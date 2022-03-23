吳卓羲疑千二呎私竇密會菊梓喬 獲封「花旦殺手」盤點10段豐厚感情史

吳卓羲（Ron）與菊梓喬（Hana）緋聞近日再度升溫，日前Hana被拍得駕車前往位於深井的碧堤半島屋苑，逗留至深夜都未離開，而Ron在該屋苑擁有一個1200呎、市值1700萬的單位，即爆出2人疑似私竇密會。其實吳卓羲過往曾傳出多段緋聞，更有「花旦殺手」之稱，冧女係有一手。