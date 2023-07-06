43歲吳卓羲廣州出席活動萬人空巷 被誤認作林峯場面尷尬
被誤認林峯 笑笑口點頭示意
當日吳卓羲在萬人空巷的情況之下，穿着白色西裝褸如白馬王子般現身，不斷向四方八面的粉絲揮手打招呼，期間更對粉絲有求必應，又收禮物又影合照。不過，卻有粉絲將他誤認作林峯，當時有人用廣東話大叫「林峯！你好靚仔呀！」雖然場面尷尬，但吳卓羲聽完依然笑笑口，表現得相當從容，更向對方點頭示意，獲大讚性格非常好。
被逼到面容扭曲
吳卓羲完成活動離開時被更數以百計的粉絲包圍，需要出動保安「護身」，不過現場實在太多人的關係引起極大混亂，吳卓羲被逼到面容扭曲，但他亦相當愛護粉絲，不斷叫保安不要與她們拉扯，更停低與粉絲一同自拍留念，難怪如此備受內地粉絲愛戴。
意外露腩依然無損人氣
早前吳卓羲在《大灣仔的夜2》中穿上「肌肉衫」落水搞到真實身材見真章，肉厚的肚腩惹隱若現，腰間贅肉明顯堆積，胸肌鬆弛有「肥仔波」，似乎微微發福。俊男真實身材意外曝光，當然引起網民討論：「吳卓羲你看下你的肚肚」、「卓羲bb的小肚肚好可愛」、「從披2到仔2，他是肉眼可見的日益圓潤」等。好彩吳卓羲平時性格貪玩討喜，出名古靈精怪，40幾歲依然活潑調皮，甚有觀眾緣，所以網友都是覺得好玩打趣他，相信吳卓羲不會介意。
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