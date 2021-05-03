袁偉豪同「朱凌凌」吳偉豪撞名出事 被網民話「細」 袁偉豪咁回應…

大家都是偉豪，不用分得那麼細？最近「偉豪」這名字可算出晒位，事源TVB藝人吳偉豪疑有裸照片段流出！不過大家一見「偉豪」兩個字，紛紛以為係同樣屬TVB藝人嘅袁偉豪！慘被點錯相嘅袁偉豪仲好抵死咁喺Facebook回覆網友話…

編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖片：袁偉豪IG、《2007香港先生選舉》、《鐵探》、《城寨英雄》、《愛回家》劇照及截圖