吳卓羲

吳卓羲疑千二呎私竇密會菊梓喬 獲封「花旦殺手」盤點10段豐厚感情史

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吳卓羲（Ron）與菊梓喬（Hana）緋聞近日再度升溫，日前Hana被拍得駕車前往位於深井的碧堤半島屋苑，逗留至深夜都未離開，而Ron在該屋苑擁有一個1200呎、市值1700萬的單位，即爆出2人疑似私竇密會。其實吳卓羲過往曾傳出多段緋聞，更有「花旦殺手」之稱，冧女係有一手。

私竇密會菊梓喬

吳卓羲（Ron）去年因在微博Hashtag菊梓喬（Hana）而「洩蜜」，關係曖昧。到去年Hana出演除夕騷，Ron亦不避嫌偕家人現身捧場，當時面對大班記者，Ron忽然爆出一句：「我嚟呢到都預咗見到大家，其實我嚟得仲怕咩？」令戀情逐步浮面。而日前Hana被影到駕駛價值約50萬元的平治跑車，前往位於深井的碧堤半島屋苑，並逗留至深夜都未離開，而Ron正正在該屋苑內擁有一個過千二呎約值1,700萬的單位，即爆出2人疑似私竇密會，享受二人世界，更有居住該屋苑的住客聲稱多次目睹吳卓羲與菊梓喬出現屋苑。不過Hana之後透過短訊回應道：「我唔係去搵佢喎！呢排疫情嚴峻，大家減少見面、減少聚會，希望大家平安，多謝大家關心。」

吳卓羲 菊梓喬Hana）近日被拍得駕車前往位於深井的碧堤半島屋苑，逗留至深夜都未離開。
菊梓喬（Hana）近日被拍得駕車前往吳卓羲位於深井的碧堤半島屋苑，逗留至深夜都未離開。（圖片來源：[email protected]_kuk）
吳卓羲正正在該屋苑內擁有一個過千二呎約值1,700萬的單位，即爆出2人疑似私竇密會。
吳卓羲在該屋苑擁有一個過千二呎約值1,700萬的單位，即爆出2人疑似私竇密會。（圖片來源：[email protected]吳卓羲）
吳卓羲 有居住碧堤半島的住客聲稱多次目睹吳卓羲與菊梓喬出現屋苑。
有居住碧堤半島的住客聲稱多次目睹吳卓羲與菊梓喬出現屋苑。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

盤點「花旦殺手」10段豐厚感情史

其實現年42歲的吳卓羲保養得宜，亦曾有「花旦殺手」之稱！Ron當年憑着靚仔小生形象迷倒萬千少女，緋聞亦多蘿蘿，當中他與內地女星張馨予的一段戀情至今亦為人津津樂道，一齊回顧吳卓羲10段豐富感情史。

吳卓羲曾有「花旦殺手」之稱，當年Ron憑着靚仔小生形象迷倒萬千少女，緋聞亦多蘿蘿。
吳卓羲曾有「花旦殺手」之稱，當年Ron憑着靚仔小生形象迷倒萬千少女，緋聞亦多蘿蘿。（圖片來源：[email protected]吳卓羲）

官恩娜

官恩娜早於2004年拍《酒店風雲》劇期間和吳卓羲撻着，二人在劇中飾演情侶。後來兩人被指戲假情真，更被傳媒拍到在車廂內激吻，亦有指Ella在Ron屋企留宿，但二人始終未有認愛，其後屢傳分手及翻撻，最後拍拖兩年分手告終。分手後Ella曾在微博留言：「今天看新聞，才知道世人終於知道真相了！我也愛過疼過，最終是受傷離場！還曾經被誤會拿愛情做宣傳，It was really hard for me！」似暗指Ron花心。

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吳卓羲早於2004年拍《酒店風雲》期間和官恩娜撻着。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
吳卓羲 但二人始終未有認愛，其後屢傳分手及翻撻，最後拍拖兩年分手告終。
但二人始終未有認愛，其後屢傳分手及翻撻，最後拍拖兩年分手告終。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
吳卓羲 2015年Ella下嫁中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet，婚後誕下一子一女。Ella近年亦淡出幕前，專心相夫教子。
2015年Ella下嫁中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet，婚後誕下一子一女。Ella近年亦淡出幕前，專心相夫教子。（圖片來源：[email protected]

佘詩曼

吳卓羲與佘詩曼在拍攝《歲月風雲》期間傳出戀情，展開一段姊弟戀。兩人被指曾一起夜蒲，阿佘還坐在Ron大髀兼向他狂放電，翌年更有指吳卓羲冧掂阿佘送他價值近港幣20萬元的名錶，以及200萬元的跑車，男方甚至因而被指是軟飯王。之後Ron有澄清與阿佘只是朋友，自己作為新人也高攀不起對方。

