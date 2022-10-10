吳卓林流浪漢造型現身多倫多食物銀行 疑淪落排隊取免費餐
吳卓林排隊領免費食物 被指似「流浪漢」
有網民在微博中上傳了一輯照片，從照片中可見一頭短髮的吳卓林身穿簡單外套加長褲，整個人看起來毫無精神，令網民都不禁用「流浪漢」形容她。照片中可見吳卓林與其他人一起拿著空袋子排隊等領取免費食物，不少網民都為此「星二代」感到非常心酸。
吳卓林屢闖禍 被指多次欠租
自小與吳綺莉相依為命的19歲卓林，前年識咗現時的外籍老婆Andi後就搞作多多，離家出走加拿大接近一年，又在當地直播尋父，山窮水盡靠食物銀行過活，最後在加國拖欠三個月租金未清，被迫執拾細軟返港。
其後兩人一度返港，可惜因欠租被賓館包租婆報警，要向阿媽吳綺莉求助，身上只剩二十元的她，同老婆 Andi坐的士返回吳綺莉大坑寓所，要阿媽落樓畀車錢再去銀行攞錢接濟。
吳卓林開腔指控阿媽
冇錢交租識得返屋企，收到錢卓林再次變回甩繩馬騮，日前吳綺莉出席活動，就指女兒卓林已經搬走：「每個人嘅觀點角度都唔同，唔能夠逼 人做唔鍾意嘅嘢，等佢出去經歷同感受，我只能夠從旁提點佢！」
吳綺莉幫補生活費
同女兒卓林關係變僵，無助的吳綺莉一直靠工作和信仰支撐，據知情者透露：「卓林好似中咗降咁，阿媽講乜嘢都聽唔入耳， Elaine(吳綺莉) 依家只係希望卓林唔好再闖禍，佢同Andi一齊佢知自己已經管唔到，都開 始接受，只係想個女生性做人，有一日會明白阿媽嘅用心，依家卓林要Elaine幫補生活費，兩母女keep住有聯絡，起碼知卓林喺出邊情況，佢都冇咁擔心！」
吳卓林Andi一度傳出情變
不過日前Andi突然喺社交網發長文話暗指有人長唔大、唔生性「我希望你好，但你甚至不試著做自己。你還有自己嗎？」、「討厭成日都要鼓勵你因為你仲係唔明白」又話對方一無所有「你有自己嗎？你仲淨低啲咩？當我無家可歸時，我拋開一切，我嘅心令我安定下來，所以我找到了自己嘅方向，搞清楚你係點嘅人。你稱你自己是豬，但你不想像我們一樣飛翔嗎？積極向上吧，不要老是跟在我屁股後面找答案。」而最後佢仲話：「Im sending love but leave me alone now. Say goodbye finally ok? You can do it!! （請不要再打擾我，我想自己一個人，說再見吧，好嗎？你做得到的！）」疑似嫌棄卓林想恨撇佢。
由於Andi內文表示「Stealing since we met and never changing all these years（由我們遇到之後就開始『偷嘢』，咁多年都冇改變過」，睇番卓林之前曾經承認攞過阿媽錢，有網民就覺得Andi嘅言論似講緊卓林，加上卓林冇Like到呢個Post，令人懷疑二人感情現危機！
卓林陪Andi睇急症 力證感情未變
但根據香港開電視《娛樂頭條》報道，同日下午有人目睹卓林陪Andi到油麻地廣華醫院睇急症，後來二人在醫院門口耳語，期間卓林多次親吻Andi，二人發現傳媒後返回醫院，對提問未有回應。
吳卓林早前陪Andi求診，仲當眾錫錫，阿媽真係冇眼睇啦！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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