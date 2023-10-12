44歲吳卓羲現身機場1舉動嚇親粉絲 耍手擰頭瘋狂示好：我不吃人！

現年44歲的吳卓羲（Ron）近年將發展重心由香港轉移到內地，接連出演內地節目《披荊斬棘2》及《大灣仔的夜2》後人氣急升，更被內地網民封為「港圈顏值天花板」！他近日現身內地機場時，獲粉絲到場送機，大派粉絲福利的他竟然不小心嚇親現場粉絲……