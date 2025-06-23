吳君如19歲愛女考入美國頂尖大學 每年收生數目極嚴謹 網民：好叻女！

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吳君如出席手袋品牌活動，接受傳媒訪問開心分享一個好消息，就是寶貝女兒陳是知（Jillian)成功考入自己第一志願的學府，原來呢間頂尖大學超級難考，該校每年收生極嚴謹！

吳君如陪伴女兒陳是知到大學面試

吳君如透露過去兩個月都不停香港、英國兩邊飛，照顧在英國讀書的Jillian，還順道度假，兩母女猶如2姐妹般無所不談，日子過得很輕鬆寫意，尤其開心見證囡囡成長。

吳君如 女兒 吳君如與女兒陳是知。（圖片來源：IG@sandrangky）
吳君如與女兒陳是知。（圖片來源：IG@sandrangky）

早前才行完畢業禮，轉瞬間19歲女兒陳是知很快步入大學階段，但搞笑的是作為母親的她竟然不知道囡囡先後報考了多間大學，直至囡囡叫她一起陪伴到大學陪面試，才知道她為自己的未來早有計劃。

吳君如 女兒 陳可辛與女兒陳是知（圖片來源：東方新地圖片）
陳可辛與女兒陳是知（圖片來源：東方新地圖片）

吳君如女兒成功考入美國名牌大學 每年只收18名學生

吳君如女兒順利考入美國十大學府之一修讀表演科，並將於九月份正式入讀。她老懷欣慰的笑說：「囡囡如此生性，自己更要加把勁努力賺錢給她交學費！」

吳君如 女兒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

該校每年只收18名學生

吳君如透露該校每年只收18名學生，坦言「難中過六合彩」：

「Jillian成功考入自己第一志願的學府，該大學每年只招收18個學生，而她卻成為18個學生之一，難中過六合彩，其實她有好幾個不同的選擇，有些還有獎學金，但最後她揀了有表演科選修的大學，也許受我和Peter熏陶，她對表演方面特別感興趣，我也替她有這個理想和方向感到開心。」

吳君如 女兒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

女兒主動幫補高昂學費 吳君如好感動

但開心之餘Jillian竟然問媽咪一個有趣的問題，前年她回港放暑假時曾一家三口拍的廣告，詢問是否足夠她繳交4年大學學費。媽媽吳君如啼笑皆非的說：「因為她知道所讀的大學學費不菲，怕我們有所負擔，當我告知她當然不夠的時候，她像是想到辦法，天真的說：『不如暑假我返港拍多一個廣告幫補一下！ 』 我也當場被她這番話感動下來。」

吳君如 女兒 廣告中陳是知表示想入女團出道。（圖片來源：廣告截圖）
廣告中陳是知表示想入女團出道。（圖片來源：廣告截圖）

吳君如大談與女兒相處之道

其實一直以來吳君如與家人的相處，既是家長又是朋友，天南地北無所不談，上至時裝下至興趣等種種問題，生活和心態上經常得到治癒。

吳君如 女兒 早前陳可辛開設新製作公司，陳是知也有現身支持。（圖片來源：資料圖片）
早前陳可辛開設新製作公司，陳是知也有現身支持。（圖片來源：資料圖片）

吳君如樂意分享與女兒相處之道：「在英國期間我和Jillian 都四處遊逛，shopping、睇戲，看看時下流行什麼新事物？觀察一下年青人的喜好和心態，給自己一些創作上的新啟發，為下一個工作作好準備，自己又可以長知識。好像我今天出席品牌活動，了解潮流趨勢，之後又可以跟囡囡一同分享，哈！我還發現其中一個手袋款式，正好合我媽咪冬嬸口味！」

吳君如 女兒 2013年，陳可辛、吳君如與7歲的女兒陳是知拍攝慈善月曆，場面溫馨。（圖片來源： Sundaykiss編輯部）
2013年，陳可辛、吳君如與7歲的女兒陳是知拍攝慈善月曆，場面溫馨。（圖片來源： Sundaykiss編輯部）

圖片來源：IG@sandrangky、東方新地圖片、大會提供、廣告截圖、資料圖片、Sundaykiss編輯部資料或影片來源：原文刊於新假期

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