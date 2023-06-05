吳卓羲失蹤一個月醉爆現身 人氣急升獲內地網民封為「顏值天花板」
吳卓羲失蹤一個月醉爆現身
吳卓羲自從上個月出席完於澳門舉行嘅《明明最特別音樂會》後一直未有作公開露面，掛死一班內地粉絲。日前吳卓羲終於現身電影監製黃永峰嘅生日派對，從照片中可見，身穿黑色長Tee加Cap帽嘅吳卓羲雙頰紅粉緋緋，睇嚟飲多咗兩杯，身邊女生亦唔係緋聞女友菊梓喬，而係蘇皓兒。不過內地網民一於懶理，反而紛紛留言表示非常興奮：「我家失蹤卓羲哥終於看到了，想死我了」、「終於看到卓羲啦」、「哈哈哈哈哈我羲哥」。
人氣急升獲內地網民封為「顏值天花板」
吳卓羲近年北上發展密密搵食，憑參加真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》在內地人氣急升，憑住爽直嘅性格圈粉無數。最近更獲內地網民大讚佢越嚟越有魅力，甚至被好兄弟黃宗澤同林峯都要更加靚仔，仲封佢為「港圈顏值天花板」。
意外露腩依然無損人氣
早前吳卓羲在《大灣仔的夜2》中穿上「肌肉衫」落水搞到真實身材見真章，肉厚的肚腩惹隱若現，腰間贅肉明顯堆積，胸肌鬆弛有「肥仔波」，似乎微微發福。俊男真實身材意外曝光，當然引起網民討論：「吳卓羲你看下你的肚肚」、「卓羲bb的小肚肚好可愛」、「從披2到仔2，他是肉眼可見的日益圓潤」等。好彩吳卓羲平時性格貪玩討喜，出名古靈精怪，40幾歲依然活潑調皮，甚有觀眾緣，所以網友都是覺得好玩打趣他，相信吳卓羲不會介意。
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