吳卓羲 肥仔

吳卓羲內地綜藝意外露肥肉被嘲笑 拍《學警》時已肚腩大過人

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吳卓羲無綫出身曾為當家小生，拍過無數劇集的他，近年轉戰電影圈及內地市場，轉攻北上搵人仔，去年憑參加內地綜藝《披荊斬棘2》，人氣急升，憑著俊朗外表深受內地觀眾歡迎。吳卓羲一於乘勢加盟真人騷《大灣仔的夜2》，繼續以靚仔外貌與搞笑綜藝感氹掂粉絲，節目播出後話題不斷。

吳卓羲 肥仔 吳卓羲好靚仔
吳卓羲好靚仔（圖片來源：微博@大灣仔的夜）
吳卓羲 肥仔 林峯 披荊斬棘2 奧運六星
吳卓羲是昔日TVB力捧的「新五虎」（圖片來源：新傳媒照片庫）
吳卓羲 肥仔 林峯 披荊斬棘2 陳鍵鋒、黃宗澤、吳卓羲、同馬國明又曾一齊合演劇集《衝上雲霄》。
吳卓羲曾與陳鍵鋒、黃宗澤、馬國明一齊合演劇集《衝上雲霄》。（圖片來源：新傳媒照片庫）

著肌肉衫以為冇事 浸濕見真章

在最新一集節目中，六人（陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰、吳卓羲、周柏豪）前往青島營業，到埠後去浸溫泉，大家先以浴袍出場，中間露出「肌肉衫」，唯陳小春的短袖是「小學生制服」，即遭其他五人嘲笑。隨著他們落水「肌肉衫」變得緊貼，六人身材逐見真章，似乎吳卓羲雖然外貌俊朗，但身材就不如其餘五人。

吳卓羲 肥仔 六人前往青島營業，到埠後去浸溫泉
六人前往青島營業，到埠後去浸溫泉（圖片來源：微博@大灣仔的夜）
吳卓羲 肥仔 室外繼續「騷body」
室外繼續「騷body」（圖片來源：視頻截圖）

吳卓羲肥仔身型現真章 慘成恥笑位

六人轉戰室外零下6度冷水池，濕身後「肌肉衫」開始貼身，吳卓羲真實身材見真章，肉厚的肚腩惹隱若現，腰間贅肉明顯堆積，胸肌鬆弛有「肥仔波」，似乎微微發福。俊男真實身材意外曝光，當然引起網民討論：「吳卓羲你看下你的肚肚」、「卓羲bb的小肚肚好可愛」、「從披2到仔2，他是肉眼可見的日益圓潤」等。好彩吳卓羲平時性格貪玩討喜，出名古靈精怪，40幾歲依然活潑調皮，甚有觀眾緣，所以網友都是覺得好玩打趣他，相信卓羲不會介意。

吳卓羲 肥仔 吳卓羲真實身材意外曝光
吳卓羲真實身材意外曝光（圖片來源：視頻截圖）
吳卓羲 肥仔
（圖片來源：視頻截圖）
吳卓羲 肥仔
（圖片來源：視頻截圖）
吳卓羲 肥仔 彈網友留言
彈網友留言（圖片來源：視頻截圖）
吳卓羲 肥仔
（圖片來源：視頻截圖）

吳卓羲肥仔身型早有前科 拍《學警》半裸戲已肚腩滿滿

吳卓羲離開無綫前，一直是力棒小生，俊朗外表嬴盡觀眾歡心。吳卓羲在2005年拍攝《學警雄心》戲份甚重，與另一當年力捧小生陳鍵鋒擔正，兩人青春橫行無忌，樣貌俊朗陽光。原來學警》一埸除衫戲，揭吳卓羲後生已經肥仔身型。戲份講述眾學警半祼體能訓練，陽光與汗水下眾人古銅色皮膚耀眼，見到吳卓羲明顯胸口有肥肉，腹部累積脂肪，與拍擋陳鍵鋒比較，明顯肚腩大幾個碼，都是眾人身型最「特出」一個。

