非常檢控觀｜監製林志華點名力捧！預言吳偉豪做2026年最火爆小生？

無綫小生吳偉豪（Ricco）近年備受力捧，繼《回歸》後再獲金牌監製林志華欽點，於熱播劇《非常檢控觀》擔當重任。林志華更罕有地公開點名大讚Ricco，直言睇好他極有潛力成為無綫2026年最火爆小生之一，言談間充滿欣賞之情！究竟吳偉豪有何過人之處，能讓這位金牌監製如此看好？