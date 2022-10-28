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吳千語29歲生日 獲百億男友施伯雄認證身份 啜爆合照公開放閃

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吳千語與百億富三代男友施伯雄(Brian)拍拖4年，二人感情穩定低調，絕少公開合照。但日前(27日)吳千語的29歲生日，施伯雄竟一反常態在其個人微博上載合照放閃，仲要大部分都錫住影好甜密，突然如此公開關係確認吳千語身份，令外界揣測吳千語發咗好多年的豪門夢終於成真。

吳千語 這一錫，完全能感受到施伯雄很寵愛吳千語。
這一錫，完全能感受到施伯雄很寵愛吳千語。 (圖片來源：微博@施伯熊哥哥)
吳千語 施伯雄與吳千語拍拖4年首次公開親密合照，順便祝女友生日快樂，留言亦十分得戚鬼馬。
施伯雄與吳千語拍拖4年首次公開親密合照，順便祝女友生日快樂，留言亦十分得戚鬼馬。 (圖片來源：微博@施伯熊哥哥)

吳千語與男友高調放閃

踏入29歲的吳千語終於守得雲開，趁住女友生日，百億富三代施伯雄竟在微博高調放閃，首次晒冷6張與吳千語多年來外遊的甜蜜合照，二人對鏡玩自拍、攬腰合照都是基本，最閃盲眼是不少都錫住影，包括施伯雄錫落吳千語頭上和面頰照，完全體會到施伯雄很疼愛女友的感覺，各種甜蜜畫面令不少網民為之羨慕，最後施伯雄更得戚寫道：「這個 post 才是真的… 生日怎麼會沒有(合)照片呢 #吳千語1027生日快樂 」。

吳千語 二人感情穩定，施伯雄更一反常態在其個人微博上載合照放閃。
二人感情穩定，施伯雄更一反常態在其個人微博上載合照放閃。 (圖片來源：微博@施伯熊哥哥)
吳千語 原來百億富三代施伯雄都好sweet，仲會同吳千語頭貼頭對鏡玩自拍。
原來百億富三代施伯雄都好sweet，仲會同吳千語頭貼頭對鏡玩自拍。 (圖片來源：微博@施伯熊哥哥)

合照來自不同時段與場合

有心水清的網民更列出吳千語與施伯雄合作的時間，分別是夏威夷旅行、文詠珊的婚禮、2000年到日本滑雪、吳千語生日等，粉絲們都非常激動，紛紛留言表示：「等了那麼多年，終於可以發合照了，恭喜恭喜」、「熊哥終於捱出頭，可以出鏡了」更有人猜測：「看來好事將近了！」據知過去幾年，由於吳千語一改昔日拜金作風，深受男友家人喜愛，今次由男方施伯雄親自在女友生日當天主動公開合照，此舉動意味著吳千語嫁入豪門又邁進一大步。

吳千語 出席朋友的婚禮，吳千語和施伯雄當然都要攬腰合照晒一晒幸福。  
出席朋友的婚禮，吳千語和施伯雄當然都要攬腰合照晒一晒幸福。 (圖片來源：微博@施伯熊哥哥)
吳千語 吳千語和施伯雄雙雙出遊愛不停放閃。
吳千語和施伯雄雙雙出遊愛不停放閃。 (圖片來源：微博@施伯熊哥哥)
吳千語 相信來年吳千語生日時，可能會多一個「施太」身份慶祝。
相信來年吳千語生日時，可能會多一個「施太」身份慶祝。 (圖片來源：微博@施伯熊哥哥)

吳千語住屋邨出身

一直以來吳千語背景都很神秘，曾有報道指她在屋邨出身，父親在沙頭角邨菜市場內斬叉燒，還有指其母親從小栽培女兒要向上流社會進發，所以她16歲入行後便經常和一班富二代去夜店玩，務求晉身上流社會，對此種種傳聞吳千語從未正面回應。

吳千語 在吳千語生日當天，施伯雄先上載女友在車上玩狗的照片到IG，已即時被瘋傳指施伯雄認定二人關係。
在吳千語生日當天，施伯雄先上載女友在車上玩狗的照片到IG，已即時被瘋傳指施伯雄認定二人關係。 (圖片來源：[email protected]_sph)
吳千語 網民一見到施伯雄公開認愛，所有人都送上祝福問候，施伯雄亦有風騷回應。
網民一見到施伯雄公開認愛，所有人都送上祝福問候，施伯雄亦有風騷回應。 (圖片來源：微博@施伯熊哥哥)
吳千語 網民都猜測吳千語好事近。
網民都猜測吳千語好事近。（圖片來源：微博@施伯熊哥哥）

躋入豪門心機全過程

吳千語早前因拍攝《男人如衣服》而認識林峯，並於2013年2月公開兩人拍拖。吳千語和林峯認愛後十分高調，經常在公開場合發表愛的宣言，可惜兩人於2018年宣佈分手。分手後，吳千語一直被人冠上「拜金女」之名，更有傳吳千語的媽媽自幼便悉心栽培吳千語晉身上流社會。

吳千語 吳千語和林峯在拍攝《男人如衣服》結緣。
吳千語和林峯在拍攝《男人如衣服》結緣。（圖片來源：《男人如衣服》劇照）

近年由拜金變低調樸素

當年吳千語和林峯拍拖時，除了愛得高調外，全身名牌更不計其數，廿歲出頭已住豪宅買跑車生活如闊太。但自從轉投施柏雄懷抱後，吳千語一改拜金愛高調的態度，私下衣著樸素，更有指她和施柏雄出遊坐飛機都願意坐經濟艙。

吳千語 男友施伯雄在吳千語生日當天公開認定二人關係，相信是她今年最想要的生日禮物。
男友施伯雄在吳千語生日當天公開認定二人關係，相信是她今年最想要的生日禮物。(圖片來源：[email protected]_ngs)
吳千語 其實施伯雄在10月初，已在吳千語的微博搶頭位留言，二人公開打情罵俏。
其實施伯雄在10月初，已在吳千語的微博搶頭位留言，二人公開打情罵俏。 (圖片來源：微博@Karena吳千言)

進駐中半山豪宅

近年吳千語事業愛情兩得意，在內地發展人氣急升，更有指近日回港的她已搬離市值5,000萬元的九肚山大屋，進駐中半山豪宅，而該豪宅最大賣點是地段與景觀，吳千語亦在社交網自豪大晒自己的新居居高臨下，隨時都可以包覽維港全景。在影片中吳千語表示親自為屋內一房間作設計，畫了電視櫃設計圖還有新的廚櫃圖，看來為了與施柏雄築起新婚愛巢，吳千語凡事親力親為。

吳千語 因為吳千語愛入廚，早前她自拍煮餸時已透露了搬了新屋，仲要是中半山豪宅。
因為吳千語愛入廚，早前她自拍煮餸時已透露了搬了新屋，仲要是中半山豪宅。 (圖片來源：小紅書@吳千語Karena)
吳千語 吳千語的豪宅新居能夠俯瞰維港景，她絕不吝嗇和大家分享。
吳千語的豪宅新居能夠俯瞰維港景，她絕不吝嗇和大家分享。 (圖片來源：小紅書@吳千語Karena)
吳千語 吳千語表示只有一個房間要作改動，所以DIY自己進行設計。
吳千語表示只有一個房間要作改動，所以DIY自己進行設計。 (圖片來源：小紅書@吳千語Karena)

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：微博@施伯熊哥哥、微博@Karena吳千言、[email protected]_sph、[email protected]_ngs、小紅書@吳千語Karena、《男人如衣服》劇照

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