吳卓羲 肥仔 眾人除衫拍體能訓練場口
眾人除衫拍體能訓練場口（圖片來源：TVB劇集《學警雄心》截圖）
吳卓羲 肥仔 吳卓羲顯著較其他人厚身
吳卓羲顯著較其他人厚身（圖片來源：TVB劇集《學警雄心》截圖）
吳卓羲 肥仔 吳卓羲顯著肥過拍擋陳鍵鋒
吳卓羲顯著肥過拍擋陳鍵鋒（圖片來源：TVB劇集《學警雄心》截圖）
吳卓羲 肥仔
（圖片來源：TVB劇集《學警雄心》截圖）

吳卓羲鏡頭後擁反差萌 內地觀眾勁受落

眾多「哥哥」在《披荊斬棘2》的鏡頭前的，除了展現各方面才華，日常相處和鏡頭前疑似不修飾的真性情，向來是節目焦點，不少觀眾因此迷上一個從來唔熟悉的人物，當中今輯爆出的「哥哥」的吳卓羲，近年拍過電視劇及電影如《飛虎之潛行極戰》、《拆彈專家》系列、《飛虎》系列等，都是以勇悍一臉示人，反而在《披荊斬棘2》的鏡頭下，與林峯兄弟重聚，暴露了大細路一面，黑超皮褸型格包裝的cool爆形象下，冷不防的爛gag，不經意締造極大「反差萌」，吸了海量內地粉絲，更有鐵粉以「不得不愛」、「非愛不可」來形容對吳卓羲的「愛」！

吳卓羲 肥仔 吳卓羲 披荊斬棘2 吳卓羲 私下的吳卓羲有唔少鬼馬一臉。
私下的吳卓羲有唔少鬼馬一臉。（圖片來源：[email protected]
吳卓羲 肥仔 吳卓羲 披荊斬棘2 吳卓羲 近年吳卓羲拍了不少幹探角色電視劇及電影，與《披荊》內節目真性情相比，演出反差萌，獲內地網民歡心。
近年吳卓羲拍了不少幹探角色電視劇及電影，與《披荊》內節目真性情相比，演出反差萌，獲內地網民歡心。（圖片來源：《潛行極戰》劇照）
吳卓羲 肥仔 披荊斬棘2 不過林峯被人話擺pose時擺錯手。
吳卓羲私下常與老友扮鬼扮馬（圖片來源：微博@林峯）
吳卓羲 肥仔 披荊斬棘2 吳卓羲和林峯重演當年在《大唐雙龍傳》中的經典鏡頭。
吳卓羲和林峯重演當年在《大唐雙龍傳》中的經典鏡頭。（圖片來源：微博@Ron吳卓羲）
吳卓羲 肥仔 吳卓羲 披荊斬棘2 吳卓羲 好兄弟當然唔介意黑超被搶住試戴。
吳卓羲節目中所戴的黑超帶起熱潮（圖片來源：《披荊斬棘》截圖）

粉絲長沙百萬應援大陣象 吳卓羲認真唔惹少

因《披荊斬棘2》人氣急升的吳卓羲，反差萌迷倒唔少內地網民，終於在節目殺入決賽，大批粉絲連日在長沙各大區域為他進行應援，除了稍早以吳卓羲名義做公益捐助流浪動物，今次據粉絲的應援公告所示，在長沙各地投放的應援包括10月28日於「湖南第一商圈」的五一廣場3A通道包的12塊包屏，由早上9點至晚上11點，播放次數為15秒乘120次；長沙世界之窗摩天輪、長沙黃興南路步行街LED、長沙芒果之窗燈光騷和長沙2號綫地鐵互動豎屏幕等，決賽當日還備有「現場應援」，是應援巴士及必備的LEO燈牌等，果真細心，花費估計耗資百萬！

吳卓羲 肥仔 吳卓羲 披荊斬棘2 吳卓羲 內地粉絲亦以吳卓羲之名捐助流浪動物，仲獲吳本人親自提證書拍照留念。
內地粉絲亦以吳卓羲之名捐助流浪動物，仲獲吳本人親自提證書拍照留念（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：微博、新傳媒照片庫、TVB、[email protected]資料或影片來源：新傳媒照片庫

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