吳千語豪晒鮑魚學做賢妻 上海複式大宅慢歎闊太生活
吳千語進駐上海複式大宅
吳千語與百億富三代施伯雄拍拖4年，由地下情發展至戀情浮面，睇得出吳千語的苦心經營，締造屋邨出身都可以踩入上流社會的神話，為配合男友的生活模式，吳千語不惜帶埋愛犬返內地生活，近月她經常在社交網分享她的日常片段，令其上海複式大宅曝光，從片中可見她的新屋企地方超大而且擁有美麗景觀，可以望到無盡的藍天白雲和茂密的樹林，吳千語表示她為了讓受有愛犬有更多的活動空間，選擇搬到稍微郊區的地方。
豪晒鮑魚宴客
早前忙著搬新居的吳千語，看來已正式入伙，有時間不停拍片放上網，日前她又展現自己入得廚房、出得廳堂的一面，在寬敞的廚房烹調上等食材，當中一盤排列整齊的鮑魚賣相非常吸引，她更分享一輯海鮮宴連環圖並留言：「想要哪個菜的食譜？Todays：大蝦冬陰公湯、清酒黃油芒果貝、蒜香帶子王、辣子雞翅、煲仔鮑魚、雞油干貝花膠花菇絲飯。」豪晒鮑魚的吳千語身穿杏色小背心，其實都好搶眼，而她這日準備的食材份量都唔少，看來要大宴親朋。
吳千語上海豪宅景觀開揚 空間感十足
吳千語近年較多時間留在內地生活，早前她拍攝了一段視頻分享她再次搬家了的消息。儘管她沒有明確說明新居所在地，但她在視頻中透露自己回到了上海，因此可以推測她的新家是位於當地。吳千語在視頻中表示：「為了讓狗子們有多一點的活動空間，我還是決定搬到稍為郊區一點的地方。」片中她曝光了新居窗外的景色，景觀極其開闊，有寬大露台及大花園，可以望到許多樹木以及一望無際的藍天白雲，令人心曠神怡，景致如畫，美得好似明信片一樣。
疑似同黃曉明做鄰居
吳千語的新家設計為複式住宅，至少有兩層。據她在社交媒體上發布的照片顯示，她的新家室內裝潢採用了米白色為主色調，走簡約路線，格調高雅。室內的採光度很好，同時還有大窗可以欣賞郊區美景。
客廳可放超巨型沙發
吳千語還展示了她家中超大的客廳。在視頻中，她表示之前買的地毯太小了，於是決定換成更大的地毯。從視頻中可以看到，客廳的空間寬敞，裝飾簡約舒適，看起來可以容納10人以上。中間放置了米色巨型沙發，看起來相當舒適，還可以當床睡。除此之外，也有網民看到了吳千語新家的內部結構，並猜測她住在黃曉明的隔壁，不過亦有人補充指黃曉明是住在社區地帶非近郊區。
豪宅配備升降機
此外，她的新家還有一個衣帽間，內有大衣櫥和手袋牆。據稱，她的豪宅還配備了升降機。
與「億萬富三代」施伯雄感情穩定
吳千語和她的「億萬富三代」男友施伯雄曾一同出現在上海豪宅中。在一張照片中，可以看到身穿睡衣的施伯雄正在慶祝，此外，網友們也發現施伯雄的社交媒體賬戶上大部分內容都是和吳千語的甜蜜生活有關，看起來他們的感情非常穩定。
吳千語香港都擁半億豪宅
吳千語在香港生活時，入住了位於中半山的豪宅，而據了解，這個位於中半山的豪宅市價至少逾一億。
吳千語屋企飽覽維港全景
吳千語在香港的新居除了能夠飽覽維港全景，更可以看到港島多幢高樓大廈，名副其實的居高臨下。此外，吳千語更為了新居親自設計，凡事都親力親為。
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