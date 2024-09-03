歐錦棠親試滾油表演真相踢爆吳剛師傅造假 揭馮寶寶因心口碎大石受傷
歐錦棠 揭祕吳剛師傅滾油取物真相
講到「東華常客」吳剛師傅其中一項著名表演「滾油取物」，歐錦棠踢爆原來是掩眼法，當年吳剛師傅徒手從滾油中取出金元寶，並當場喝下一小杯滾油，曾經睇到電視機前的觀眾嘩嘩聲，不過歐錦棠就話竅妙是在油中加入白醋或者米醋。歐錦棠解釋：「因為醋沸點低過油好多，亦都低過水，浮咗喺油嘅面，一陣間好快會有泡泡，就以為好熱好滾
，就畀人一種好似好滾嘅感覺。」
用煮食煲親手示範滾油取物
歐錦棠更「以身試油」，用煮食煲親手示範「滾油取物」，片中可見其手指確實可以掂到煲中加了白醋的油，但他強調仍有一定的風險，呼籲觀眾不要嘗試模仿。此外他又講到吳剛師傅曾試過「空手煮魚」，用氣功將魚煎熟，他直言這表演也有竅妙，就是劏走魚的內臟後，在裡面加裝一條發熱線，連接藏在護腕中的電池，這樣一按掣條魚就會出煙。
爆心口碎大石用真麻石
而另一個亡命表演「心口碎大石」，歐錦棠就話係用真麻石，因為曾有人試過用硫酸溶石代替麻石，但因腐蝕程度不一，既有一定危險，又怕石太脆未扑便碎令場面尷尬，但扑石就要由專人負責：「你見唔會係藝員揸鎚，揸鎚撲嗰個係師傅出嚟，因為佢哋識得用鎚嘅力。」
馮寶寶慘被斷肋骨
歐錦棠憶述1995年亞視台慶期間，馮寶寶（Bobo姐）曾表演「心口碎大石」，當時由他擔任司儀：「通常扑一下就開，但當時扑咗兩嘢都未開，你完成唔到件事會好瘀，咁我就話︰『再嚟得唔得呀？我哋整多吓啦！』師傅可能情急下就大力咗啲。Bobo姐就話『阿棠，整蠱我？』但結果真係碎咗，事後佢話畀我聽佢斷咗條肋骨，陰功，睇咗好耐醫生！」
吳剛師傅非第一次被爆造假
網民睇完片都諗起吳剛師傅已非第一次被指表演造假：「吳剛師傅嘅另一個好出名嘅表演就係食炭，不過記得表演完第二日就俾報紙踢爆佢食嘅唔係炭，而係芋頭」、「以前週刊有踢爆過吳江用果D係科學油，沸點係60度，食炭其實係燒燶嘅薯仔嚟」，但網民仍大讚：「吳剛師傅真係好正」、「雖然好多都係掩眼法，但以當年嚟講都可以做到好強烈嘅視覺效果」等。
吳剛師傅經典回帶
拍過電影、做過亞視，90年代吳剛師傅跳槽到無綫，以一身精鋼身形同食油搽勻全身表演東華節目殺出一條血路，成為年年東華籌款重點項目。曾經食過炭、飲過熟油、纓槍插頸又心口碎大石，雖然被踢爆用特備道具以假亂真，不過始終都係一代人回憶，非常經典。
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