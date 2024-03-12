吳卓羲主動同女粉絲握手慘食檸檬 尷尬畫面曝光 網民爆笑：別怪她

現年44歲的吳卓羲（Ron）自從在內地頻頻出演綜藝節目後，不少內地網民都被他的真性情吸引而在內地人氣急升！近日他到馬來西亞宣傳電影《源生罪》，網上流出一條影片，片中有吳卓羲和女粉絲合照後，主動跟女方握手，但結果慘食檸檬，令吳卓羲一秒尷尬！