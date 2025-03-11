夏春秋離世享年93歲 吳君如：我最愛老爸離開
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綽號「冬叔」的資深藝人夏春秋不幸去世，享壽93歲。他的女兒吳君如在社交媒體上確認了這一消息，並寫道：「我最愛的老爸離開了。」
夏春秋本名吳錦泉，自1953年起投身演藝事業，參與電影、電視劇、綜藝及婦女節目的拍攝與演出。他曾長期擔任《六合彩》直播攪珠節目的主持人，因而被譽為「六合彩之父」。
家人悼念
夏春秋的女兒吳君如在社交平台上宣布了這一悲痛的消息。「我最愛嘅老豆走咗喇」，她在貼文中寫道，並附上了夏春秋年輕時的照片。夏春秋原名吳錦泉，他的電影生涯始於1953年，並以其在六合彩節目中的表現深受喜愛。
深遠影響
夏春秋不僅在電影和電視節目中留下了深刻的印象，他還為家計會拍攝了宣傳片，進一步擴大了他的影響力。他的形象和貢獻已經深植人心，成為香港文化的一部分。
被譽為「六合彩之父」 1原因拒休假
主持《六合彩》形象深入民心的夏春秋（冬叔），曾接受甘國亮《亞視百人》訪問 ，提到自己主持了17 年《六合彩》，他笑說當年很多同事怕做節目時報錯號碼，拒絕在自己休假時擔任替工；他又大爆已故馬評家董鏢曾做兩次替工已怕怕： 「事後董驃說『以後唔好預佢』，他覺得講馬能自由發揮，但做《六合彩》要依當時情况讀出，又要兼顧彩球反光等問題。」雖然主持節目不易，但若有機會，他會認真考慮「出山」再做《六合彩》。
當年很多藝員同事都不願接任此工作，公司對他說希望能找一位能操流利粵語及英語的藝員主持，而監製對他說只是7分鐘長的簡單節目，所以沒有多想便答應。
圖片來源：新傳媒資料庫、吳君如Facebook、《家有囍事2009》劇照、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期