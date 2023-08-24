29歲吳千語與富三代拍拖現幸福肥 紙片人身形不再驚現小肚子
吳千語驚現小肚子
吳千語日前與好友出海遊玩，在社交網站上載短片，一件頭泳衣上陣的她素顏出鏡依然明亮照人，兼且突顯Fit爆身材。不過，有不少網民發現她的身形不再像以前般纖瘦，紙片人終於長了肉，看來比以前豐滿了不少變得玲瓏浮凸，更疑似有小肚子出現。網民紛紛留言，大讚幸福肥的千語更加好看，又替她找到幸福感到高興。
舊愛林峯頭髮突然愈生愈多
千語曾經「很愛很愛」的前男友林峯，4年前與內地模特兒張馨月結婚後育有一女組織幸福家庭，現時已43歲的他人到中年，早前更被指髮線後移似清朝人，令人擔心他會否有脫髮危機。不過，林峯近日公開新照，突然頭髮愈生愈多，兼且又厚又濃密，突然比起之前顯得更加年青，至少都後生10年，可見髮型的影響確實非常之大。
林峯髮線後移老態盡現
林峯早前（8日）出席廣東茂名商演活動，連唱經典名曲《記得忘記》和《愛在記憶中找你》，見他身穿米白外套加長褲現身正正常常，但其髮型就相當「出事」！事關當日他把蓬鬆的頭髮全向後梳，隨即驚見髮線向後移，小生秒變大叔，老態盡現呀！
網民笑指：似楊天命喎！
從現場影片見到，林峯造型似足大叔，更被嘲同楊天命師傅撞樣！令一眾網民笑指：「似楊天命喎」、這形象是來搞笑的嗎」、「他沒有髮膠嗎，自己隨便抓兩下也不至於那麼醜」、「林峯是不是沒有團隊呀？髮型好好弄弄，本來就大額頭、髮際線高，還要這樣露那麼完整，大叔感了」、「結婚了就可以這麼不注重形象嗎」。其實林峯都試過以向後蓬鬆的All Back造型示人，依然係好靚仔，今次只好怪髮型師一時失手啦！
吳千語13年撻着林峯生活升級
雖然吳千語出身平凡，但當年拍着林峯之後，生活質素完全Level up，住豪宅、揸跑車，而且周身名牌有Hermes，望落去身光頸靚，完全就好似名媛一樣。不過兩人感情玩完之後，吳千語撻着施柏雄就開始變得低調，穿着非常樸素，就算搭飛機都係經濟艙，一副修心養性好老婆的樣子。
預習做豪門少奶
其實去年開始，吳千語已獲施伯雄高調認愛，唔使再做背後的女人，雖未正式入門已成功融入上流社會，近月她參加了不少名流聚會，席間除了有施伯雄外，更有豪門少奶「恒生新抱」何倍倩（Anina）、名媛馮余慕莊、主力地產發展富德集團公子Edwin Pun、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖等，吳千語似乎非常享受做豪門少奶。
入行後竭力洗走屋邨味 為嫁有錢人鋪路
吳千語的家庭背景一向神秘，她甚少提及家人，社交網亦甚少上載與家人的合照，雖然吳千語望落去貴格，但有消息指其出身平凡，自小家住公屋，而且父親職業寒微，在沙角邨街市斬叉燒，母親是普通家庭主婦。但吳千語的母親期盼女兒能嫁入豪門，有指從小就教導吳千語要躋身上流社會，因此吳千語16歲入行後，已經黐實富二代蒲夜店。當年吳千語戀上林峯後，行頭幾級跳曾被封極品港女，住豪宅、揸跑車兼買名牌，不過與林峯分手後，吳千語曾經收斂，與施伯雄相戀後更一改高調拜金生活，出外旅行也是坐經濟艙，不過這段日子維持唔耐，近年吳千語故態復萌，再次周身名牌，唔使做可以周遊列國歎世界。
網民大讚29歲吳千語屬高級貨
吳千語向來在內地素有知名度。早前就有內地網民於社交媒體提起吳千語，出post以「我心目中港女就是吳千語這樣的」為題，提及29歲的吳千語性格相當好，除了有自信之外，更大方得體，性格隨性自然，直指吳千語係個好女仔。除了性格之外，網民亦指吳千語的衣著打扮十分時尚，更用「精緻漂亮」去形容。網民又指吳千語擁有一種「高級感」及「鬆馳感」（泛指Chill），又指吳千語熱愛生活。直言吳千語絕對係一個「好港女」。
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