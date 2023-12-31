TVB前小生現身中山婚禮秒變粉絲見面會！姪女新娘顏值超高勁吸睛
吳卓羲現身中山婚禮妙變粉絲見面會
吳卓羲早前現身中山參加姪女的婚禮，當日吳卓羲一身全黑打扮非常低調，不過依然成為全場焦點，當日全場賓客無論小朋友定叔叔嬸嬸都紛紛爭住同吳卓羲集郵。吳卓羲雖然臉上稍露倦態，但依然非常親民、來者不拒，盡量滿足每位賓客要求。網民看到當晚的合照後，都紛紛留言笑指：「這是吳卓羲的粉絲聚會吧」、「新娘新郎：到底誰才是主角」、「會唔會影到發脾氣反檯」、「都成吉祥物了」。
姪女新娘顏值超高勁吸睛
除了吳卓羲被圍觀集郵之外，當日其姪女新娘其實都顏值超高勁吸睛。姪女樺樺所選用婚紗店的店主上傳了其婚紗照，從照片中可見樺樺身材苗條，五官精緻一臉瓜子臉，認真夠吸睛。
吳卓羲獲「戰鬥格」女粉絲包圍
現年44歲的吳卓羲（Ron）自從在內地頻頻出演綜藝節目後，不少內地網民都被他的真性情吸引而在內地人氣急升！近日他到深圳舉辦手辦公仔簽售見面會，人氣極高的他吳卓羲獲大批女粉絲到場支持，不過中途竟出現一幕尷尬畫面，影片中，當日現場情況相當熱鬧，不少女粉絲盛裝打扮，穿得非常性感，以「戰鬥格」現身簽售會，有些女粉絲烏低身同吳卓羲握手，險些走光，吳卓羲亦很熱情逐一握手。
吳卓羲疑下體激凸勁尷尬
與粉絲打過招呼後，吳卓羲就上台同大家見面，他穿上寬鬆黑色長褲，一隻手含蓄地擺在重要部位前，卻可見其下體疑似激凸，畫面尷尬！另外，吳卓羲狂用手掩護下體。也有網民解釋，可能是角度問題，加上他穿上寬褲才出現呢一幕。
派福利嚇親fans
當吳卓羲發現在場的粉絲正在拍攝自己時，親民的他便主動走近fans，讓她們可以近距離繼續拍攝。只是當吳卓羲靠近時，粉絲加入連連後退，吳卓羲見狀亦問道：「有那麼害怕嗎？我走前你們退後」和「不要害怕啊，我不吃人」，令現場粉絲笑住解釋：「誰說你吃人，拍不著」。而當吳卓羲知道原來是自己行得太前導致粉絲影唔到相時，也搞笑回應：「拍不著說嘛，我退後一點」。
43歲吳卓羲廣州出席活動萬人空巷 被誤認作林峯場面尷尬
現年43歲的吳卓羲（Ron）近年主力北上發展「搵真銀」，接連參加真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》，憑搞笑爽直的真性情圈粉無數，在內地人氣急升，更因為俊俏外形被網民封為「港圈顏值天花板」。不過，早前他到廣州出席公開活動時被大批粉絲包圍引起大混亂，卻竟然被誤認作其好友林峯，場面極尷尬！
被誤認林峯 笑笑口點頭示意
當日吳卓羲在萬人空巷的情況之下，穿着白色西裝褸如白馬王子般現身，不斷向四方八面的粉絲揮手打招呼，期間更對粉絲有求必應，又收禮物又影合照。不過，卻有粉絲將他誤認作林峯，當時有人用廣東話大叫「林峯！你好靚仔呀！」雖然場面尷尬，但吳卓羲聽完依然笑笑口，表現得相當從容，更向對方點頭示意，獲大讚性格非常好。
被逼到面容扭曲
吳卓羲完成活動離開時被更數以百計的粉絲包圍，需要出動保安「護身」，不過現場實在太多人的關係引起極大混亂，吳卓羲被逼到面容扭曲，但他亦相當愛護粉絲，不斷叫保安不要與她們拉扯，更停低與粉絲一同自拍留念，難怪如此備受內地粉絲愛戴。
意外露腩依然無損人氣
早前吳卓羲在《大灣仔的夜2》中穿上「肌肉衫」落水搞到真實身材見真章，肉厚的肚腩惹隱若現，腰間贅肉明顯堆積，胸肌鬆弛有「肥仔波」，似乎微微發福。俊男真實身材意外曝光，當然引起網民討論：「吳卓羲你看下你的肚肚」、「卓羲bb的小肚肚好可愛」、「從披2到仔2，他是肉眼可見的日益圓潤」等。好彩吳卓羲平時性格貪玩討喜，出名古靈精怪，40幾歲依然活潑調皮，甚有觀眾緣，所以網友都是覺得好玩打趣他，相信吳卓羲不會介意。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！