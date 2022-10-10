吳卓林流浪漢造型現身多倫多食物銀行 疑淪落排隊取免費餐

吳綺莉從女兒吳卓林出生後，兩人一直相依為命，母女關係親密，但近年當吳卓林與同姓伴侶Andi一起後，兩母女關係陷入僵局，關係降到冰點。近日便有網民在多倫多街頭，拍到吳卓林於多倫多某個食物銀行出現，令不少網民都為她感到可憐。