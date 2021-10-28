吳千語28歲生日正式升呢做女友？ 富三代施伯雄高調講「我愛你」

吳千語於2018年與林峯分手後，似乎學精了，一改港女性格，即使與全國政協及地產商施子清的長孫、「百億富三代」施伯雄（Brian）傳緋聞，她都刻意把戀情低調處理。吳千語在28歲生日(10月27日)收驚喜，從未高調認愛畀名份的施伯雄，在微博隔空為她慶生，大講「我愛你」，雖然得一句，唔夠林峯當年講「七次愛」咁震撼，不過意味住吳千語終於等到今日，入豪門機率亦提升！

撰文：東方新地 圖片：微博@施伯熊哥哥、微博@Karena吳千語