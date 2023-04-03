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吳千語戴巨鑽遊台灣夜市掃街 黐上等人洗走屋邨味 坐定粒六做百億富三代夫人

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29歲的吳千語與百億富三代施伯雄拍拖4年，由地下情發展至戀情浮面，睇得出吳千語的苦心經營，締造屋邨出身都可以踩入上流社會的神話，早前更傅出已婚，幾近可以向舊愛林峯講句「活得比跟你好」。吳千語被發現右手無名指上多了一隻巨型鑽戒，雖然已澄清未婚，不過坐正做闊太之日亦不遠，日前吳千語與閨密同遊台灣，戴住巨鑽逛夜市掃街寧捨高檔過人。

吳千語 吳千語早前與閨密同遊台灣，在夜市行到邊食到邊。
吳千語早前與閨密同遊台灣，在夜市行到邊食到邊。（圖片來源：小紅書@吳千語）

吳千語巨型鑽戒惹結婚疑雲

早前吳千語拍片時令右手無名指的巨型鑽戒意外曝光，當時她即把戒指擰向掌心方向，表現到唔想被人睇到，有眼利網民指她這個動作更加刻意，之後更傳出她與百億富三代施伯雄已結婚，就被好友周揚青亦爆響口，令婚訊甚囂塵上，不過吳千語已公開否認，澄清只是一場誤會。

吳千語 吳千語早前拍片時唔覺意令巨鑽曝光。
吳千語早前拍片時唔覺意令巨鑽曝光。（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 吳千語即時把巨鑽擰向掌心，此地無銀。
吳千語即時把巨鑽擰向掌心，此地無銀。（圖片來源：小紅書@吳千語）

遊台灣不再遮掩

近日吳千語與閨密結伴遊台灣，並在社交網上載多張逛夜市掃街的照片，其中一張為食吳千語幫襯麻糬冰時，手上的巨型鑽戒非常搶眼，今次她完全沒有避忌，擺到明Show Off畀你睇，不少網友都留意到吳千語的戒指，猜測是男友施伯雄送給她的訂婚鑽戒，並送上祝賀。

吳千語 吳千語閨密拍下她買麻糬冰的照片，其右手的巨型鑽戒都好搶眼。
吳千語閨密拍下她買麻糬冰的照片，其右手的巨型鑽戒都好搶眼。（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 吳千語上載了多張自己遊台的照片，展現自己好貼地咁食粉腸。
吳千語上載了多張自己遊台的照片，展現自己好貼地咁食粉腸。（圖片來源：小紅書@吳千語）

預習做豪門少奶

其實去年開始，吳千語已獲施伯雄高調認愛，唔使再做背後的女人，雖未正式入門已成功融入上流社會，近月她參加了不少名流聚會，席間除了有施伯雄外，更有豪門少奶「恒生新抱」何倍倩（Anina）、名媛馮余慕莊、主力地產發展富德集團公子Edwin Pun、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖等，吳千語似乎非常享受做豪門少奶。

吳千語 吳千語不再做影子女友，頻頻高調陪住施伯雄出席公開活動。
吳千語不再做影子女友，頻頻高調陪住施伯雄出席公開活動。（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 獲男友認愛後的吳千語，個樣幾咁得戚！！
獲男友認愛後的吳千語，個樣幾咁得戚！！（圖片來源：微博@施伯雄）
吳千語 吳千語已半隻腳踩入有豪門，與豪門少奶「恒生新抱」何倍倩Anina）及其他名人成為好友。
吳千語已半隻腳踩入有豪門，與豪門少奶「恒生新抱」何倍倩（Anina）及其他名人成為好友。（圖片來源：[email protected]_ho）
吳千語 吳千語去年除夕夜參加一個上流社會倒數派數，玩得好盡慶。
吳千語去年除夕夜參加一個上流社會倒數派數，玩得好盡慶。（圖片來源：小紅書@吳千語）

