非常檢控觀｜吳偉豪首做動作擔當！零訓練過肩摔黃長興 網民嚇呆
昨晚（1月19日）播出的《非常檢控觀》中，吳偉豪（Ricco）的驚人表現引爆全晚高潮！首次在劇中擔當「動作擔當」的他，竟然在沒有接受任何特別動作訓練下，上演連場高難度打鬥戲，更一嘢將「大隻仔」黃長興過肩摔撻落地，場面極度震撼！路人皆驚，究竟這位昔日的「朱凌凌」是如何蛻變成新一代打星？
昨晚連環上演三場打鬥 吳偉豪凌空飛腿勁震撼
昨晚劇情焦點除了主角包希仁的「鏡反射觸覺症」外，吳偉豪的超強身手絕對是另一大亮點。在三場主要的打鬥戲中，Ricco的表現令人眼前一亮，完全不像一個動作戲初哥。他先是以一記「凌空飛腿」展示了驚人的彈跳力和腰力，動作乾淨俐落。其後，他的「直勾腿」更是技驚四座，無論是向前還是向後出腳，都輕鬆踢出完美的「90度角」，盡顯其柔軟度與力量。最震撼的一幕，莫過於他與大隻猛男黃長興的對打，Ricco不但「直勾腿」放題，更出其不意地發力，將身形健碩的黃長興整個人抱起再使出過肩摔，重重摔在地上，整套動作一氣呵成，看得觀眾目瞪口呆，紛紛猜測他是否秘密練兵多時。
吳偉豪親揭零訓練秘訣：「最緊要啲筋鬆」
面對外界對其身手的驚訝，吳偉豪親自解畫，原來他事前並沒有如外界所料般接受任何特別的武術或動作訓練，完全是靠自身努力操弗迎戰。他大方分享箇中秘訣，笑言關鍵在於柔軟度：「主要都係做多啲 Gym，同埋拉多啲筋。我知道有唔少出拳同踢腿嘅動作，所以最緊要啲筋鬆，出嚟嘅動作先會夠靚。」一語道破了動作場面美感的關鍵。Ricco的敬業態度和私下付出的汗水，成功讓他在鏡頭前呈現出最佳效果，證明了只要肯下苦功，即使沒有武術底子也能成為出色的動作演員。
網民洗版式激讚吳偉豪：睇得又打得！
吳偉豪在劇中能打又能看的表現，成功俘虜大批觀眾心，網民在討論區及社交平台掀起洗版式讚賞。不少人對他刮目相看，留言表示：「完全估唔到朱凌凌咁打得，嚇親！」「個過肩摔真係堅料，仲要對手係黃長興！」「啲腿功好勁，踢得好直好靚，肯定拉筋拉得好辛苦。」更有網民大讚他轉型成功：「由愛回家嘅大學生，到而家變咗動作演員，戲路闊咗好多！」「TVB應該畀多啲呢啲機會佢，睇得又打得嘅小生唔多！」「畫面勁震撼，睇到嘩嘩聲！」輿論一面倒地對Ricco的表現給予高度評價，認為他為觀眾帶來了巨大驚喜。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期