吳卓羲失蹤一個月醉爆現身 人氣急升獲內地網民封為「顏值天花板」

43歲吳卓羲近年北上發展密密搵食，憑參加真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》在內地人氣急升。自從上月初出席完澳門音樂節之後，就再冇作公開露面嘅吳卓羲，近日終於蒲頭，不過就醉爆現身電影監製生日派對，內地網民就一於少理，反而仲冧到爆添！