保錡由17歲聲夢小花轉冧37歲前星夢一姐 被爆疑孖公仔買糖水
保錡以9字勁讚菊梓喬
現年33歲的保錡近月以來對於年長他4歲的菊梓喬（Hana）表現出了極大的興趣，日前更在IG的Story中分享了菊梓喬的舊歌《別再怕》，並評論說：「聽了一整個早上，很喜歡的旋律。」菊梓喬發布的拍攝花絮也得到了保錡的大力讚美：「高貴，可愛，有型，有才華。」
狂讚菊梓喬唱歌好聽
除了不時Tag菊梓喬主唱的《逆天奇案》片尾曲《秘密花園》外，當菊梓喬轉投新唱片公司後，保錡又表示期待她的新作品，並在其他帖子下留言稱讚她的歌曲。最近菊梓喬為HOY TV劇集《與鳳行》唱主題曲《萬年》 ，保錡也有留言讚：「好聽，想睇MV。」
保錡與菊梓喬互傾運動經
除了音樂上的交流，保錡也對菊梓喬的日常活動保持關注。當她分享自己的運動成果時，保錡留言鼓勵：「運動帶來正能量，能夠發出一種真正的美。」對此，菊梓喬回應表示自己正在努力中。有網民建議保錡應該帶菊梓喬參加ViuTV的節目，保錡表示會「盡力」，而菊梓喬則對保錡表示：「希望有一日好似你咁行偶像路線」。
菊梓喬獲保錡介紹做運動
菊梓喬近日在訪問中透露保錡教了她好多運動上的事情，更啟發她好多做運動對身體的好處，及向她介紹了好多不同類型的運動，令她不再咁沉悶。他亦有邀請她加入跑會，但她自覺跑步仍好渣，要待她跑到一個理想的時間，才會加入他的跑會一齊跑。
保錡疑與菊梓喬孖公仔買糖水
此外，保錡上月現身佐敦一間糖水店去買外賣時，曾跟老闆合照，有網民在留言區上載當晚自己與Hana的自拍，又表示：「呢張相（保錡與老闆合照）係我影嘅，我真係覺得佢哋好靚仔，除此之外今晚仲有菊梓喬。」引來網民對於他們當日孖公仔去買糖水的猜測。
保錡曾冧爆鍾柔美 自認炎明熹小粉絲
保錡一直以來對於TVB的藝人情有獨鍾，他曾在多個場合公開表示對Yumi鍾柔美的喜愛，並自稱是Gigi炎明熹的忠實小粉絲。在2021年的一次訪問中，他曾不慎提及炎明熹，後來解釋自己當時言辭失當。對於是否仍然喜歡Yumi，保錡回答：「有留意呀！」此外，他也常在社交網絡上對鍾柔美的直播留言「笑一個」，並在她的帖子中迅速點讚。