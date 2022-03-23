吳卓羲疑千二呎私竇密會菊梓喬 獲封「花旦殺手」盤點10段豐厚感情史
私竇密會菊梓喬
吳卓羲（Ron）去年因在微博Hashtag菊梓喬（Hana）而「洩蜜」，關係曖昧。到去年Hana出演除夕騷，Ron亦不避嫌偕家人現身捧場，當時面對大班記者，Ron忽然爆出一句：「我嚟呢到都預咗見到大家，其實我嚟得仲怕咩？」令戀情逐步浮面。而日前Hana被影到駕駛價值約50萬元的平治跑車，前往位於深井的碧堤半島屋苑，並逗留至深夜都未離開，而Ron正正在該屋苑內擁有一個過千二呎約值1,700萬的單位，即爆出2人疑似私竇密會，享受二人世界，更有居住該屋苑的住客聲稱多次目睹吳卓羲與菊梓喬出現屋苑。不過Hana之後透過短訊回應道：「我唔係去搵佢喎！呢排疫情嚴峻，大家減少見面、減少聚會，希望大家平安，多謝大家關心。」
盤點「花旦殺手」10段豐厚感情史
其實現年42歲的吳卓羲保養得宜，亦曾有「花旦殺手」之稱！Ron當年憑着靚仔小生形象迷倒萬千少女，緋聞亦多蘿蘿，當中他與內地女星張馨予的一段戀情至今亦為人津津樂道，一齊回顧吳卓羲10段豐富感情史。
官恩娜
官恩娜早於2004年拍《酒店風雲》劇期間和吳卓羲撻着，二人在劇中飾演情侶。後來兩人被指戲假情真，更被傳媒拍到在車廂內激吻，亦有指Ella在Ron屋企留宿，但二人始終未有認愛，其後屢傳分手及翻撻，最後拍拖兩年分手告終。分手後Ella曾在微博留言：「今天看新聞，才知道世人終於知道真相了！我也愛過疼過，最終是受傷離場！還曾經被誤會拿愛情做宣傳，It was really hard for me！」似暗指Ron花心。
佘詩曼
吳卓羲與佘詩曼在拍攝《歲月風雲》期間傳出戀情，展開一段姊弟戀。兩人被指曾一起夜蒲，阿佘還坐在Ron大髀兼向他狂放電，翌年更有指吳卓羲冧掂阿佘送他價值近港幣20萬元的名錶，以及200萬元的跑車，男方甚至因而被指是軟飯王。之後Ron有澄清與阿佘只是朋友，自己作為新人也高攀不起對方。
江若琳
吳卓羲與首次參演劇集的江若琳因合作拍攝《學警狙擊》而傳出緋聞，劇中二人飾演情侶，但當時外界公認Ron與阿佘是一對，所以令三人的關係變得複雜，傳出三角戀。Ron當時例牌否認戀情，更表示與江若琳稱兄道弟，直言不過電。
馬賽
2009年吳卓羲與馬賽合作《女王辦公室》傳出緋聞，2010年中被爆拍拖。惟兩人死口唔認，馬賽更以「師兄」稱呼「男友」，又表示拍劇期間得到Ron悉心教導，但其實私底下二人關係匪淺。2019年1月她在微博曬出與老公的甜蜜合照，宣布結婚。婚後馬賽誕下囡囡Camellia，現時一家在北京定居。
張馨予
要數吳卓羲熟悉的戀情，他與內地女星張馨予的一段戀情至今亦為人津津樂道。2011年，有「蘇州第一美女」之稱的張馨予，突然在吳卓羲的微博大晒床照，並以簡體字寫道：「很累，收工以後什麼都不想做只想睡覺，睡覺，頭好痛。」引發全城轟動。雖然張馨予事後解釋是不小心登錯帳號，但外界認為她是想藉此宣示主權，焗Ron公開認愛。但之後張馨予被爆出不少親密照，更被翻出同前度的全裸照。而Ron仍力撐女友：「每個人都有過去，小朋友時候的吳卓羲也很跩，但入行之後就要向前看，希望大家可以看她以後的工作表現，不要拿舊照出來就當一則新聞。」不過二人相戀一年後亦分手告終。
徐子珊
吳卓羲和徐子珊因拍攝《法證先鋒3》而傳出緋聞，有指二人在旺角街頭拍攝一場親熱戲時，情不自禁連吻多take，連劇組人員都覺奇怪。不過當時Ron仍然與張馨予拍拖，有指張馨予立即到港睇實男方，更曾打電話大鬧子珊，所以二人緋聞最後不了了之。
李元玲
2012年吳卓羲與大馬「鋼琴女神」李元玲傳緋聞，雙方的短訊對話更被曝光，當中有人以「吳卓羲老婆」自居，但Ron卻斬釘截鐵否認：「見過幾次面就係女友？簡直係天大笑話！」李元玲聞言即大反擊：「第一次見面跟我拿了號碼，想保持不動情的情況下，約我一次又一次，卻單純當我是朋友的話，這才是天下最大笑話。我都勇於承認自己對他有好感，他卻偷吃了還要高喊被冤枉。」之後二人緋聞變成隔空罵戰。
梁靖琪
2012年吳卓羲與已婚的梁靖琪在三亞拍攝《沖上雲霄2》時傳出緋聞，二人被拍到夜潛泳池鴛鴦戲水狀甚黐纏，事件轟動一時！不過Ron回應時只強調是好友兼兄妹關係，但後來有指緋聞事件成為梁靖琪日後離婚的導火線。
內地女星李沁
近年轉戰內地的吳卓羲2015年與內地女星李沁合作《幸福歸來》而傳出緋聞，兩人在劇中飾演情侶。有指二人因戲生情，不過雙方都否認拍拖。
劉心悠
2018年吳卓羲拍攝電影《再見·女人街》遇上講廣東話唔純正嘅劉心悠，即大讚對方好得意，仲公開互稱BB。Ron在接受訪問時曾大爆心悠BB是理想型，如小鳥依人般溫柔！而心悠亦大讚Ron好Man，好有安全感。不過這段緋聞到最後不了了之。
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