吳君如19歲愛女考入美國頂尖大學 每年收生數目極嚴謹 網民：好叻女！
吳君如陪伴女兒陳是知到大學面試
吳君如透露過去兩個月都不停香港、英國兩邊飛，照顧在英國讀書的Jillian，還順道度假，兩母女猶如2姐妹般無所不談，日子過得很輕鬆寫意，尤其開心見證囡囡成長。
早前才行完畢業禮，轉瞬間19歲女兒陳是知很快步入大學階段，但搞笑的是作為母親的她竟然不知道囡囡先後報考了多間大學，直至囡囡叫她一起陪伴到大學陪面試，才知道她為自己的未來早有計劃。
吳君如女兒成功考入美國名牌大學 每年只收18名學生
吳君如女兒順利考入美國十大學府之一修讀表演科，並將於九月份正式入讀。她老懷欣慰的笑說：「囡囡如此生性，自己更要加把勁努力賺錢給她交學費！」
該校每年只收18名學生
吳君如透露該校每年只收18名學生，坦言「難中過六合彩」：
「Jillian成功考入自己第一志願的學府，該大學每年只招收18個學生，而她卻成為18個學生之一，難中過六合彩，其實她有好幾個不同的選擇，有些還有獎學金，但最後她揀了有表演科選修的大學，也許受我和Peter熏陶，她對表演方面特別感興趣，我也替她有這個理想和方向感到開心。」
女兒主動幫補高昂學費 吳君如好感動
但開心之餘Jillian竟然問媽咪一個有趣的問題，前年她回港放暑假時曾一家三口拍的廣告，詢問是否足夠她繳交4年大學學費。媽媽吳君如啼笑皆非的說：「因為她知道所讀的大學學費不菲，怕我們有所負擔，當我告知她當然不夠的時候，她像是想到辦法，天真的說：『不如暑假我返港拍多一個廣告幫補一下！ 』 我也當場被她這番話感動下來。」
吳君如大談與女兒相處之道
其實一直以來吳君如與家人的相處，既是家長又是朋友，天南地北無所不談，上至時裝下至興趣等種種問題，生活和心態上經常得到治癒。
吳君如樂意分享與女兒相處之道：「在英國期間我和Jillian 都四處遊逛，shopping、睇戲，看看時下流行什麼新事物？觀察一下年青人的喜好和心態，給自己一些創作上的新啟發，為下一個工作作好準備，自己又可以長知識。好像我今天出席品牌活動，了解潮流趨勢，之後又可以跟囡囡一同分享，哈！我還發現其中一個手袋款式，正好合我媽咪冬嬸口味！」