吳千語戴巨鑽遊台灣夜市掃街 黐上等人洗走屋邨味 坐定粒六做百億富三代夫人
吳千語巨型鑽戒惹結婚疑雲
早前吳千語拍片時令右手無名指的巨型鑽戒意外曝光，當時她即把戒指擰向掌心方向，表現到唔想被人睇到，有眼利網民指她這個動作更加刻意，之後更傳出她與百億富三代施伯雄已結婚，就被好友周揚青亦爆響口，令婚訊甚囂塵上，不過吳千語已公開否認，澄清只是一場誤會。
遊台灣不再遮掩
近日吳千語與閨密結伴遊台灣，並在社交網上載多張逛夜市掃街的照片，其中一張為食吳千語幫襯麻糬冰時，手上的巨型鑽戒非常搶眼，今次她完全沒有避忌，擺到明Show Off畀你睇，不少網友都留意到吳千語的戒指，猜測是男友施伯雄送給她的訂婚鑽戒，並送上祝賀。
預習做豪門少奶
其實去年開始，吳千語已獲施伯雄高調認愛，唔使再做背後的女人，雖未正式入門已成功融入上流社會，近月她參加了不少名流聚會，席間除了有施伯雄外，更有豪門少奶「恒生新抱」何倍倩（Anina）、名媛馮余慕莊、主力地產發展富德集團公子Edwin Pun、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖等，吳千語似乎非常享受做豪門少奶。
入行後竭力洗走屋邨味 為嫁有錢人鋪路
吳千語的家庭背景一向神秘，她甚少提及家人，社交網亦甚少上載與家人的合照，雖然吳千語望落去貴格，但有消息指其出身平凡，自小家住公屋，而且父親職業寒微，在沙角邨街市斬叉燒，母親是普通家庭主婦。但吳千語的母親期盼女兒能嫁入豪門，有指從小就教導吳千語要躋身上流社會，因此吳千語16歲入行後，已經黐實富二代蒲夜店。當年吳千語戀上林峯後，行頭幾級跳曾被封極品港女，住豪宅、揸跑車兼買名牌，不過與林峯分手後，吳千語曾經收斂，與施伯雄相戀後更一改高調拜金生活，出外旅行也是坐經濟艙，不過這段日子維持唔耐，近年吳千語故態復萌，再次周身名牌，唔使做可以周遊列國歎世界。
網民大讚29歲吳千語屬高級貨
吳千語向來在內地素有知名度。早前就有內地網民於社交媒體提起吳千語，出post以「我心目中港女就是吳千語這樣的」為題，提及29歲的吳千語性格相當好，除了有自信之外，更大方得體，性格隨性自然，直指吳千語係個好女仔。除了性格之外，網民亦指吳千語的衣著打扮十分時尚，更用「精緻漂亮」去形容。網民又指吳千語擁有一種「高級感」及「鬆馳感」（泛指Chill），又指吳千語熱愛生活。直言吳千語絕對係一個「好港女」。
吳千語13年撻着林峯生活升級
雖然吳千語出身平凡，但當年拍着林峯之後，生活質素完全Level up，住豪宅、揸跑車，而且周身名牌有Hermes，望落去身光頸靚，完全就好似名媛一樣。不過兩人感情玩完之後，吳千語撻着施柏雄就開始變得低調，穿着非常樸素，就算搭飛機都係經濟艙，一副修心養性好老婆的樣子。
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