吳千語現身富豪聚會 上流港女癡埋名流零違和感 唔似公屋出身

29歲的吳千語（Karena）向來氣質非凡，早排仲俾內地網民封為「高級貨色」。自從吳千語同林峯的5年感情玩完後，就極速踏上百億富三代施柏雄（Brain），兩人感情極之穩定，最近疑似傳出兩人拉埋天窗，不過吳千語就堅決否認消息。不過就算未結婚，吳千語已經過住上流嘅名媛生活，仲被捕獲現身富豪聚會…