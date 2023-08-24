29歲吳千語與富三代拍拖現幸福肥 紙片人身形不再驚現小肚子

現年29歲的吳千語（Karena）自從與林峯分手之後，其感情世界經常受到外界注目，她與百億富三代施伯雄慢慢由地下情發展至戀情浮面，拍拖4年愈愛愈高調，向來身形纖瘦不已的她竟然與「幸福肥」這個字攀上關係，身形變得愈來愈玲瓏有致有肉地，最近更被發現有小肚子！相反，吳千語的前度林峯雖然已成幸福爸爸，但近年卻不斷被指外形大崩壞，髮線更加嚴重後移……