吳千語首度晒幸福合照 百億男友施伯雄公開認證身份 豪門夢又近一步

吳千語與林峯分手多年，依然甩唔到「拜金女」之名，自與坐擁百億身家的富三代男友施伯雄拍拖，生活更加無憂，閒時周圍飛歎世界，彷彿疫情完全影響唔到其闊太生活。不過拍拖4年吳千語從未正式被認定女友身份，即使與男友一齊外遊都只上載單人照。昨日(22日)吳千語晒出一條外遊vlog，片尾竟出現她與施伯雄的親密合照，戀情終於正式見光，施伯雄亦甜絲絲回應，看來吳千語入豪門又邁進一大步。