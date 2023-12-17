吳千語 施伯雄

30歲吳千語嫁富三代施伯雄婚照曝光 曾與林峯愛得高調最經典

最新娛聞
東方新地

廣告

現年30歲的吳千語自從與林峯分手之後，便與百億富三代施伯雄拍拖，目前二人相戀了4年，由地下情到現在開始愛得高調，更會經常在網上大秀恩愛，早前兩人在內地戀愛真人騷《愛情修學旅行》中，直認已遞交結婚申請書並於明年舉行婚禮。而今天（17日）網上有多張流傳二人舉辦婚禮的照片…

吳千語 施伯雄 吳千語 小肚子 吳千語 這一錫，完全能感受到施伯雄很寵愛吳千語。
她與百億富三代施伯雄慢慢由地下情發展至戀情浮面，拍拖4年愈愛愈高調。 (圖片來源：微博@施伯熊哥哥)

吳千語結婚丨終嫁入豪門 巨型龍鳳鈪成焦點

現年30歲的吳千語與施伯雄愛得高調，不時也會傳出婚訊一事，今天（17日）網上有多張流傳2人舉辦婚禮的照片，有指婚禮於昨日（16日）中午時份在中環舉行。從照片中可見吳千語穿上紅色裙褂，雙手戴上兩對巨型龍鳳鈪成焦點。而施伯雄則穿上黑色馬褂，一對新人與施伯雄嘅父親與爺爺合照；而另一條影片是吳千語換上白色婚紗，與施伯雄步入婚宴場地時，十分甜蜜及溫馨。

吳千語 施伯雄 新人與長輩合照。左二為施伯雄爺爺、右二為施伯雄爸爸施子清。
新人與長輩合照。左二為施伯雄爺爺、右二為施伯雄爸爸施子清。（圖片來源：小紅書）
吳千語 施伯雄 吳千語的巨型龍鳳鈪成焦點。
吳千語的巨型龍鳳鈪成焦點。（圖片來源：小紅書）
吳千語 施伯雄 二人一臉幸福。
二人一臉幸福。（圖片來源：小紅書）
吳千語 施伯雄 疑似請帖曝光。
疑似請帖曝光。（圖片來源：小紅書）

吳千語結婚丨傳公屋出身老竇街市斬叉燒 阿媽盼其嫁豪門

雖然吳千語望落去貴格，但有消息指其出身平凡，只係來自公屋，而且父親職業寒微，負責喺沙角邨街市斬叉燒，母親就係普通家庭主婦。但吳千語的母親期盼女兒加入豪門，有指從小就教導吳千語要躋身上流社會，因此吳千語16歲入行後，已經黐實富二代蒲夜店。

吳千語 施伯雄 吳千語 吳千語合照中企正中間，表現淡定！
吳千語早前上流飯局聚會，合照中企正中間，表現淡定！（圖片來源：IG@anina_ho）

吳千語現身富豪聚會 上流港女癡埋名流零違和感 唔似公屋出身

吳千語結婚丨林峯當年曾公開說出7次「好愛」

2013年林峯跟吳千語公開戀情，隨後吳千語全身名牌，更有不少報道指林峯為討好女友不惜「豪擲千萬」滿足對方。說到最經典是林峯接受訪問時，親口說出7次「好愛」女友吳千語，吳千語被封「吳七愛」成為一時佳話。林峯坦言這段不愉快經歷，卻造就他有一個更好的愛情觀，太太張馨月亦有感激這段經歷。

吳千語 施伯雄 林峯
林峯早前於內地節目表示曾被舊愛強逼做自己不喜歡的事情，外界矛指向吳千語。（圖片來源：影片截圖）
吳千語 施伯雄 林峯
吳千語屋邨妹出身，當年戀上林峯即山雞變鳳凰。（圖片來源：IG@ karena_ngs）

林峯控訴舊愛3宗罪 矛頭直指吳千語

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：微博@施伯熊哥哥、小紅書、IG@anina_ho、IG@ karena_ngs

讀者留言

熱門文章

 