吳卓羲與佘詩曼拍攝《歲月風雲》期間展開一段姊弟戀，不過後來Ron澄清與阿佘只是朋友，自己作為新人也高攀不起對方。
吳卓羲與佘詩曼拍攝《歲月風雲》期間展開一段姊弟戀，不過後來Ron澄清與阿佘只是朋友，自己作為新人也高攀不起對方。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

江若琳

吳卓羲與首次參演劇集的江若琳因合作拍攝《學警狙擊》而傳出緋聞，劇中二人飾演情侶，但當時外界公認Ron與阿佘是一對，所以令三人的關係變得複雜，傳出三角戀。Ron當時例牌否認戀情，更表示與江若琳稱兄道弟，直言不過電。

吳卓羲與首次參演劇集的江若琳因合作拍攝《學警狙擊》而傳出緋聞。
吳卓羲與首次參演劇集的江若琳因合作拍攝《學警狙擊》而傳出緋聞。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
吳卓羲 Ron當時例牌否認戀情，更表示與江若琳稱兄道弟，直言不過電。
Ron當時例牌否認戀情，更表示與江若琳稱兄道弟，直言不過電。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
吳卓羲 2018年江若琳同「生煎包王子」蕭潤邦正式拉埋天窗，婚後恩愛滿滿。
2018年江若琳同「生煎包王子」蕭潤邦正式拉埋天窗，婚後恩愛滿滿。（圖片來源：[email protected]

馬賽

2009年吳卓羲與馬賽合作《女王辦公室》傳出緋聞，2010年中被爆拍拖。惟兩人死口唔認，馬賽更以「師兄」稱呼「男友」，又表示拍劇期間得到Ron悉心教導，但其實私底下二人關係匪淺。2019年1月她在微博曬出與老公的甜蜜合照，宣布結婚。婚後馬賽誕下囡囡Camellia，現時一家在北京定居。

2009年吳卓羲與馬賽合作《女王辦公室》傳出緋聞，2010年中被爆拍拖，惟兩人死口唔認，馬賽更以「師兄」稱呼「男友」。
2009年吳卓羲與馬賽合作《女王辦公室》傳出緋聞，2010年中被爆拍拖，惟兩人死口唔認，馬賽更以「師兄」稱呼「男友」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
吳卓羲 2019年馬賽在社交網上貼出結婚證及其紀姓丈夫的合照宣佈婚訊。
2019年馬賽在社交網上貼出結婚證及其紀姓丈夫的合照宣佈婚訊。（圖片來源：[email protected]馬賽）
吳卓羲 婚後馬賽誕下囡囡Camellia，現時一家在北京定居。
婚後馬賽誕下囡囡Camellia，現時一家在北京定居。（圖片來源：[email protected]馬賽）

張馨予

要數吳卓羲熟悉的戀情，他與內地女星張馨予的一段戀情至今亦為人津津樂道。2011年，有「蘇州第一美女」之稱的張馨予，突然在吳卓羲的微博大晒床照，並以簡體字寫道：「很累，收工以後什麼都不想做只想睡覺，睡覺，頭好痛。」引發全城轟動。雖然張馨予事後解釋是不小心登錯帳號，但外界認為她是想藉此宣示主權，焗Ron公開認愛。但之後張馨予被爆出不少親密照，更被翻出同前度的全裸照。而Ron仍力撐女友：「每個人都有過去，小朋友時候的吳卓羲也很跩，但入行之後就要向前看，希望大家可以看她以後的工作表現，不要拿舊照出來就當一則新聞。」不過二人相戀一年後亦分手告終。

2011年吳卓羲與內地女星張馨予的一段戀情至今亦為人津津樂道。
2011年吳卓羲與內地女星張馨予的一段戀情至今亦為人津津樂道。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
有「蘇州第一美女」之稱的張馨予，突然在吳卓羲的微博大晒床照宣示主權，引發全城轟動。
有「蘇州第一美女」之稱的張馨予，突然在吳卓羲的微博大晒床照宣示主權，引發全城轟動。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
吳卓羲 雖然張馨予之後被爆出不少與前度的親密照及全裸照，不過Ron仍力撐女友。
雖然張馨予之後被爆出不少與前度的親密照及全裸照，不過Ron仍力撐女友。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
吳卓羲 2018年張馨予與軍官何捷結婚。
不過吳卓羲與張馨予相戀一年後亦分手告終，到2018年張馨予宣布與軍官何捷結婚。（圖片來源：[email protected]張馨予）

