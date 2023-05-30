「吳卓羲」港鐵站與「吳京」車上MMA 網民：連把聲都一模一模！
「吳卓羲」向白衣男狂起飛腳
在網民拍攝的片段開首，「吳卓羲」來勢兇兇的走向白衣男，繼而一句「XX老X」隨即向白衣男連環起飛腳，但白衣男躲避不及，接連中招被迫埋門角。而「吳卓羲」亦在不斷的吶喊4/5字真言的助威下再向白衣男連續揮拳，攻擊亦幾乎全部命中。
然而白衣男看上來依然絲毫無損，站在一旁繼續看著「吳卓羲」發難，幸有「吳卓羲」的同行友人及時制止，將二人分開，而「吳卓羲」身後的女性朋友亦拉著他，然而「吳卓羲」怒火中燒試圖擺脫友人拉扯並高呼「放手」，即使未能掙脫但嘴裡不停爆粗挑釁。
恰巧列車到站港鐵太和站，雖然白衣男隨即被旁人勸退下車：「唔好理佢，走啦，落車啦」。但白衣男一直站在車門，似是試圖挑釁「吳卓羲」下車到月台進行第二回合，而受到女友人牽制的「吳卓羲」依然不罷休，不停爆粗挑釁「你頭先好X型㗎」「上車吖」「你上車我都打X你」。豈料白衣男作狀上車，令「吳卓羲」再度爆發，衝向閘門再起飛腳。不過最後白衣男只待在月台門前，及後港鐵站職員來到後，白衣男聲稱自己「畀人打」更嚷著要報警，而全程3分多鐘的影片亦告一段落。
而片段中亦有旁觀者表示裡有人滿身酒氣，又指事件起初是白衣男人「撩人先」。
「吳卓羲」大戰「吳京」有「馬國明」勸交
今次的「港鐵MMA」除了有激似吳卓羲的主角之外，網民更發現全程用生命值硬接的白衣人激似「吳京」，更笑言「白衫打唔痛咁喎，食過夜粥」。不過原來黑衣人唔單只是個樣似足吳卓羲在TVB劇集《學警狙擊》中鍾立文的造型，有網民更直指黑衣人「連把聲都一模一樣」，幾可亂真！若然黑衣人身型稍為瘦一點，根本就是一模一樣，難怪有網民打趣留言「別怪他，別怪他」，更笑稱「衝動果然係有樣睇」！
另外，有網民又發現另一個重點，笑稱在片段中途向「吳卓羲」勸交的男士有幾分似馬國明，鏡頭一轉就由《學警狙擊》變成《衝上雲霄》，網民留言相當激烈。
片段及後被網民分享至Facebook專頁「香港江湖日報之ON9限定2.0」：
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