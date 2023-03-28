林峯老婆被轟衣著老土娘爆 遠不及高檔舊菜吳千語
張馨月開心分享個人穿搭 料知炒晒車
日前張馨月喺抖音平台，開心分享個人穿搭片段，為帶出春天的氛圍，佢穿上粉紅色外套配同色內搭上衣，下身就簡單啲換上牛仔褲，配搭白色波鞋，手拎銀色閃鑽蝴蝶結包包；隨後張馨月再換上新衣：羽絨配搭牛仔褲、西裝大褸內搭白色上衣，再配上絲質白恤衫。可惜網民對張馨月的衣着完全唔收貨，認為配搭「炒車」！唔講唔知，其實張馨月2011年參加過《星姐選舉時尚寶貝季》獲得時尚造型獎。
網民喪插張馨月衰過吳千語：「林峯選女人眼光退步了！」
但係網民對於張馨月的衣着品味，表示完全唔收貨，更拿她與林峯舊菜吳千語比較：「吳千語就很高級」、「你還是去學學穿搭吧」、「吳千語的樣子定了她的氣質」、「我以為褲子就夠土了，直到你拿出蝴蝶結全鑽包」、「實不相瞞這褲子我幾年前已經淘汰了」、「吳千語的氣質還是好很多」、「林峯選女人眼光退步了！」
一齊睇千語bb日常穿搭：
網民大讚29歲吳千語屬高級貨
吳千語向來在內地素有知名度。早前就有內地網民於社交媒體提起吳千語，出post以「我心目中港女就是吳千語這樣的」為題，提及29歲的吳千語性格相當好，除了有自信之外，更大方得體，性格隨性自然，直指吳千語係個好女仔。除了性格之外，網民亦指吳千語的衣著打扮十分時尚，更用「精緻漂亮」去形容。網民又指吳千語擁有一種「高級感」及「鬆馳感」（泛指Chill），又指吳千語熱愛生活。直言吳千語絕對係一個「好港女」。
傳吳千語公屋出身老竇街市斬叉燒 阿媽盼其嫁豪門
雖然吳千語望落去貴格，但有消息指其出身平凡，只係來自公屋，而且父親職業寒微，負責喺沙角邨街市斬叉燒，母親就係普通家庭主婦。但吳千語的母親期盼女兒加入豪門，有指從小就教導吳千語要躋身上流社會，因此吳千語16歲入行後，已經黐實富二代蒲夜店。
吳千語當年撻着林峯 生活升級奢華享受
雖然吳千語出身平凡，但當年拍着林峯之後，生活質素完全Level up，住豪宅、揸跑車，而且周身名牌有Hermes，望落去身光頸靚，完全就好似名媛一樣。不過兩人感情玩完之後，吳千語撻着施柏雄就開始變得低調，穿着非常樸素，就算搭飛機都係經濟艙，一副修心養性好老婆的樣子。
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