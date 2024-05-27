保錡由17歲聲夢小花轉冧37歲前星夢一姐 被爆疑孖公仔買糖水

TVB與ViuTV的藝人雖然鮮少在螢幕前合作，但男團ERROR成員保錡（Poki）卻多次對17歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）和19歲炎明熹（Gigi）顯示出特別的關注。不過最近保錡似乎「移情別戀」，被發現轉冧37歲的前TVB旗下星夢一姐！

