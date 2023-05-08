吳千語豪晒鮑魚學做賢妻 上海複式大宅慢歎闊太生活

29歲吳千語與百億富三代施伯雄屢傳好事近，吳千語被發現右手無名指上多了一隻巨型鑽戒，坐正做闊太之日不遠。早前吳千語更帶埋愛犬長駐上海，入住複式豪宅融入上等人生活，得閒入廚晒廚藝，日前更身穿小背心豪晒宴客鮑魚，絕對係今非昔比！