吳卓羲主動同女粉絲握手慘食檸檬 尷尬畫面曝光 網民爆笑：別怪她
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現年44歲的吳卓羲（Ron）自從在內地頻頻出演綜藝節目後，不少內地網民都被他的真性情吸引而在內地人氣急升！近日他到馬來西亞宣傳電影《源生罪》，網上流出一條影片，片中有吳卓羲和女粉絲合照後，主動跟女方握手，但結果慘食檸檬，令吳卓羲一秒尷尬！
吳卓羲主動跟女粉絲握手 慘食檸檬
影片中，兩男兩女粉絲與吳卓羲站在布景板前合照，合照完後，吳卓羲禮貌地跟身旁的女粉絲握手，怎料該女粉絲掉頭就走，完全無視對方，吳卓羲的手仲未收返，默默看住女方離開，場面非常尷尬又搞笑！
網民爆笑：別怪她
事後，不少網民爆笑留言，「別怪她，別怪她，別再傷心，對吧？」、「太尷尬了吧，這女的是誰？沒有情商」、「唱K個表情超搞笑」、「這麽帥的帥哥在身旁，怎麽舍得離開前都不多看一眼，想不通」。
女粉絲現身解釋尷尬現場：給我多一次機會
事後，女粉絲在小紅書澄清當天尷尬現場，表示：
「吳卓羲我真的不是故意我⋯昨晚去到mega cjinplex參加了《源生罪》的首映禮，導演編劇和演員都有來，也看到了超帥氣的吳卓羲。還被安排了和他們的合照，結果因為排隊拍照不能慢慢來，然後我就很緊張趕快拍完就走了，完全沒注意到吳卓羲上面和我握手……我竟然直接走掉了……離開後看到視頻，我才知道有這回事，我真的是想打醒我自己……給我多一次機會，我一定會看你多一眼。」
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圖片來源：小紅書圖片