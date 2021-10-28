吳千語28歲生日正式升呢做女友？ 富三代施伯雄高調講「我愛你」
吳千語於2018年與林峯分手後，似乎學精了，一改港女性格，即使與全國政協及地產商施子清的長孫、「百億富三代」施伯雄（Brian）傳緋聞，她都刻意把戀情低調處理。吳千語在28歲生日(10月27日)收驚喜，從未高調認愛畀名份的施伯雄，在微博隔空為她慶生，大講「我愛你」，雖然得一句，唔夠林峯當年講「七次愛」咁震撼，不過意味住吳千語終於等到今日，入豪門機率亦提升！
撰文：東方新地 圖片：微博@施伯熊哥哥、微博@Karena吳千語
吳千語28歲幸福慶生
踏入28歲的吳千語，凌晨已經收到幸福驚喜，因為男友施伯雄罕有地公開示愛，在微博寫上「祝@Karena吳千語生日快樂。我人生最尊重的人，教我怎麼自强不息，別讓路人的意見干擾對自我尊重，開心開朗的態度過自己的日子。謝謝你，我愛你！」可見吳千語女友身份已被確定。
吳千語低調回應男友
3年前與林峯分手後，吳千語即傳出與施伯雄（Brian）拍拖，即使曾被目擊同遊北海道，依然未有承認戀情，期間又傳過分訊，不過吳千語對於感情問題一律迴避。這次施伯雄高調出擊，吳千語竟在男方的帖文內以英文作回應：「Thank you my soulmate, my best friend fh!」她指施伯雄除了是「靈魂伴侶」，更是好朋友，似乎想繼續保持低調。
「吳七愛」已成過去
近年吳千語一改高調作風，即使跟隨男友到處外遊，她都只放單人照上社交網，與當年與林峯拍拖時的超級港女行為截然不同，還記得林峯曾以7次「好愛」來形容對吳千語的愛護之情，令她被封「吳七愛」，現在施伯雄一句「我愛你」，對千語勝過千言萬語。
施伯雄珍惜眼前人
近年施伯雄長時間北上工作，今年8月才返港，他表示離港8個月再回來，發現時間不等人，很多人與事都在變，再加上月施伯雄的祖母離世，令他感受至深，更珍惜身邊人。今次施伯雄在微博認愛外，更留言表示因為傳媒經常刊登他與吳千語的一張很醜的舊合照，認為自己是時候要上載新的合照，叫大家問問吳千語的意見，連po相都要先問准女友，可見吳千語在他心中的地位，難怪去年年尾有傳二人好事近，男方為準備迎娶吳千語，豪擲3,000萬購入清水灣傲瀧一間1,800呎的複式豪宅，作為二人的愛巢。