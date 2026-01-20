非常檢控觀｜監製林志華點名力捧！預言吳偉豪做2026年最火爆小生？
監製林志華睇好吳偉豪：「又勤力又有顏值」
向來擅於發掘演員潛質的監製林志華，在接受訪問時對吳偉豪讚不絕口，毫不掩飾其欣賞之情。他直言睇好Ricco能成為無綫未來的頂樑柱，更預言他會是2026年最火爆的小生之一。林志華對Ricco給予極高評價：「又勤力、又有顏值、又有外型、又有身手，真係好弗，睇好佢！」簡單幾句已經概括了Ricco的四大優勢。監製的公開力捧，無疑是為吳偉豪的演藝事業打下一支強心針，亦讓外界更加期待他未來的發展，能否如監製所言，在2026年迎來事業大爆發，成為炙手可熱的一線小生。
林志華一手規劃演藝路 吳偉豪由「朱凌凌」變動作新星
林志華對吳偉豪的栽培可謂一步一腳印。早在劇集《回歸》中，林志華已成功將Ricco從《愛．回家》中深入民心的「朱凌凌」形象，改造成充滿才氣的「IT界才俊」，當時的「斯文眼鏡Look」讓觀眾耳目一新，成功為他拓寬戲路。來到今次的《非常檢控觀》，林志華再度「發功」，看準Ricco的潛力，為他度身訂造多場拳來腳往、打到飛起的動作場口，讓他從斯文才俊搖身一變成為動作新星，展現其動靜皆宜的一面。這種循序漸進的轉型規劃，足見監製對Ricco的用心良苦，旨在將他打造成一位全面的演員。
吳偉豪劇中「全紅」造型搶眼 原來係監製精心設計
除了為吳偉豪鋪路成為動作演員，監製林志華在細節上亦花盡心思。在《非常檢控觀》中，觀眾不難發現Ricco的角色經常以「全紅」造型示人，無論是帥氣的皮褸、休閒襯衫還是運動跑衣，都以搶眼的棗紅色為主調。這個獨特的造型設計，原來也是出自林志華的手筆，旨在強化角色的記憶點，讓吳偉豪的形象更加突出。從角色定位、戲路規劃到服裝造型，監製林志華都為吳偉豪提供了全方位的支持，一步步將這位潛力股推向更高位置，難怪他會被視為吳偉豪演藝路上的重要伯樂。
網民認同監製眼光：吳偉豪值得更多機會！
對於監製林志華的點名力捧，網民紛紛表示認同，認為吳偉豪的努力和潛力有目共睹。不少留言都支持電視台給予他更多機會：「林志華好眼光！Ricco真係好努力，值得捧！」「絕對同意，TVB應該捧多啲呢啲又靚仔又肯搏嘅後生仔！」「由朱凌凌睇到而家，佢嘅進步真係好大，監製冇睇錯人。」更有網民表示，吳偉豪的成功轉型證明了監製的功力：「監製真係好識打造演員，將Ricco由大學生變打仔，完全冇違和感！」「期待Ricco未來更多唔同類型嘅角色！」輿論普遍看好吳偉豪的星途，認為在金牌監製的護航下，他定能發光發亮。