吳卓羲舉家撐緋聞女友菊梓喬 Ron：我嚟得仲怕咩！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]吳卓羲、[email protected]_kuk、[email protected]菊梓喬、[email protected]、新傳媒圖片庫
吳卓羲舉家撐場
吳卓羲（Ron）早前因在微博Hashtag菊梓喬（Hana）而「洩蜜」，關係十分曖昧，而近日二人關係有突破性發展！日前Hana在中環為倒數騷表演，緋聞男友吳卓羲竟然帶同家人特別前來捧場，雖然他強調是自己買飛入場，又指家人是來看任賢齊、郭富城及草蜢。但吳卓羲最終仍自爆Hana有叫他捧場，及承認二人是好朋友關係，首次看倒數騷的吳卓羲亦不忘大讚Hana唱得好好。雖然有記者指Hana表演時好像有點聲沙失準，但他即時幫口護花說：「我聽之前幾個歌手都有類似情況，可能音響有影響，我覺得她表現好好。」
吳卓羲：我嚟得仲怕咩！
問到吳卓羲是否趁新一年與Hana公開戀情？是否認定女友身分？雖然吳卓羲對戀情不置可否，沒有否認或承認Hana女友的地位，只是不斷重覆答：「唔講呢啲」，又笑指記者快逼死他，但Ron最後仍加上一句：「我嚟呢到都預咗見到大家，其實我嚟得仲怕咩？」看來吳卓羲與Hana的關係絕非好朋友咁簡單！
吳卓羲 Tag 菊梓喬「洩蜜」
據知自稱單身多年的吳卓羲（Ron）去年9月2日踏入42歲，但在9月10日凌晨忽然在微博出了一個Post，Post中未有提及任何內容，只Tag了「星夢一姐」菊梓喬（Hana），引來網友紛紛猜測兩人是否想公開戀情，亦有眾多網友指吳卓羲可能重蹈張馨予事件覆轍，再度被身邊人拿走手機登上了微博！2011年吳卓羲的微博離奇出現與35F國產女星張馨予的床照，疑似是女方私自用男方的手機登上微博出Post以宣示主權，日前吳卓羲的微博上又出現一個奇怪Post，Post中未有提及任何內容，只Tag了「星夢一姐」菊梓喬，得到超過1.2萬人讚好，同時亦引來網友紛紛猜測兩人是否想「官宣」（官方宣告）戀情。
網友猜測：又被女朋友搶手機
有眾多網友猜測吳卓羲可能只是喝醉了，也有網友認為他是重蹈張馨予事件覆轍，再度被身邊人拿走手機登上了微博！也有不少網友都表示若果吳卓羲和菊梓喬真的官宣戀情，會祝福二人，並紛紛留言「好熟悉的一幕」、「有你這麼官宣的嗎」、「等官宣，真的就祝福」、「又是手機被拿走了發微博」、「又被女朋友搶手機了」等等。