回顧吳君如影后之路 | 從《十三妹》到《金雞》、首次封后台上感言爆笑全場
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吳君如今年時隔7年，憑《媽媽的神奇小子》再次入圍金像獎最佳女主角。吳君如早在1998年憑《古惑仔情義篇之洪興十三妹》勇奪影后，當年的《洪興十三妹》紅遍全香港，同時讓吳君如擺脫諧星形象，迎來事業巔峰。
吳君如憑《十三妹》封后 台上感言笑爆全場
當年吳君如憑《古惑仔情義篇之洪興十三妹》勇奪金像獎影后的寶座。當年她在張國榮手中獲得影后獎杯後，在台上不禁眼眶泛淚，但依然以大笑掩飾哽咽，她毫不正經的感言亦令全場觀眾哄堂大笑！
我唔喺想喊啊，我好急啊！忍咗成晚，終於攞到喇！
《洪興十三妹》紅遍香港
當年吳君如在當紅遍香港的古惑仔系列《洪興十三妹》中飾演掌控砵蘭街一眾性工作者的黑社會大姐大。因為十三妹是古惑仔系列中含有的女性黑社會領導，令十三妹的角色更受觀眾歡迎。當年一撇諧星形象，吳君如細膩的演技，令觀眾們刮眼相看。
《金雞》再成大熱 首封金馬影后
此外，要數吳君如的經典作品，覺得不能不提《金雞》系列。當年《金雞》系列不但讓吳君如成為全香港最高票房的女演員，亦令她被連續兩年獲提名金像獎最佳女主角。雖然吳君如兩年均以大熱身份入圍，但依然不敵李心潔、張柏芝等勁敵，失落金像獎影后的殊榮。
雖然在香港未能得獎，但《金雞》系列楊威台灣，更令吳君如首次勇獲金馬獎影后。當年吳君如在黎明手上獲過獎項之後，吳君如除了在台上感謝監製陳可辛和導演忍耐自己的脾氣，更特別向提出拍攝《金雞》的劉德華喊話：
為什麼我還要謝謝這個人，其他人不知道，其實我謝謝劉德華，只有他一個人知道為什麼我會謝謝他，本來這部戲他有份投資的，但是他因為去年的官司，所以一定要謝謝劉德華。
時隔7年再獲提名 直言：我好恨攞！
時隔7年，吳君如再次憑《媽媽的神奇小子》入圍第40屆金像獎女主角。這次同樣以大熱身份入圍的吳君如，在得悉提名消息的吳君如，在接受傳媒訪問時表示，自己雖然在1998暖已經拿過金像獎影后，中間亦有被提名過，但已經相隔二十多年，自己的確「好恨攞獎」！
圖片來源：《第18屆香港電影金像獎》截圖、電影《洪興十三妹》截圖、《金雞》劇照、《第40屆香港電影金像獎》官方照片、《第40屆金馬獎頒獎典禮》
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