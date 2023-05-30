「吳卓羲」港鐵站與「吳京」車上MMA 網民：連把聲都一模一模！

港鐵車廂上發生爭執事件屢見不鮮，近日在網絡上就瘋傳一段在車廂內打鬥的片段，而由於片中不斷攻擊其它的黑衣男與男藝人吳卓羲極度相似，令影片的討論度更加直線上升，有網民還笑言：「連把聲都一模一樣」，更揶揄「衝動L有樣睇」！