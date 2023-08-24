吳千語 小肚子

29歲吳千語與富三代拍拖現幸福肥 紙片人身形不再驚現小肚子

最新娛聞
東方新地

廣告

現年29歲的吳千語（Karena）自從與林峯分手之後，其感情世界經常受到外界注目，她與百億富三代施伯雄慢慢由地下情發展至戀情浮面，拍拖4年愈愛愈高調，向來身形纖瘦不已的她竟然與「幸福肥」這個字攀上關係，身形變得愈來愈玲瓏有致有肉地，最近更被發現有小肚子！相反，吳千語的前度林峯雖然已成幸福爸爸，但近年卻不斷被指外形大崩壞，髮線更加嚴重後移……

吳千語 小肚子 吳千語被指幸福肥！
吳千語被指幸福肥！（圖片來源：IG@karena_ngs）
吳千語 小肚子 吳千語 這一錫，完全能感受到施伯雄很寵愛吳千語。
她與百億富三代施伯雄慢慢由地下情發展至戀情浮面，拍拖4年愈愛愈高調。 (圖片來源：微博@施伯熊哥哥)

吳千語驚現小肚子

吳千語日前與好友出海遊玩，在社交網站上載短片，一件頭泳衣上陣的她素顏出鏡依然明亮照人，兼且突顯Fit爆身材。不過，有不少網民發現她的身形不再像以前般纖瘦，紙片人終於長了肉，看來比以前豐滿了不少變得玲瓏浮凸，更疑似有小肚子出現。網民紛紛留言，大讚幸福肥的千語更加好看，又替她找到幸福感到高興。

吳千語 小肚子 吳千語日前與好友出海遊玩，一件頭泳衣上陣的她素顏出鏡依然明亮照人。
吳千語日前與好友出海遊玩，一件頭泳衣上陣的她素顏出鏡依然明亮照人。（圖片來源：抖音@karenangs）
吳千語 小肚子 她的身形比以前豐滿了不少變得玲瓏浮凸，更疑似有小肚子出現。
她的身形比以前豐滿了不少變得玲瓏浮凸，更疑似有小肚子出現。（圖片來源：抖音@karenangs）
吳千語 小肚子 吳千語的新相依然明顯見到小肚子。
吳千語的新相依然明顯見到小肚子。（圖片來源：IG@karena_ngs）
吳千語 小肚子 她的身形不再像以前般纖瘦，紙片人終於長了肉。
她的身形不再像以前般纖瘦，紙片人終於長了肉。（圖片來源：IG@karena_ngs）
吳千語 小肚子 網民大讚有肉地的吳千語更加好睇。
網民大讚有肉地的吳千語更加好睇。（圖片來源：IG@karena_ngs）

舊愛林峯頭髮突然愈生愈多

千語曾經「很愛很愛」的前男友林峯，4年前與內地模特兒張馨月結婚後育有一女組織幸福家庭，現時已43歲的他人到中年，早前更被指髮線後移似清朝人，令人擔心他會否有脫髮危機。不過，林峯近日公開新照，突然頭髮愈生愈多，兼且又厚又濃密，突然比起之前顯得更加年青，至少都後生10年，可見髮型的影響確實非常之大。

吳千語 小肚子 林峯早前在飯局中影了一張合照，相中的他被指髮線後移似清朝人。
林峯早前在飯局中影了一張合照，相中的他被指髮線後移似清朝人。（圖片來源：微博@一鳥Onebird）
吳千語 小肚子 現時髮量突然變多。
現時髮量突然變多。（圖片來源：微博@林峯）

林峯髮線後移老態盡現

林峯早前（8日）出席廣東茂名商演活動，連唱經典名曲《記得忘記》和《愛在記憶中找你》，見他身穿米白外套加長褲現身正正常常，但其髮型就相當「出事」！事關當日他把蓬鬆的頭髮全向後梳，隨即驚見髮線向後移，小生秒變大叔，老態盡現呀！

吳千語 小肚子 林峯 登台 小生秒變大叔！
小生秒變大叔！（圖片來源：微博圖片）

網民笑指：似楊天命喎！

從現場影片見到，林峯造型似足大叔，更被嘲同楊天命師傅撞樣！令一眾網民笑指：「似楊天命喎」、這形象是來搞笑的嗎」、「他沒有髮膠嗎，自己隨便抓兩下也不至於那麼醜」、「林峯是不是沒有團隊呀？髮型好好弄弄，本來就大額頭、髮際線高，還要這樣露那麼完整，大叔感了」、「結婚了就可以這麼不注重形象嗎」。其實林峯都試過以向後蓬鬆的All Back造型示人，依然係好靚仔，今次只好怪髮型師一時失手啦！

吳千語 小肚子 林峯 登台
（圖片來源：微博圖片）
吳千語 小肚子 林峯 登台 林峯髮線已經「楊天命化」
林峯髮線已經「楊天命化」（圖片來源：微博圖片）
吳千語 小肚子 林峯 登台 其實林峯都試過以向後蓬鬆的All Back造型示人，依然係好靚仔！
其實林峯都試過以向後蓬鬆的All Back造型示人，依然係好靚仔！（圖片來源：微博圖片）

吳千語13年撻着林峯生活升級

雖然吳千語出身平凡，但當年拍着林峯之後，生活質素完全Level up，住豪宅、揸跑車，而且周身名牌有Hermes，望落去身光頸靚，完全就好似名媛一樣。不過兩人感情玩完之後，吳千語撻着施柏雄就開始變得低調，穿着非常樸素，就算搭飛機都係經濟艙，一副修心養性好老婆的樣子。

