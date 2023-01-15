吳卓羲拍節目爆粗又衝動累事 後期原片直出：佢好X勁㗎佢！
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藝人吳卓羲早已將事業重心放在內地發展，不時也可以看見他參加內地的真人Show綜藝節目。而吳卓羲在內地真人騷《披荊斬棘2》表現出色，令他在內地的人氣再次急升。近期吳卓羲有份做主持的美食真人騷《大灣仔的夜2》與周柏豪（Pakho）、張智霖（Chilam）、謝天華、陳小春、林曉峰擔任固定嘉賓，他們會一路揸車一路介紹內地的美食。
吳卓羲衝動爆粗「佢好X勁㗎佢！」
近日吳卓羲在這個節目中，引起香港觀眾熱議，因為與謝天華和張智霖聊天時不慎爆粗，節目組沒有剪走，令香港觀眾看完也十分驚訝。片中是正在播放信樂團的《死了都要愛》，熟悉這首歌的樂迷也知道，歌曲第一句已經是非常高音。吳卓羲聽到後便用廣東話和謝天華說：「佢係唱High A㗎喎唱！佢好X勁㗎佢！」
謝天華聽到O晒嘴
說完後，吳卓羲也心知不妙，立即「扮無事」看回鏡頭，謝天華則「O嘴」無言。內地的節目後期製作人員，完全不知道這是粗口，原片直出，而字幕也是焦點之一，用了「他好冷靜的他」，引起網友恥笑，雖然說粗口大家也認為是一件平常事，但節目組原片直出才是有趣的事，有網友猜測他們不懂廣東話是合理事情，同時吳卓羲也慘中槍，又被封「衝動王」。
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