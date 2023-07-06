43歲吳卓羲廣州出席活動萬人空巷 被誤認作林峯場面尷尬

現年43歲的吳卓羲（Ron）近年主力北上發展「搵真銀」，接連參加真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》，憑搞笑爽直的真性情圈粉無數，在內地人氣急升，更因為俊俏外形被網民封為「港圈顏值天花板」。不過，早前他到廣州出席公開活動時被大批粉絲包圍引起大混亂，卻竟然被誤認作其好友林峯，場面極尷尬！