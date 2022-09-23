吳千語首度晒幸福合照 百億男友施伯雄公開認證身份 豪門夢又近一步
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吳千語與林峯分手多年，依然甩唔到「拜金女」之名，自與坐擁百億身家的富三代男友施伯雄拍拖，生活更加無憂，閒時周圍飛歎世界，彷彿疫情完全影響唔到其闊太生活。不過拍拖4年吳千語從未正式被認定女友身份，即使與男友一齊外遊都只上載單人照。昨日(22日)吳千語晒出一條外遊vlog，片尾竟出現她與施伯雄的親密合照，戀情終於正式見光，施伯雄亦甜絲絲回應，看來吳千語入豪門又邁進一大步。
吳千語鋪排戀情曝光
吳千語與全國政協及地產商施子清的長孫、「百億富三代」施伯雄（Brian）拍拖4年，一改早年高調談情的性格，把男友收埋，即使在公開場合被問及拍拖生活，她都避而不談。4年來雖然傳過分手，之後又復合，吳千語好似唔使做一樣，閒時只外遊吃喝玩樂，更有報道指男方以3千萬買入清水灣傲瀧複式豪宅共築愛巢，近日吳千語為新戲宣傳時，竟罕有提及施伯雄，透露與男友感情穩定，但未有結婚打算。
與施伯雄甜蜜歐遊
過去幾年，吳千語不時在社交網上載享受生活的照片，不過相中永遠都是單人或與其他朋友，不見施伯雄現身。昨日(22日)，吳千語在小紅書上載了一條vlog，除有不少開心船P及早前去法國玩樂的畫面，竟加插施伯雄與友人打乒乓球的片，片尾更是吳千語與施伯雄在草地上手拖手、相對甜笑的畫面，不少網民都表示「終於同框了」。向來超級低調的施伯雄亦在微博轉發影片，留言表示「我要求要原視頻，沒拿到，只能偷視頻，給大家體驗一下：沒被剪的乾乾淨淨！」。吳千語的經理人Juliana即笑指：「恭喜熊哥終於捱出頭了！」施伯雄亦留言感謝她多年來的支持和「當初的認證」，今次施伯雄非常認真地公開與吳千語的關係，莫非好事近？
撰文：東方新地圖片來源：微博@吳千語、[email protected]_ngs、小紅書@吳千語、微博@施伯熊哥哥
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