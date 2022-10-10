吳卓林

吳卓林流浪漢造型現身多倫多食物銀行 疑淪落排隊取免費餐

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吳綺莉從女兒吳卓林出生後，兩人一直相依為命，母女關係親密，但近年當吳卓林與同姓伴侶Andi一起後，兩母女關係陷入僵局，關係降到冰點。近日便有網民在多倫多街頭，拍到吳卓林於多倫多某個食物銀行出現，令不少網民都為她感到可憐。

吳卓林排隊領免費食物 被指似「流浪漢」

有網民在微博中上傳了一輯照片，從照片中可見一頭短髮的吳卓林身穿簡單外套加長褲，整個人看起來毫無精神，令網民都不禁用「流浪漢」形容她。照片中可見吳卓林與其他人一起拿著空袋子排隊等領取免費食物，不少網民都為此「星二代」感到非常心酸。

吳卓林 吳卓林被拍到於多倫多排隊等領取免費食物。
吳卓林被拍到於多倫多排隊等領取免費食物。（圖片來源：微博圖片）
吳卓林 一身打扮被網民指似「流浪漢」
一身打扮被網民指似「流浪漢」（圖片來源：微博圖片）
吳卓林
（圖片來源：微博圖片）

吳卓林屢闖禍 被指多次欠租

自小與吳綺莉相依為命的19歲卓林，前年識咗現時的外籍老婆Andi後就搞作多多，離家出走加拿大接近一年，又在當地直播尋父，山窮水盡靠食物銀行過活，最後在加國拖欠三個月租金未清，被迫執拾細軟返港。

其後兩人一度返港，可惜因欠租被賓館包租婆報警，要向阿媽吳綺莉求助，身上只剩二十元的她，同老婆 Andi坐的士返回吳綺莉大坑寓所，要阿媽落樓畀車錢再去銀行攞錢接濟。

吳卓林 卓林因拖欠賓館二千多元租金唔找，畀包租婆報警，最後卓林致電搵阿媽吳綺莉求助，更同老婆Andi坐的士返回阿媽大坑寓所暫住，身心俱疲的Elaine，更帶卓林去銀行攞錢。
卓林因拖欠賓館二千多元租金唔找，畀包租婆報警，最後卓林致電搵阿媽吳綺莉求助，更同老婆Andi坐的士返回阿媽大坑寓所暫住，身心俱疲的Elaine，更帶卓林去銀行攞錢。（圖片來源：新傳媒資料庫）

吳卓林開腔指控阿媽

冇錢交租識得返屋企，收到錢卓林再次變回甩繩馬騮，日前吳綺莉出席活動，就指女兒卓林已經搬走：「每個人嘅觀點角度都唔同，唔能夠逼 人做唔鍾意嘅嘢，等佢出去經歷同感受，我只能夠從旁提點佢！」

吳卓林 幫女兒清付欠租後，吳綺莉翌日再一個人揸車去西環藥房，幫女兒同外籍新抱買日用品。
幫女兒清付欠租後，吳綺莉翌日再一個人揸車去西環藥房，幫女兒同外籍新抱買日用品。（圖片來源：新傳媒資料庫）

吳綺莉幫補生活費

同女兒卓林關係變僵，無助的吳綺莉一直靠工作和信仰支撐，據知情者透露：「卓林好似中咗降咁，阿媽講乜嘢都聽唔入耳， Elaine(吳綺莉) 依家只係希望卓林唔好再闖禍，佢同Andi一齊佢知自己已經管唔到，都開 始接受，只係想個女生性做人，有一日會明白阿媽嘅用心，依家卓林要Elaine幫補生活費，兩母女keep住有聯絡，起碼知卓林喺出邊情況，佢都冇咁擔心！」

吳卓林 卓林同Andi 入了便利店買煙，只見卓林離開 時，手上攞住一疊錢有二十元有一百元，似乎生活有阿媽接濟，仲有錢消費！
卓林同Andi 入了便利店買煙，只見卓林離開 時，手上攞住一疊錢有二十元有一百元，似乎生活有阿媽接濟，仲有錢消費！（圖片來源：新傳媒資料庫）

吳卓林Andi一度傳出情變

不過日前Andi突然喺社交網發長文話暗指有人長唔大、唔生性「我希望你好，但你甚至不試著做自己。你還有自己嗎？」、「討厭成日都要鼓勵你因為你仲係唔明白」又話對方一無所有「你有自己嗎？你仲淨低啲咩？當我無家可歸時，我拋開一切，我嘅心令我安定下來，所以我找到了自己嘅方向，搞清楚你係點嘅人。你稱你自己是豬，但你不想像我們一樣飛翔嗎？積極向上吧，不要老是跟在我屁股後面找答案。」而最後佢仲話：「Im sending love but leave me alone now. Say goodbye finally ok? You can do it!! （請不要再打擾我，我想自己一個人，說再見吧，好嗎？你做得到的！）」疑似嫌棄卓林想恨撇佢。

由於Andi內文表示「Stealing since we met and never changing all these years（由我們遇到之後就開始『偷嘢』，咁多年都冇改變過」，睇番卓林之前曾經承認攞過阿媽錢，有網民就覺得Andi嘅言論似講緊卓林，加上卓林冇Like到呢個Post，令人懷疑二人感情現危機！

吳卓林 有網民就覺得Andi嘅言論似講緊卓林，加上卓林冇Like到呢個Post，令人懷疑二人感情現危機！
有網民就覺得Andi嘅言論似講緊卓林，加上卓林冇Like到呢個Post，令人懷疑二人感情現危機！(圖片來源：[email protected]

卓林陪Andi睇急症 力證感情未變

但根據香港開電視《娛樂頭條》報道，同日下午有人目睹卓林陪Andi到油麻地廣華醫院睇急症，後來二人在醫院門口耳語，期間卓林多次親吻Andi，二人發現傳媒後返回醫院，對提問未有回應。

吳卓林早前陪Andi求診，仲當眾錫錫，阿媽真係冇眼睇啦！

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、[email protected]、微博圖片資料或影片來源：[email protected]香港開電視

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