徐子珊

吳卓羲和徐子珊因拍攝《法證先鋒3》而傳出緋聞，有指二人在旺角街頭拍攝一場親熱戲時，情不自禁連吻多take，連劇組人員都覺奇怪。不過當時Ron仍然與張馨予拍拖，有指張馨予立即到港睇實男方，更曾打電話大鬧子珊，所以二人緋聞最後不了了之。

吳卓羲和徐子珊因拍攝《法證先鋒3》而傳出緋聞。
吳卓羲和徐子珊因拍攝《法證先鋒3》而傳出緋聞。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
吳卓羲 不過當時Ron仍然與張馨予拍拖，有指張馨予立即到港睇到實，更曾打電話大鬧子珊。
不過當時Ron仍然與張馨予拍拖，有指張馨予立即到港睇到實，更曾打電話大鬧子珊。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

李元玲

2012年吳卓羲與大馬「鋼琴女神」李元玲傳緋聞，雙方的短訊對話更被曝光，當中有人以「吳卓羲老婆」自居，但Ron卻斬釘截鐵否認：「見過幾次面就係女友？簡直係天大笑話！」李元玲聞言即大反擊：「第一次見面跟我拿了號碼，想保持不動情的情況下，約我一次又一次，卻單純當我是朋友的話，這才是天下最大笑話。我都勇於承認自己對他有好感，他卻偷吃了還要高喊被冤枉。」之後二人緋聞變成隔空罵戰。

2012年吳卓羲與大馬「鋼琴女神」李元玲傳緋聞，雙方的短訊對話更被曝光。
2012年吳卓羲與大馬「鋼琴女神」李元玲傳緋聞，雙方的短訊對話更被曝光。（圖片來源：[email protected]
吳卓羲 到最後二人緋聞竟然變成隔空罵戰。
到最後二人緋聞竟然變成隔空罵戰。（圖片來源：[email protected]

梁靖琪

2012年吳卓羲與已婚的梁靖琪在三亞拍攝《沖上雲霄2》時傳出緋聞，二人被拍到夜潛泳池鴛鴦戲水狀甚黐纏，事件轟動一時！不過Ron回應時只強調是好友兼兄妹關係，但後來有指緋聞事件成為梁靖琪日後離婚的導火線。

2012年吳卓羲與已婚的梁靖琪在三亞拍攝《沖上雲霄2》時傳出緋聞，二人被拍到夜潛泳池鴛鴦戲水狀甚黐纏，事件轟動一時！
2012年吳卓羲與已婚的梁靖琪在三亞拍攝《沖上雲霄2》時傳出緋聞，二人被拍到夜潛泳池鴛鴦戲水狀甚黐纏，事件轟動一時！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
吳卓羲 更有指緋聞事件成為梁靖琪日後離婚的導火線。
更有指緋聞事件成為梁靖琪日後離婚的導火線。（圖片來源：[email protected]
吳卓羲 2019年梁靖琪與圈外老公施雋賢Jon）結婚，婚後育有一子，一家三口幸福滿滿。
2019年梁靖琪與圈外老公施雋賢再婚，婚後育有一子，一家三口幸福滿滿。（圖片來源：[email protected]

內地女星李沁

近年轉戰內地的吳卓羲2015年與內地女星李沁合作《幸福歸來》而傳出緋聞，兩人在劇中飾演情侶。有指二人因戲生情，不過雙方都否認拍拖。

近年轉戰內地的吳卓羲2015年與內地女星李沁合作《幸福歸來》，兩人在劇中飾演情侶因而傳出緋聞。
近年轉戰內地的吳卓羲2015年與內地女星李沁合作《幸福歸來》，兩人在劇中飾演情侶因而傳出緋聞。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

劉心悠

2018年吳卓羲拍攝電影《再見·女人街》遇上講廣東話唔純正嘅劉心悠，即大讚對方好得意，仲公開互稱BB。Ron在接受訪問時曾大爆心悠BB是理想型，如小鳥依人般溫柔！而心悠亦大讚Ron好Man，好有安全感。不過這段緋聞到最後不了了之。

2018年吳卓羲拍攝電影《再見·女人街》遇上講廣東話唔純正嘅劉心悠，即大讚對方好得意，仲公開互稱BB。
2018年吳卓羲拍攝電影《再見·女人街》遇上講廣東話唔純正嘅劉心悠，即大讚對方好得意，仲公開互稱BB。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]吳卓羲、[email protected]_kuk、[email protected][email protected][email protected]馬賽、[email protected]張馨予、[email protected][email protected]、新傳媒圖片庫

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