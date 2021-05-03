袁偉豪同「朱凌凌」吳偉豪撞名出事 被網民話「細」 袁偉豪咁回應…
大家都是偉豪，不用分得那麼細？最近「偉豪」這名字可算出晒位，事源TVB藝人吳偉豪疑有裸照片段流出！不過大家一見「偉豪」兩個字，紛紛以為係同樣屬TVB藝人嘅袁偉豪！慘被點錯相嘅袁偉豪仲好抵死咁喺Facebook回覆網友話…
編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖片：袁偉豪IG、《2007香港先生選舉》、《鐵探》、《城寨英雄》、《愛回家》劇照及截圖
吳偉豪不雅影片流出 袁偉豪都畀人話「細」！？
近年憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中「朱凌凌」一角色成功「入屋」的TVB藝員吳偉豪（Ricco），日前疑有一條約12秒的自拍全裸影片流出，不過可能網民睇得太快，搞到誤會以為係同無綫另一位藝人袁偉豪（Benjamin）。
袁偉豪（Ben）嘅Facebook被誤會嘅網民湧至留言，有人取笑咁話「剛剛睇到你XX，原來咁細」、亦有人指責摘偉豪嘅行為稱：「其實點解要沖涼玩自拍？結咗婚就應該檢點啲」。
不過，人哋袁偉豪都擔正拍過幾套劇，當然有唔少粉絲啦。有好多粉絲見到偶像被誤會，都隨即代為澄清：「嗰個係愛回家朱00」、「點錯相」、「認錯人，笑死」。
而袁偉豪最後可能不堪其擾，親自現身回覆網民稱：「認錯人」。簡單直接嘅三個字，再配上一個大笑emoji。之後有傳媒嘗試聯絡袁偉豪打算訪問，攞更詳細嘅回覆佢都冇應機，相信佢都唔想再回應呢啲烏龍嘢啦。
兩個偉豪差別頗大 吳偉豪已報警求助
袁偉豪1997年當選「Yes!校花校草選舉」校草，其後開始參與人體素描模特兒和參演電影，又曾客串多部著名電影，包括：《烈火戰車2極速傳說》、《賭俠1999》、《無間道》。到了2007年，袁偉豪參選《香港先生選舉》奪得冠軍，並簽約TVB。
2016年，袁偉豪憑《城寨英雄》「段迎風」一角而人氣急升。2018年，袁偉豪自資推出個人全裸寫真集《Benontheroad》，引起網民討論。
2019年，袁偉豪於《鐵探》一劇擔正成為男主角，並在2020年與張寶兒結婚。
讀藝員訓練班出身的吳偉豪，近年憑演出《愛‧回家之開心速遞》上位，他在劇中飾演「金城安」（周嘉洛飾）好友「朱凌凌」。