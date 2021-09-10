AA

吳卓羲凌晨一個動作 引發公開與菊梓喬戀情疑雲 網友熱議：又被人拿走手機？

東方新地 - 娛聞

本月2日剛踏入42歲的吳卓羲（Ron）近日正在拍攝邵氏劇集《廉政狙擊》，據知自稱單身多年的他，9月10日凌晨約4時忽然在微博出了一個Post，Post中未有提及任何內容，只Tag了「星夢一姐」菊梓喬（Hana），引來網友紛紛猜測兩人是否想公開戀情，或者只是即將有合作，亦有眾多網友指吳卓羲可能重蹈張馨予事件覆轍，再度被身邊人拿走手機登上了微博！

文：東方新地｜圖：吳卓羲微博、菊梓喬微博、王浩信IG、張馨予微博、新傳媒圖片庫

吳卓羲 Tag 菊梓喬 有過萬人讚好

2011年吳卓羲的微博離奇出現與35F國產女星張馨予的床照，疑似是女方私自用男方的手機登上微博出Post以宣示主權，日前吳卓羲的微博上又出現一個奇怪Post，Post中未有提及任何內容，只Tag了「星夢一姐」菊梓喬，得到超過1.2萬人讚好，同時亦引來網友紛紛猜測兩人是否想「官宣」（官方宣告）戀情，或者只是即將有合作。

吳卓羲一個「@HANA菊梓喬」的微博Post，未夠一日就引來超過1.2萬人讚好。（圖片來源：吳卓羲微博）
吳卓羲一個「@HANA菊梓喬」的微博Post，未夠一日就引來超過1.2萬人讚好。（圖片來源：吳卓羲微博）
吳卓羲本月2日剛度過42歲生日，網友都祝福他早日搵到真愛。（圖片來源：吳卓羲微博）
吳卓羲本月2日剛度過42歲生日，網友都祝福他早日搵到真愛。（圖片來源：吳卓羲微博）
近日吳卓羲正在與王浩信、胡定欣等拍攝由樂易玲監製的邵氏劇集《廉政狙擊》。（圖片來源：王浩信IG）
近日吳卓羲正在與王浩信、胡定欣等拍攝由樂易玲監製的邵氏劇集《廉政狙擊》。（圖片來源：王浩信IG）
吳卓羲和胡定欣同樣在9月生日，兩人的合照被網友指係17年前劇集《大唐雙龍傳》的徐子陵與婠婠的重聚。（圖片來源：王浩信IG）
吳卓羲和胡定欣同樣在9月生日，兩人的合照被網友指係17年前劇集《大唐雙龍傳》的徐子陵與婠婠的重聚。（圖片來源：王浩信IG）

網友猜測：又被女朋友搶手機

有眾多網友猜測吳卓羲可能只是喝醉了，也有網友認為他是重蹈張馨予事件覆轍，再度被身邊人拿走手機登上了微博！也有不少網友都表示若果吳卓羲和菊梓喬真的官宣戀情，會祝福二人，並紛紛留言「好熟悉的一幕」、「有你這麼官宣的嗎」、「等官宣，真的就祝福」、「又是手機被拿走了發微博」、「又被女朋友搶手機了」等等。

34歲的菊梓喬被指同吳卓羲外形合襯，不過兩人都未有再就此事發文。（圖片來源：菊梓喬微博）
34歲的菊梓喬被指同吳卓羲外形合襯，不過兩人都未有再就此事發文。（圖片來源：菊梓喬微博）
有不少網友猜測菊梓喬學張馨予，故意用吳卓羲微博Tag自己。（圖片來源：菊梓喬微博）
有不少網友猜測菊梓喬學張馨予，故意用吳卓羲微博Tag自己。（圖片來源：菊梓喬微博）
菊梓喬早前也曾與王浩信合作拍攝無綫劇《刑偵日記》。（圖片來源：菊梓喬微博）
菊梓喬早前也曾與王浩信合作拍攝無綫劇《刑偵日記》。（圖片來源：菊梓喬微博）

延伸閱讀：

吳卓羲舊愛35F張馨予 三年前閃嫁特工

吳卓羲2011年被爆出同35F國產女星張馨予拍拖，男方的微博離奇出現張馨予的床照，有傳係張馨予要喺男友微博宣示主權而私自出PO，兩人拍拖期間張馨予更嚴管吳卓羲，不但要男友報告行蹤，仲要佢交出MSN和facebook等密碼，卒之兩人火速玩完！2018年，張馨予在微博公布已為人妻的喜訊，老公係是內地反恐特工何捷。

張馨予的老公唔係富二代或者藝人，反而是內地反恐特工，難怪當事人留言：「我是個任性的人，這一路跌跌撞撞的走來，發現人生要學習的地方還有很多。我曾經想過如果我嫁人了，一定不是因為年紀到了，更不是因為彼此條件適合，只有一個原因：嫁給他，嫁給愛情。」（圖片來源：張馨予微博）
內地傳媒指張馨予同何捷是因拍真人騷《奇兵神犬》撻著。（圖片來源：張馨予微博）
吳卓羲在2011年疑似被張馨予在微博上載兩人的床照以示主權，從而爆出戀情，之後二人極速宣告玩完。（圖片來源：吳卓羲微博）
吳卓羲在2011年疑似被張馨予在微博上載兩人的床照以示主權，從而爆出戀情，之後二人極速宣告玩完。（圖片來源：吳卓羲微博）
被封為35F國產乳牛的張馨予，早年曾幫本刊影過唔少性感靚相。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
被封為35F國產乳牛的張馨予，早年曾幫本刊影過唔少性感靚相。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
出道不久的張馨予，又曾為內地online game《赤壁銅雀台》拍廣告，因此被封「T Back小喬」！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
出道不久的張馨予，又曾為內地online game《赤壁銅雀台》拍廣告，因此被封「T Back小喬」！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

讀者留言

熱門文章

 