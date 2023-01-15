吳卓羲拍節目爆粗又衝動累事　後期原片直出：佢好X勁㗎佢！

藝人吳卓羲早已將事業重心放在內地發展，不時也可以看見他參加內地的真人Show綜藝節目。而吳卓羲在內地真人騷《披荊斬棘2》表現出色，令他在內地的人氣再次急升。近期吳卓羲有份做主持的美食真人騷《大灣仔的夜2》與周柏豪（Pakho）、張智霖（Chilam）、謝天華、陳小春、林曉峰擔任固定嘉賓，他們會一路揸車一路介紹內地的美食。