保錡跑會邀林作做嘉賓惹爭議 不滿網民重提「阿叻事件」連環留言反擊

34歲ERROR成員吳保錡近年積極以運動形象示人，並與已故前新聞主播柳俊江共同創立「大埔民間體育會」，一度成功洗底。不過今年新年時保錡就突於社交平台曬出與阿叻陳百祥嘅合照，引起大批網民負評之餘亦令形象插水。日前保錡宣布其跑會將邀請林作做嘉賓分享運動經驗，再度引起唔少留下負評……