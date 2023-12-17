30歲吳千語嫁富三代施伯雄婚照曝光 曾與林峯愛得高調最經典

現年30歲的吳千語自從與林峯分手之後，便與百億富三代施伯雄拍拖，目前二人相戀了4年，由地下情到現在開始愛得高調，更會經常在網上大秀恩愛，早前兩人在內地戀愛真人騷《愛情修學旅行》中，直認已遞交結婚申請書並於明年舉行婚禮。而今天（17日）網上有多張流傳二人舉辦婚禮的照片…