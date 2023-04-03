吳千語戴巨鑽遊台灣夜市掃街 黐上等人洗走屋邨味 坐定粒六做百億富三代夫人

29歲的吳千語與百億富三代施伯雄拍拖4年，由地下情發展至戀情浮面，睇得出吳千語的苦心經營，締造屋邨出身都可以踩入上流社會的神話，早前更傅出已婚，幾近可以向舊愛林峯講句「活得比跟你好」。吳千語被發現右手無名指上多了一隻巨型鑽戒，雖然已澄清未婚，不過坐正做闊太之日亦不遠，日前吳千語與閨密同遊台灣，戴住巨鑽逛夜市掃街寧捨高檔過人。