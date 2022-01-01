吳卓羲舉家撐緋聞女友菊梓喬 Ron：我嚟得仲怕咩！

吳卓羲（Ron）早前因在社交網Tag菊梓喬（Hana）而爆出緋聞，日前Hana在中環為倒數騷表演，Ron竟然帶同家人前來捧場，雖然吳卓羲對戀情不置可否，但他最後仍拋出一句：「其實我嚟得仲怕咩！」相信Hana聽到都好開心！