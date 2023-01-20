吳卓羲內地綜藝意外露肥肉被嘲笑 拍《學警》時已肚腩大過人
著肌肉衫以為冇事 浸濕見真章
在最新一集節目中，六人（陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰、吳卓羲、周柏豪）前往青島營業，到埠後去浸溫泉，大家先以浴袍出場，中間露出「肌肉衫」，唯陳小春的短袖是「小學生制服」，即遭其他五人嘲笑。隨著他們落水「肌肉衫」變得緊貼，六人身材逐見真章，似乎吳卓羲雖然外貌俊朗，但身材就不如其餘五人。
吳卓羲肥仔身型現真章 慘成恥笑位
六人轉戰室外零下6度冷水池，濕身後「肌肉衫」開始貼身，吳卓羲真實身材見真章，肉厚的肚腩惹隱若現，腰間贅肉明顯堆積，胸肌鬆弛有「肥仔波」，似乎微微發福。俊男真實身材意外曝光，當然引起網民討論：「吳卓羲你看下你的肚肚」、「卓羲bb的小肚肚好可愛」、「從披2到仔2，他是肉眼可見的日益圓潤」等。好彩吳卓羲平時性格貪玩討喜，出名古靈精怪，40幾歲依然活潑調皮，甚有觀眾緣，所以網友都是覺得好玩打趣他，相信卓羲不會介意。
吳卓羲肥仔身型早有前科 拍《學警》半裸戲已肚腩滿滿
吳卓羲離開無綫前，一直是力棒小生，俊朗外表嬴盡觀眾歡心。吳卓羲在2005年拍攝《學警雄心》戲份甚重，與另一當年力捧小生陳鍵鋒擔正，兩人青春橫行無忌，樣貌俊朗陽光。原來《學警》一埸除衫戲，揭吳卓羲後生已經肥仔身型。戲份講述眾學警半祼體能訓練，陽光與汗水下眾人古銅色皮膚耀眼，見到吳卓羲明顯胸口有肥肉，腹部累積脂肪，與拍擋陳鍵鋒比較，明顯肚腩大幾個碼，都是眾人身型最「特出」一個。
吳卓羲鏡頭後擁反差萌 內地觀眾勁受落
眾多「哥哥」在《披荊斬棘2》的鏡頭前的，除了展現各方面才華，日常相處和鏡頭前疑似不修飾的真性情，向來是節目焦點，不少觀眾因此迷上一個從來唔熟悉的人物，當中今輯爆出的「哥哥」的吳卓羲，近年拍過電視劇及電影如《飛虎之潛行極戰》、《拆彈專家》系列、《飛虎》系列等，都是以勇悍一臉示人，反而在《披荊斬棘2》的鏡頭下，與林峯兄弟重聚，暴露了大細路一面，黑超皮褸型格包裝的cool爆形象下，冷不防的爛gag，不經意締造極大「反差萌」，吸了海量內地粉絲，更有鐵粉以「不得不愛」、「非愛不可」來形容對吳卓羲的「愛」！
粉絲長沙百萬應援大陣象 吳卓羲認真唔惹少
因《披荊斬棘2》人氣急升的吳卓羲，反差萌迷倒唔少內地網民，終於在節目殺入決賽，大批粉絲連日在長沙各大區域為他進行應援，除了稍早以吳卓羲名義做公益捐助流浪動物，今次據粉絲的應援公告所示，在長沙各地投放的應援包括10月28日於「湖南第一商圈」的五一廣場3A通道包的12塊包屏，由早上9點至晚上11點，播放次數為15秒乘120次；長沙世界之窗摩天輪、長沙黃興南路步行街LED、長沙芒果之窗燈光騷和長沙2號綫地鐵互動豎屏幕等，決賽當日還備有「現場應援」，是應援巴士及必備的LEO燈牌等，果真細心，花費估計耗資百萬！
常見問題
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