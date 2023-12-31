TVB前小生現身中山婚禮秒變粉絲見面會！姪女新娘顏值超高勁吸睛

現年44歲的吳卓羲，自從去年參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》過後，內地人氣急升，去到邊都深受內地市民歡迎。早前吳卓羲就到中山參加姪女婚禮，見到大明星吳卓羲出現，一眾賓客都紛紛搶同吳卓羲合照，現場秒變粉絲見面會。不過講到全場最吸睛嘅，都一定唔及其顏值超高嘅姪女新娘！