嘉賓分享運動心得。他在帖文中寫道：「大埔例二跑。今次請到 @jolamchok 同大家分享做運動心得，近年林作開始積極健身，同埋參加多個足球比賽，人稱香港恩沙基。」並表示活動費用全免，「只要有心不作騷擾就可以參加」。而保錡更在留言中稱林作為「大哥」，似乎甚是尊敬對方。
網民重提「阿叻事件」 保錡不滿連環反擊
活動消息一出，網民反應兩極，有人表示支持，亦有跑友揚言退出群組。有網民在帖文下留言：「睇嚟阿叻事件後仲未學精」，質疑保錡的選擇。保錡親自回應：「其實講做運動又關阿叻咩事」，並進一步解釋：「我同作本身都係足球隊友！我respect佢對足球認真打認真比賽嘅熱情！唔係打啲圍威喂嘅波！你知唔知真係比賽對手唔會錫住你係乜嘢人？大家都係認真對待！」並強調與林作的合作基於共同的運動熱情，並非外界所想的其他因素。
撰文：東方新地圖片來源：ig@k_p0k1taiporun、ig@k_p0k1、ig@jolamchok資料或影片來源：原文刊於新假期