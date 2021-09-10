吳卓羲凌晨一個動作 引發公開與菊梓喬戀情疑雲 網友熱議：又被人拿走手機？
本月2日剛踏入42歲的吳卓羲（Ron）近日正在拍攝邵氏劇集《廉政狙擊》，據知自稱單身多年的他，9月10日凌晨約4時忽然在微博出了一個Post，Post中未有提及任何內容，只Tag了「星夢一姐」菊梓喬（Hana），引來網友紛紛猜測兩人是否想公開戀情，或者只是即將有合作，亦有眾多網友指吳卓羲可能重蹈張馨予事件覆轍，再度被身邊人拿走手機登上了微博！
文：東方新地｜圖：吳卓羲微博、菊梓喬微博、王浩信IG、張馨予微博、新傳媒圖片庫
吳卓羲 Tag 菊梓喬 有過萬人讚好
2011年吳卓羲的微博離奇出現與35F國產女星張馨予的床照，疑似是女方私自用男方的手機登上微博出Post以宣示主權，日前吳卓羲的微博上又出現一個奇怪Post，Post中未有提及任何內容，只Tag了「星夢一姐」菊梓喬，得到超過1.2萬人讚好，同時亦引來網友紛紛猜測兩人是否想「官宣」（官方宣告）戀情，或者只是即將有合作。
網友猜測：又被女朋友搶手機
有眾多網友猜測吳卓羲可能只是喝醉了，也有網友認為他是重蹈張馨予事件覆轍，再度被身邊人拿走手機登上了微博！也有不少網友都表示若果吳卓羲和菊梓喬真的官宣戀情，會祝福二人，並紛紛留言「好熟悉的一幕」、「有你這麼官宣的嗎」、「等官宣，真的就祝福」、「又是手機被拿走了發微博」、「又被女朋友搶手機了」等等。
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吳卓羲舊愛35F張馨予 三年前閃嫁特工
吳卓羲2011年被爆出同35F國產女星張馨予拍拖，男方的微博離奇出現張馨予的床照，有傳係張馨予要喺男友微博宣示主權而私自出PO，兩人拍拖期間張馨予更嚴管吳卓羲，不但要男友報告行蹤，仲要佢交出MSN和facebook等密碼，卒之兩人火速玩完！2018年，張馨予在微博公布已為人妻的喜訊，老公係是內地反恐特工何捷。