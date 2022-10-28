吳千語29歲生日 獲百億男友施伯雄認證身份 啜爆合照公開放閃

吳千語與百億富三代男友施伯雄(Brian)拍拖4年，二人感情穩定低調，絕少公開合照。但日前(27日)吳千語的29歲生日，施伯雄竟一反常態在其個人微博上載合照放閃，仲要大部分都錫住影好甜密，突然如此公開關係確認吳千語身份，令外界揣測吳千語發咗好多年的豪門夢終於成真。