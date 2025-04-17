吳卓羲廣州開騷變災難現場 唱經典歌狂走音嚇窒網民
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45歲吳卓羲近年將發展重心移至內地，最近吳卓羲更宣佈開啟巡演，而第一站則安排於上周五（11日），在廣州進行。近日有唔少吳卓羲表演片段在網上流傳，當中佢獻唱首本歌曲〈別怪她〉更引嚟網民熱議，並指簡直係災難級現場……
吳卓羲唱經典歌變災難現場
近日有網民在社交平台曬出吳卓羲表演嘅片段，當中佢獻唱〈別怪她〉就可謂係「炒曬車」，皆因吳卓羲一開口就已經瘋狂走音，雖然唱咗兩句佢就已經表示「唔好意思，唱得太多，盡力啦」，仲連環在台上清喉嚨，但係都冇辦法挽救返呢個災難現場。
網民被嚇窒兼狠批衰過唱K
對於吳卓羲「炒曬車」嘅表演現場，再忍你唔少網民表示十分震驚，兼直言佢嘅唱歌水平連唱K都不如：「這是正式錄用的歌手嗎？」、「呢啲係叫五音不全，真係好難唱到咁」、「名副其實吳唱K，走音跑調樣樣齊，仲衰過唱K」、「一首歌唱廿年都唱成咁，要對自己登台身份負責任。」
不過亦引來唔少網民爆笑留言：「唱唔到啲音應該遞咪比觀眾唱扮玩互動」、「其實呢，如果係都要比錢聽佢既話，佢唱呢首唔走音既話我覺得反而對唔住個價錢囉。」更有網民將吳卓羲與早前登台備受爭議嘅王浩信作比較：「好過王浩信朗誦先啦」、「不如學王浩信歌詞算啦。」
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、微博@Ron吳卓羲資料或影片來源：原文刊於新假期