林峯老婆被轟衣著老土娘爆 遠不及高檔舊菜吳千語

林峯在2019年與張馨拉埋天窗封盤之後，同老婆生活甜蜜。張馨月熱衷更新社交網絡，經常喺小紅書同抖音分享生活照，當中不乏靚靚穿搭嘅相，但最近張馨月疑似發生「時裝災難」炒晒車，被內地網民喪插衣着品味好老土，遠遠不及林峯以高檔見稱的舊菜吳千語！