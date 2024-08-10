吳千語婚禮疑故意禁父母出鏡 傳要求賓客急刪正面照 隱瞞草根出身

吳千語最近與被稱為「百億富三代」的施伯雄（Brian）在意大利舉行了一場盛大的婚禮。當日有份參與婚禮的朋友們都公開了婚禮的照片，不過有傳有賓客被要求刪除吳千語的父母的正面照片，被網民指吳千語疑似故意隱瞞草根出身，引發了網民的熱烈討論。