入行後竭力洗走屋邨味 為嫁有錢人鋪路

吳千語的家庭背景一向神秘，她甚少提及家人，社交網亦甚少上載與家人的合照，雖然吳千語望落去貴格，但有消息指其出身平凡，自小家住公屋，而且父親職業寒微，在沙角邨街市斬叉燒，母親是普通家庭主婦。但吳千語的母親期盼女兒能嫁入豪門，有指從小就教導吳千語要躋身上流社會，因此吳千語16歲入行後，已經黐實富二代蒲夜店。當年吳千語戀上林峯後，行頭幾級跳曾被封極品港女，住豪宅、揸跑車兼買名牌，不過與林峯分手後，吳千語曾經收斂，與施伯雄相戀後更一改高調拜金生活，出外旅行也是坐經濟艙，不過這段日子維持唔耐，近年吳千語故態復萌，再次周身名牌，唔使做可以周遊列國歎世界。

吳千語 18年吳千語同林峯的5年感情玩完後，女方就極速踏上百億富三代施柏雄Brain），兩人感情極之穩定，近月疑似傳出會拉埋天窗。
18年吳千語同林峯的5年感情玩完後，女方就極速踏上百億富三代施柏雄（Brain），兩人感情極之穩定，近月疑似傳出會拉埋天窗。（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 29歲的吳千語向來氣質非凡，早排仲俾內地網民封為「高級貨色」。
29歲的吳千語向來氣質非凡，早排仲俾內地網民封為「高級貨色」。（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 去年10月吳千語29歲生日，施伯雄花盡心思冧女友。
去年10月吳千語29歲生日，施伯雄花盡心思冧女友。（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 二人感情穩定，施伯雄更一反常態在其個人微博上載合照放閃。
早前施柏雄曾經放閃認證吳千語地位，睇嚟佢氹得男友好鬼開心！這一吻，完全能感受到施伯雄很寵愛吳千語。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）

網民大讚29歲吳千語屬高級貨

吳千語向來在內地素有知名度。早前就有內地網民於社交媒體提起吳千語，出post以「我心目中港女就是吳千語這樣的」為題，提及29歲的吳千語性格相當好，除了有自信之外，更大方得體，性格隨性自然，直指吳千語係個好女仔。除了性格之外，網民亦指吳千語的衣著打扮十分時尚，更用「精緻漂亮」去形容。網民又指吳千語擁有一種「高級感」及「鬆馳感」（泛指Chill），又指吳千語熱愛生活。直言吳千語絕對係一個「好港女」。

吳千語 內地網民提及29歲的吳千語性格相當好。
內地網民提及29歲的吳千語性格相當好。（圖片來源：[email protected]_ngs）
吳千語 吳千語的打扮十分時尚。
吳千語的打扮十分時尚。（圖片來源：[email protected]_ngs）

吳千語13年撻着林峯生活升級

雖然吳千語出身平凡，但當年拍着林峯之後，生活質素完全Level up，住豪宅、揸跑車，而且周身名牌有Hermes，望落去身光頸靚，完全就好似名媛一樣。不過兩人感情玩完之後，吳千語撻着施柏雄就開始變得低調，穿着非常樸素，就算搭飛機都係經濟艙，一副修心養性好老婆的樣子。

吳千語 吳千語無上限購物當年是指定動作，年紀輕輕已孭住Hermes名牌手袋，港女恨到流晒口水。
吳千語無上限購物當年是指定動作，年紀輕輕已孭住Hermes名牌手袋，港女恨到流晒口水。（圖片來源：東方新地資料庫）
吳千語 峯語熱戀時，曾一個月內三次拍拖遊埠，足跡遍布東京、沖繩、米蘭、洛杉磯等地，就算在香港出入都有司機，坐飛機例必坐頭等。
峯語熱戀時，曾一個月內三次拍拖遊埠，足跡遍布東京、沖繩、米蘭、洛杉磯等地，就算在香港出入都有司機，坐飛機例必坐頭等。（圖片來源：東方新地資料庫）
吳千語 當時工作量唔多的吳千語，是中環名店常客，每每獲得店員為她開門、搬貨的熟客仔指定服務。
當時工作量唔多的吳千語，是中環名店常客，每每獲得店員為她開門、搬貨的熟客仔指定服務。 （圖片來源：東方新地資料庫）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_ngs、小紅書@吳千語、微博@施伯雄、東方新地資料庫

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