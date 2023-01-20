吳卓羲內地綜藝意外露肥肉被嘲笑 拍《學警》時已肚腩大過人

吳卓羲無綫出身曾為當家小生，拍過無數劇集的他，近年轉戰電影圈及內地市場，轉攻北上搵人仔，去年憑參加內地綜藝《披荊斬棘2》，人氣急升，憑著俊朗外表深受內地觀眾歡迎。吳卓羲一於乘勢加盟真人騷《大灣仔的夜2》，繼續以靚仔外貌與搞笑綜藝感氹掂粉絲，節目播出後話題不斷。