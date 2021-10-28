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吳千語28歲生日正式升呢做女友？ 富三代施伯雄高調講「我愛你」

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撰文：東方新地

吳千語於2018年與林峯分手後，似乎學精了，一改港女性格，即使與全國政協及地產商施子清的長孫、「百億富三代」施伯雄（Brian）傳緋聞，她都刻意把戀情低調處理。吳千語在28歲生日(10月27日)收驚喜，從未高調認愛畀名份的施伯雄，在微博隔空為她慶生，大講「我愛你」，雖然得一句，唔夠林峯當年講「七次愛」咁震撼，不過意味住吳千語終於等到今日，入豪門機率亦提升！

撰文：東方新地 圖片：微博@施伯熊哥哥、微博@Karena吳千語

吳千語在微博上載生日派對的照片，見到場中放滿不少鮮花，可是她卻只分享單人及與女友人的合照，見不到施伯雄身影。（圖片來源：微博@Karena吳千語）
吳千語在微博上載生日派對的照片，見到場中放滿不少鮮花，可是她卻只分享單人及與女友人的合照，見不到施伯雄身影。（圖片來源：微博@Karena吳千語）
嫁入豪門的Janice Man亦有出席吳千語生日會。（圖片來源：微博@Karena吳千語）
嫁入豪門的Janice Man亦有出席吳千語生日會。（圖片來源：微博@Karena吳千語）

吳千語28歲幸福慶生

踏入28歲的吳千語，凌晨已經收到幸福驚喜，因為男友施伯雄罕有地公開示愛，在微博寫上「祝@Karena吳千語生日快樂。我人生最尊重的人，教我怎麼自强不息，別讓路人的意見干擾對自我尊重，開心開朗的態度過自己的日子。謝謝你，我愛你​！​​」可見吳千語女友身份已被確定。

施伯雄在微博隔空向吳千語慶生兼示愛。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
施伯雄在微博隔空向吳千語慶生兼示愛。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
雖然未見吳千語與施伯雄在生日P上的合照，但據知全場的鮮花都由他包辦，盡表愛意。（圖片來源：微博@Karena吳千語）
雖然未見吳千語與施伯雄在生日P上的合照，但據知全場的鮮花都由他包辦，盡表愛意。（圖片來源：微博@Karena吳千語）

吳千語低調回應男友

3年前與林峯分手後，吳千語即傳出與施伯雄（Brian）拍拖，即使曾被目擊同遊北海道，依然未有承認戀情，期間又傳過分訊，不過吳千語對於感情問題一律迴避。這次施伯雄高調出擊，吳千語竟在男方的帖文內以英文作回應：「Thank you my soulmate, my best friend fh!」她指施伯雄除了是「靈魂伴侶」，更是好朋友，似乎想繼續保持低調。

吳千語低調回應施伯雄。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
吳千語低調回應施伯雄。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
施伯雄近月在微博非常活躍，甚至上載自己的最新照片。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
施伯雄近月在微博非常活躍，甚至上載自己的最新照片。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）

「吳七愛」已成過去

近年吳千語一改高調作風，即使跟隨男友到處外遊，她都只放單人照上社交網，與當年與林峯拍拖時的超級港女行為截然不同，還記得林峯曾以7次「好愛」來形容對吳千語的愛護之情，令她被封「吳七愛」，現在施伯雄一句「我愛你」，對千語勝過千言萬語。

吳千語當年與林峯拍拖頗高調，一度成為城中熱話，他們於18年分手收場。（圖片來源：東方新地資料庫）
吳千語當年與林峯拍拖頗高調，一度成為城中熱話，他們於18年分手收場。（圖片來源：東方新地資料庫）
吳千語近年低調行事，不過男友施伯雄最近卻與她唱反調，日前更在微博大讚她是下廚高手。（圖片來源：IG@karena_ngs）
吳千語近年低調行事，不過男友施伯雄最近卻與她唱反調，日前更在微博大讚她是下廚高手。（圖片來源：[email protected]_ngs）

施伯雄珍惜眼前人

近年施伯雄長時間北上工作，今年8月才返港，他表示離港8個月再回來，發現時間不等人，很多人與事都在變，再加上月施伯雄的祖母離世，令他感受至深，更珍惜身邊人。今次施伯雄在微博認愛外，更留言表示因為傳媒經常刊登他與吳千語的一張很醜的舊合照，認為自己是時候要上載新的合照，叫大家問問吳千語的意見，連po相都要先問准女友，可見吳千語在他心中的地位，難怪去年年尾有傳二人好事近，男方為準備迎娶吳千語，豪擲3,000萬購入清水灣傲瀧一間1,800呎的複式豪宅，作為二人的愛巢。

上月尾，施伯雄的祖母去世，他在微博寫長文悼念，並上載了一張與祖母及父親的合照。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
上月尾，施伯雄的祖母去世，他在微博寫長文悼念，並上載了一張與祖母及父親的合照。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
原來施伯雄今年8月才返港，並表示闊別香港8個月，感到時間不等人，所以他一改以往作風，變得活躍及高調。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
原來施伯雄今年8月才返港，並表示闊別香港8個月，感到時間不等人，所以他一改以往作風，變得活躍及高調。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
施伯雄主動提出要發放與吳千語的最新合照。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
施伯雄主動提出要發放與吳千語的最新合照。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
吳千語與施伯雄19年曾分手，不過同年又復合，自此感情更勝從前，甚至傳婚訊。日前施伯雄又在微博發功，為吳千語的Vlog賣廣告。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）
吳千語與施伯雄19年曾分手，不過同年又復合，自此感情更勝從前，甚至傳婚訊。日前施伯雄又在微博發功，為吳千語的Vlog賣廣告。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）

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