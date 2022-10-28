吳千語29歲生日 獲百億男友施伯雄認證身份 啜爆合照公開放閃
吳千語與男友高調放閃
踏入29歲的吳千語終於守得雲開，趁住女友生日，百億富三代施伯雄竟在微博高調放閃，首次晒冷6張與吳千語多年來外遊的甜蜜合照，二人對鏡玩自拍、攬腰合照都是基本，最閃盲眼是不少都錫住影，包括施伯雄錫落吳千語頭上和面頰照，完全體會到施伯雄很疼愛女友的感覺，各種甜蜜畫面令不少網民為之羨慕，最後施伯雄更得戚寫道：「這個 post 才是真的… 生日怎麼會沒有(合)照片呢 #吳千語1027生日快樂 」。
合照來自不同時段與場合
有心水清的網民更列出吳千語與施伯雄合作的時間，分別是夏威夷旅行、文詠珊的婚禮、2000年到日本滑雪、吳千語生日等，粉絲們都非常激動，紛紛留言表示：「等了那麼多年，終於可以發合照了，恭喜恭喜」、「熊哥終於捱出頭，可以出鏡了」更有人猜測：「看來好事將近了！」據知過去幾年，由於吳千語一改昔日拜金作風，深受男友家人喜愛，今次由男方施伯雄親自在女友生日當天主動公開合照，此舉動意味著吳千語嫁入豪門又邁進一大步。
吳千語住屋邨出身
一直以來吳千語背景都很神秘，曾有報道指她在屋邨出身，父親在沙頭角邨菜市場內斬叉燒，還有指其母親從小栽培女兒要向上流社會進發，所以她16歲入行後便經常和一班富二代去夜店玩，務求晉身上流社會，對此種種傳聞吳千語從未正面回應。
躋入豪門心機全過程
吳千語早前因拍攝《男人如衣服》而認識林峯，並於2013年2月公開兩人拍拖。吳千語和林峯認愛後十分高調，經常在公開場合發表愛的宣言，可惜兩人於2018年宣佈分手。分手後，吳千語一直被人冠上「拜金女」之名，更有傳吳千語的媽媽自幼便悉心栽培吳千語晉身上流社會。
近年由拜金變低調樸素
當年吳千語和林峯拍拖時，除了愛得高調外，全身名牌更不計其數，廿歲出頭已住豪宅買跑車生活如闊太。但自從轉投施柏雄懷抱後，吳千語一改拜金愛高調的態度，私下衣著樸素，更有指她和施柏雄出遊坐飛機都願意坐經濟艙。
進駐中半山豪宅
近年吳千語事業愛情兩得意，在內地發展人氣急升，更有指近日回港的她已搬離市值5,000萬元的九肚山大屋，進駐中半山豪宅，而該豪宅最大賣點是地段與景觀，吳千語亦在社交網自豪大晒自己的新居居高臨下，隨時都可以包覽維港全景。在影片中吳千語表示親自為屋內一房間作設計，畫了電視櫃設計圖還有新的廚櫃圖，看來為了與施柏雄築起新婚愛巢，吳千語凡事親力親為。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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