非常檢控觀｜吳偉豪首做動作擔當！零訓練過肩摔黃長興 網民嚇呆

昨晚（1月19日）播出的《非常檢控觀》中，吳偉豪（Ricco）的驚人表現引爆全晚高潮！首次在劇中擔當「動作擔當」的他，竟然在沒有接受任何特別動作訓練下，上演連場高難度打鬥戲，更一嘢將「大隻仔」黃長興過肩摔撻落地，場面極度震撼！路人皆驚，究竟這位昔日的「朱凌凌」是如何蛻變成新一代打星？