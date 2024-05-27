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保錡由17歲聲夢小花轉冧37歲前星夢一姐 被爆疑孖公仔買糖水

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TVB與ViuTV的藝人雖然鮮少在螢幕前合作，但男團ERROR成員保錡（Poki）卻多次對17歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）和19歲炎明熹（Gigi）顯示出特別的關注。不過最近保錡似乎「移情別戀」，被發現轉冧37歲的前TVB旗下星夢一姐！

保錡以9字勁讚菊梓喬

現年33歲的保錡近月以來對於年長他4歲的菊梓喬（Hana）表現出了極大的興趣，日前更在IG的Story中分享了菊梓喬的舊歌《別再怕》，並評論說：「聽了一整個早上，很喜歡的旋律。」菊梓喬發布的拍攝花絮也得到了保錡的大力讚美：「高貴，可愛，有型，有才華。」

保錡 保錡近年keep住做運動，形象變得健康。（圖片來源：IG@k_p0k1）
保錡近年keep住做運動，形象變得健康。（圖片來源：IG@k_p0k1）
保錡 日前保錡在限時動態中推介菊梓喬的舊作《別再怕》。（圖片來源：IG@k_p0k1）
日前保錡在限時動態中推介菊梓喬的舊作《別再怕》。（圖片來源：IG@k_p0k1）

狂讚菊梓喬唱歌好聽

除了不時Tag菊梓喬主唱的《逆天奇案》片尾曲《秘密花園》外，當菊梓喬轉投新唱片公司後，保錡又表示期待她的新作品，並在其他帖子下留言稱讚她的歌曲。最近菊梓喬為HOY TV劇集《與鳳行》唱主題曲《萬年》 ，保錡也有留言讚：「好聽，想睇MV。」

保錡 保錡留言表示想睇菊梓喬新歌MV。（圖片來源：IG@hana_kuk）
保錡留言表示想睇菊梓喬新歌MV。（圖片來源：IG@hana_kuk）
保錡 菊梓喬分享拍攝花絮，也獲保錡大讚：「高貴，可愛，有型，有才華。」（圖片來源：IG@hana_kuk）
菊梓喬分享拍攝花絮，也獲保錡大讚：「高貴，可愛，有型，有才華。」（圖片來源：IG@hana_kuk）
保錡 （圖片來源：IG@hana_kuk）
（圖片來源：IG@hana_kuk）

保錡與菊梓喬互傾運動經

除了音樂上的交流，保錡也對菊梓喬的日常活動保持關注。當她分享自己的運動成果時，保錡留言鼓勵：「運動帶來正能量，能夠發出一種真正的美。」對此，菊梓喬回應表示自己正在努力中。有網民建議保錡應該帶菊梓喬參加ViuTV的節目，保錡表示會「盡力」，而菊梓喬則對保錡表示：「希望有一日好似你咁行偶像路線」。

保錡 菊梓喬分享運動成果。（圖片來源：IG@hana_kuk）
菊梓喬分享運動成果。（圖片來源：IG@hana_kuk）
保錡 獲保錡留言鼓勵。（圖片來源：IG@hana_kuk）
獲保錡留言鼓勵。（圖片來源：IG@hana_kuk）

菊梓喬獲保錡介紹做運動

菊梓喬近日在訪問中透露保錡教了她好多運動上的事情，更啟發她好多做運動對身體的好處，及向她介紹了好多不同類型的運動，令她不再咁沉悶。他亦有邀請她加入跑會，但她自覺跑步仍好渣，要待她跑到一個理想的時間，才會加入他的跑會一齊跑。

保錡 保錡近年來熱愛跑步，成立了「大埔民間體育會」。（圖片來源：IG@k_p0k1）
保錡近年來熱愛跑步，成立了「大埔民間體育會」。（圖片來源：IG@k_p0k1）

保錡疑與菊梓喬孖公仔買糖水

此外，保錡上月現身佐敦一間糖水店去買外賣時，曾跟老闆合照，有網民在留言區上載當晚自己與Hana的自拍，又表示：「呢張相（保錡與老闆合照）係我影嘅，我真係覺得佢哋好靚仔，除此之外今晚仲有菊梓喬。」引來網民對於他們當日孖公仔去買糖水的猜測。

保錡 保錡上月在佐敦一間糖水店去買外賣時，跟老闆合照。（圖片來源：網上圖片）
保錡上月在佐敦一間糖水店去買外賣時，跟老闆合照。（圖片來源：網上圖片）
保錡 有網民踢爆當晚兩人疑似同場，孖住去買糖水。（圖片來源：網上圖片）
有網民踢爆當晚兩人疑似同場，孖住去買糖水。（圖片來源：網上圖片）
保錡 菊梓喬曾是TVB旗下唱片公司星夢（現名TVB Music Group）一姐。（圖片來源：IG@hana_kuk）
菊梓喬曾是TVB旗下唱片公司星夢（現名TVB Music Group）一姐。（圖片來源：IG@hana_kuk）
保錡 雖然已在今年初約滿離開星夢，但近日菊梓喬仍有在TVB劇《逆天奇案2》中客串現身。（圖片來源：IG@hana_kuk）
雖然已在今年初約滿離開星夢，但近日菊梓喬仍有在TVB劇《逆天奇案2》中客串現身。（圖片來源：IG@hana_kuk）

保錡曾冧爆鍾柔美 自認炎明熹小粉絲

保錡一直以來對於TVB的藝人情有獨鍾，他曾在多個場合公開表示對Yumi鍾柔美的喜愛，並自稱是Gigi炎明熹的忠實小粉絲。在2021年的一次訪問中，他曾不慎提及炎明熹，後來解釋自己當時言辭失當。對於是否仍然喜歡Yumi，保錡回答：「有留意呀！」此外，他也常在社交網絡上對鍾柔美的直播留言「笑一個」，並在她的帖子中迅速點讚。

保錡 保錡曾在活動上主動邀「隔離台」歌手炎明熹合照，事後更在社交平台晒出合照，自稱「追星小保錡」。（圖片來源：IG@k_p0k1）
保錡曾在活動上主動邀「隔離台」歌手炎明熹合照，事後更在社交平台晒出合照，自稱「追星小保錡」。（圖片來源：IG@k_p0k1）
保錡 保錡被網民踢爆曾寸炎明熹，即時回應補鑊，在接受訪問時，更大讚炎明熹是新一代超班女歌手。（圖片來源：IG@k_p0k1）
保錡被網民踢爆曾寸炎明熹，即時回應補鑊，在接受訪問時，更大讚炎明熹是新一代超班女歌手。（圖片來源：IG@k_p0k1）
保錡 網民指出保錡對Yumi也是幾乎每一個post都狂畀Like。（圖片來源：IG@yumichung1221）
網民指出保錡對Yumi也是幾乎每一個post都狂畀Like。（圖片來源：IG@yumichung1221）
保錡 保錡無懼打對台，照樣狂畀Like！（圖片來源：IG@yumichung1221）
保錡無懼打對台，照樣狂畀Like！（圖片來源：IG@yumichung1221）

圖片來源：IG@k_p0k1、IG@hana_kuk、IG@yumichung1221

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