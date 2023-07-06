吳卓羲 林峯

43歲吳卓羲廣州出席活動萬人空巷 被誤認作林峯場面尷尬

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現年43歲的吳卓羲（Ron）近年主力北上發展「搵真銀」，接連參加真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》，憑搞笑爽直的真性情圈粉無數，在內地人氣急升，更因為俊俏外形被網民封為「港圈顏值天花板」。不過，早前他到廣州出席公開活動時被大批粉絲包圍引起大混亂，卻竟然被誤認作其好友林峯，場面極尷尬！

吳卓羲 林峯 吳卓羲 吳卓羲近年人氣急升獲內地網民封為「顏值天花板」。
吳卓羲近年人氣急升獲內地網民封為「顏值天花板」。（圖片來源：微博@吳卓羲）
吳卓羲 林峯 披荊斬棘2 「《大唐雙龍傳》2R」在《披荊斬棘2》再合體，勾起不少觀眾的集體回憶。
有人認錯吳卓羲做林峯。（圖片來源：微博@Ron吳卓羲）

被誤認林峯 笑笑口點頭示意

當日吳卓羲在萬人空巷的情況之下，穿着白色西裝褸如白馬王子般現身，不斷向四方八面的粉絲揮手打招呼，期間更對粉絲有求必應，又收禮物又影合照。不過，卻有粉絲將他誤認作林峯，當時有人用廣東話大叫「林峯！你好靚仔呀！」雖然場面尷尬，但吳卓羲聽完依然笑笑口，表現得相當從容，更向對方點頭示意，獲大讚性格非常好。

吳卓羲 林峯 吳卓羲不斷向四方八面的粉絲揮手打招呼。
吳卓羲不斷向四方八面的粉絲揮手打招呼。（圖片來源：小紅書圖片）
吳卓羲 林峯 當時有人用廣東話大叫「林峯！你好靚仔呀！」
當時有人用廣東話大叫「林峯！你好靚仔呀！」（圖片來源：小紅書圖片）
吳卓羲 林峯 吳卓羲聽完依然笑笑口，表現得相當從容，更向對方點頭示意。
吳卓羲聽完依然笑笑口，表現得相當從容，更向對方點頭示意。（圖片來源：小紅書圖片）

被逼到面容扭曲

吳卓羲完成活動離開時被更數以百計的粉絲包圍，需要出動保安「護身」，不過現場實在太多人的關係引起極大混亂，吳卓羲被逼到面容扭曲，但他亦相當愛護粉絲，不斷叫保安不要與她們拉扯，更停低與粉絲一同自拍留念，難怪如此備受內地粉絲愛戴。

吳卓羲 林峯 吳卓羲真係好受歡迎。
吳卓羲真係好受歡迎。（圖片來源：網上圖片）
吳卓羲 林峯 有求必應。
有求必應。（圖片來源：網上圖片）
吳卓羲 林峯 期間停低為粉絲簽名。
期間停低為粉絲簽名。（圖片來源：網上圖片）
吳卓羲 林峯 萬人空巷。
萬人空巷。（圖片來源：網上圖片）

意外露腩依然無損人氣

早前吳卓羲在《大灣仔的夜2》中穿上「肌肉衫」落水搞到真實身材見真章，肉厚的肚腩惹隱若現，腰間贅肉明顯堆積，胸肌鬆弛有「肥仔波」，似乎微微發福。俊男真實身材意外曝光，當然引起網民討論：「吳卓羲你看下你的肚肚」、「卓羲bb的小肚肚好可愛」、「從披2到仔2，他是肉眼可見的日益圓潤」等。好彩吳卓羲平時性格貪玩討喜，出名古靈精怪，40幾歲依然活潑調皮，甚有觀眾緣，所以網友都是覺得好玩打趣他，相信吳卓羲不會介意。

吳卓羲 林峯 吳卓羲 肥仔 吳卓羲真實身材意外曝光
吳卓羲真實身材意外曝光（圖片來源：《大灣仔的夜2》影片截圖）
吳卓羲 林峯 吳卓羲 肥仔
（圖片來源：《大灣仔的夜2》影片截圖）
吳卓羲 林峯 吳卓羲 肥仔
（圖片來源：《大灣仔的夜2》影片截圖）
吳卓羲 林峯 吳卓羲 肥仔 彈網友留言
（圖片來源：《大灣仔的夜2》影片截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@吳卓羲、小紅書圖片、網上圖片、《大灣仔的夜2》影片截圖

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