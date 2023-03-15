吳千語現身富豪聚會 上流港女癡埋名流零違和感 唔似公屋出身
上流港女吳千語現身富豪聚會 來賓極具勢頭
吳千語現任男友施柏雄非常疊水，係內地著名的百億富三代！吳千語經常都在IG分享奢華生活，最近仲被發現同男友一齊參加富豪聚會，同枱嘅來賓背景非常架勢，分別有：名媛馮余慕莊、富德集團公子Edwin Pun、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖等。雖然消息指吳千語出身自公屋，家境平凡，但拍埋一堆名媛絕對唔失禮。當日吳千語儀態萬千，身穿露膊黑色晚禮服，合照中企正中間，表現淡定，望落完全唔似同班名流有違和感，一副貴格少奶奶樣子。
吳千語堅決否認同富豪男友拉埋天窗
網民經常話吳千語一副恨嫁樣，早前就有消息指吳千語「生米煮成熟飯」，成功同男朋友拉埋天窗。但佢出席品牌活動時，就堅決指自己冇計劃結婚，仲話如果結婚一定會公告天下。
網民大讚29歲吳千語屬高級貨
吳千語向來在內地素有知名度。早前就有內地網民於社交媒體提起吳千語，出post以「我心目中港女就是吳千語這樣的」為題，提及29歲的吳千語性格相當好，除了有自信之外，更大方得體，性格隨性自然，直指吳千語係個好女仔。除了性格之外，網民亦指吳千語的衣著打扮十分時尚，更用「精緻漂亮」去形容。網民又指吳千語擁有一種「高級感」及「鬆馳感」（泛指Chill），又指吳千語熱愛生活。直言吳千語絕對係一個「好港女」。
傳吳千語公屋出身老竇街市斬叉燒 阿媽盼其嫁豪門
雖然吳千語望落去貴格，但有消息指其出身平凡，只係來自公屋，而且父親職業寒微，負責喺沙角邨街市斬叉燒，母親就係普通家庭主婦。但吳千語的母親期盼女兒加入豪門，有指從小就教導吳千語要躋身上流社會，因此吳千語16歲入行後，已經黐實富二代蒲夜店。
吳千語當年撻着林峯 生活升級奢華享受
雖然吳千語出身平凡，但當年拍着林峯之後，生活質素完全Level up，住豪宅、揸跑車，而且周身名牌有Hermes，望落去身光頸靚，完全就好似名媛一樣。不過兩人感情玩完之後，吳千語撻着施柏雄就開始變得低調，穿着非常樸素，就算搭飛機都係經濟艙，一副修心養性好老婆的樣子。
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