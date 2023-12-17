30歲吳千語嫁富三代施伯雄婚照曝光 曾與林峯愛得高調最經典
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現年30歲的吳千語自從與林峯分手之後，便與百億富三代施伯雄拍拖，目前二人相戀了4年，由地下情到現在開始愛得高調，更會經常在網上大秀恩愛，早前兩人在內地戀愛真人騷《愛情修學旅行》中，直認已遞交結婚申請書並於明年舉行婚禮。而今天（17日）網上有多張流傳二人舉辦婚禮的照片…
吳千語結婚丨終嫁入豪門 巨型龍鳳鈪成焦點
現年30歲的吳千語與施伯雄愛得高調，不時也會傳出婚訊一事，今天（17日）網上有多張流傳2人舉辦婚禮的照片，有指婚禮於昨日（16日）中午時份在中環舉行。從照片中可見吳千語穿上紅色裙褂，雙手戴上兩對巨型龍鳳鈪成焦點。而施伯雄則穿上黑色馬褂，一對新人與施伯雄嘅父親與爺爺合照；而另一條影片是吳千語換上白色婚紗，與施伯雄步入婚宴場地時，十分甜蜜及溫馨。
吳千語結婚丨傳公屋出身老竇街市斬叉燒 阿媽盼其嫁豪門
雖然吳千語望落去貴格，但有消息指其出身平凡，只係來自公屋，而且父親職業寒微，負責喺沙角邨街市斬叉燒，母親就係普通家庭主婦。但吳千語的母親期盼女兒加入豪門，有指從小就教導吳千語要躋身上流社會，因此吳千語16歲入行後，已經黐實富二代蒲夜店。
吳千語現身富豪聚會 上流港女癡埋名流零違和感 唔似公屋出身
吳千語結婚丨林峯當年曾公開說出7次「好愛」
2013年林峯跟吳千語公開戀情，隨後吳千語全身名牌，更有不少報道指林峯為討好女友不惜「豪擲千萬」滿足對方。說到最經典是林峯接受訪問時，親口說出7次「好愛」女友吳千語，吳千語被封「吳七愛」成為一時佳話。林峯坦言這段不愉快經歷，卻造就他有一個更好的愛情觀，太太張馨月亦有感激這段經歷。
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撰文：東方新地圖片來源：微博@施伯熊哥哥、小紅書、IG@anina_ho、IG@ karena_ngs