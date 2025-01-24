「百億新抱」31歲吳千語低胸晚裝戰鬥格亮相 與何家千金同框唔輸蝕
吳千語低胸晚裝性感亮相網民大讚似足女皇
吳千語日前出席韓國化妝品公開活動，當晚以一身超低胸加中門大開的性感晚裝登場，身上零贅肉的吳千語，大曬苗條身材，獲網民清一色大讚：「暈倒」、「Queen」、「太美了😍」
吳千語與何家千金同框唔輸蝕
當晚吳千語仲同多位名人一起出席，包括內地女星黃奕、韓國女星鄭好娟和何家千金何超蓮。不過網民都認為吳千語在當中顏值最高，最能散發出高貴氣息：「吳千語美得太突出」、「這張何超蓮像個素人」、「雖然其他的也可以，但千千真的超美」等。
吳千語搖身一變成名流闊太全身都係名牌
吳千語去年8月與老公施伯雄（Brian）在意大利辦完盛大的婚禮後，馬上出發度蜜月。吳千語不斷在社交平台上傳二人度蜜月的恩愛合照。其中吳千語上傳了一段與老公坐遊艇出海的照片和影片，吳千語身穿DeepV加大露背的紫色泳衣，大曬香滑美背加零贅肉性感身材，網民都大讚夠曬養眼！吳千語成功升Level成為名流闊太，每次在社交平台發文都會留言介紹自己用乜名牌。度蜜月又同老公一起出海、住別墅，認真夠曬富貴！
吳千語婚禮傳要求賓客刪父母正面照
在吳千語和施伯雄婚禮當天，施伯雄的家族成員都高調出席，然而吳千語卻沒有遵循傳統讓父親送出嫁，而選擇了自己獨自出場。此外，有網民發現一位賓客疑似曝光了吳千語父母的正面照，但不久後該賓客便刪除了相關內容，被網民猜測吳千語似乎想故意禁止父母曝光。
吳千語入被指隱瞞草根出身父親是燒味師傅
吳千語在演藝圈初露頭角時，一直對外隱瞞自己的家庭背景。她曾聲稱父親擁有澳洲血統並在澳洲經營餐館，自己則在小學時期曾到澳洲留學，後來回港就讀中學。就連老闆黃百鳴都曾對外大讚吳千語：「千語媽媽是國語老師，國語好，有利於內地發展，父親在澳洲做生意，英文也好。她很單純，肯定無添加。」
最後被揭露她實際上是在杭州出生，並在沙田沙角邨長大，家境普通，父親是一名在沙田大圍的燒味師傅。有指吳千語的母親期盼女兒加入豪門，有指從小就教導吳千語要躋身上流社會，因此吳千語16歲入行後，已經黐實富二代蒲夜店。
施伯雄透露父親並不滿意吳千語
施伯雄曾在一個節目中透露，他的父親施榮怡對吳千語並不滿意。儘管如此，吳千語在節日時總是會送禮給施家人，逐漸贏得了他們的好感。「中秋節的時候，她肯定會跟我的家人，有爺爺、爸爸、二叔、三叔、四叔、我姐姐，每一個家庭也會送一份月餅，或者是新年的時候，蘿蔔糕、年糕也會每一個家庭送一份，因為她覺得當時是我的女朋友，我送禮物給你的家人是代表我的一個尊重，其實最終我爸爸也被千語這種行為打動了，到了很後期我才知道我爸爸也有偷偷地在菜市場裏買新鮮的魚，最好的不同的斑，送過去千語媽媽爸爸的家。」