吳千語 小肚子 吳千語 吳千語無上限購物當年是指定動作，年紀輕輕已孭住Hermes名牌手袋，港女恨到流晒口水。
吳千語無上限購物當年是指定動作，年紀輕輕已孭住Hermes名牌手袋，港女恨到流晒口水。（圖片來源：東方新地資料庫）
吳千語 小肚子 吳千語 峯語熱戀時，曾一個月內三次拍拖遊埠，足跡遍布東京、沖繩、米蘭、洛杉磯等地，就算在香港出入都有司機，坐飛機例必坐頭等。
峯語熱戀時，曾一個月內三次拍拖遊埠，足跡遍布東京、沖繩、米蘭、洛杉磯等地，就算在香港出入都有司機，坐飛機例必坐頭等。（圖片來源：東方新地資料庫）
吳千語 小肚子 吳千語 當時工作量唔多的吳千語，是中環名店常客，每每獲得店員為她開門、搬貨的熟客仔指定服務。
當時工作量唔多的吳千語，是中環名店常客，每每獲得店員為她開門、搬貨的熟客仔指定服務。 （圖片來源：東方新地資料庫）

預習做豪門少奶

其實去年開始，吳千語已獲施伯雄高調認愛，唔使再做背後的女人，雖未正式入門已成功融入上流社會，近月她參加了不少名流聚會，席間除了有施伯雄外，更有豪門少奶「恒生新抱」何倍倩（Anina）、名媛馮余慕莊、主力地產發展富德集團公子Edwin Pun、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖等，吳千語似乎非常享受做豪門少奶。

吳千語 小肚子 吳千語 吳千語不再做影子女友，頻頻高調陪住施伯雄出席公開活動。
吳千語不再做影子女友，頻頻高調陪住施伯雄出席公開活動。（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 小肚子 吳千語 獲男友認愛後的吳千語，個樣幾咁得戚！！
獲男友認愛後的吳千語，個樣幾咁得戚！！（圖片來源：微博@施伯雄）
吳千語 小肚子 吳千語 吳千語已半隻腳踩入有豪門，與豪門少奶「恒生新抱」何倍倩Anina）及其他名人成為好友。
吳千語已半隻腳踩入有豪門，與豪門少奶「恒生新抱」何倍倩（Anina）及其他名人成為好友。（圖片來源：IG@anina_ho）
吳千語 小肚子 吳千語 吳千語去年除夕夜參加一個上流社會倒數派數，玩得好盡慶。
吳千語去年除夕夜參加一個上流社會倒數派數，玩得好盡慶。（圖片來源：小紅書@吳千語）

入行後竭力洗走屋邨味 為嫁有錢人鋪路

吳千語的家庭背景一向神秘，她甚少提及家人，社交網亦甚少上載與家人的合照，雖然吳千語望落去貴格，但有消息指其出身平凡，自小家住公屋，而且父親職業寒微，在沙角邨街市斬叉燒，母親是普通家庭主婦。但吳千語的母親期盼女兒能嫁入豪門，有指從小就教導吳千語要躋身上流社會，因此吳千語16歲入行後，已經黐實富二代蒲夜店。當年吳千語戀上林峯後，行頭幾級跳曾被封極品港女，住豪宅、揸跑車兼買名牌，不過與林峯分手後，吳千語曾經收斂，與施伯雄相戀後更一改高調拜金生活，出外旅行也是坐經濟艙，不過這段日子維持唔耐，近年吳千語故態復萌，再次周身名牌，唔使做可以周遊列國歎世界。

吳千語 小肚子 吳千語 18年吳千語同林峯的5年感情玩完後，女方就極速踏上百億富三代施柏雄Brain），兩人感情極之穩定，近月疑似傳出會拉埋天窗。
18年吳千語同林峯的5年感情玩完後，女方就極速踏上百億富三代施柏雄（Brain），兩人感情極之穩定，近月疑似傳出會拉埋天窗。（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 小肚子 吳千語 29歲的吳千語向來氣質非凡，早排仲俾內地網民封為「高級貨色」。
29歲的吳千語向來氣質非凡，早排仲俾內地網民封為「高級貨色」。（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 小肚子 吳千語 去年10月吳千語29歲生日，施伯雄花盡心思冧女友。
去年10月吳千語29歲生日，施伯雄花盡心思冧女友。（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 小肚子 吳千語 二人感情穩定，施伯雄更一反常態在其個人微博上載合照放閃。
早前施柏雄曾經放閃認證吳千語地位，睇嚟佢氹得男友好鬼開心！這一吻，完全能感受到施伯雄很寵愛吳千語。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）

網民大讚29歲吳千語屬高級貨

吳千語向來在內地素有知名度。早前就有內地網民於社交媒體提起吳千語，出post以「我心目中港女就是吳千語這樣的」為題，提及29歲的吳千語性格相當好，除了有自信之外，更大方得體，性格隨性自然，直指吳千語係個好女仔。除了性格之外，網民亦指吳千語的衣著打扮十分時尚，更用「精緻漂亮」去形容。網民又指吳千語擁有一種「高級感」及「鬆馳感」（泛指Chill），又指吳千語熱愛生活。直言吳千語絕對係一個「好港女」。

吳千語 小肚子 吳千語 內地網民提及29歲的吳千語性格相當好。
內地網民提及29歲的吳千語性格相當好。（圖片來源：IG@karena_ngs）
吳千語 小肚子 吳千語 吳千語的打扮十分時尚。
吳千語的打扮十分時尚。（圖片來源：IG@karena_ngs）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地資料庫、抖音@karenangs、IG@karena_ngs、微博圖片、微博@一鳥Onebird、微博@林峯

讀者留言

熱門文章

 