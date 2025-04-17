吳卓羲廣州開騷變災難現場 唱經典歌狂走音嚇窒網民

45歲吳卓羲近年將發展重心移至內地，最近吳卓羲更宣佈開啟巡演，而第一站則安排於上周五（11日），在廣州進行。近日有唔少吳卓羲表演片段在網上流傳，當中佢獻唱首本歌曲〈別怪她〉更引嚟網民熱議，並指簡直係災難級現場……