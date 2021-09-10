吳卓羲凌晨一個動作 引發公開與菊梓喬戀情疑雲 網友熱議：又被人拿走手機？

本月2日剛踏入42歲的吳卓羲（Ron）近日正在拍攝邵氏劇集《廉政狙擊》，據知自稱單身多年的他，9月10日凌晨約4時忽然在微博出了一個Post，Post中未有提及任何內容，只Tag了「星夢一姐」菊梓喬（Hana），引來網友紛紛猜測兩人是否想公開戀情，或者只是即將有合作，亦有眾多網友指吳卓羲可能重蹈張馨予事件覆轍，再度被身邊人拿走手機登上了微博！

文：東方新地｜圖：吳卓羲微博、菊梓喬微博、王浩信IG、張馨予微博、新傳媒圖片庫