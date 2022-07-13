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回顧吳君如影后之路 | 從《十三妹》到《金雞》、首次封后台上感言爆笑全場

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吳君如今年時隔7年，憑《媽媽的神奇小子》再次入圍金像獎最佳女主角。吳君如早在1998年憑《古惑仔情義篇之洪興十三妹》勇奪影后，當年的《洪興十三妹》紅遍全香港，同時讓吳君如擺脫諧星形象，迎來事業巔峰。

吳君如憑《十三妹》封后 台上感言笑爆全場

當年吳君如憑《古惑仔情義篇之洪興十三妹》勇奪金像獎影后的寶座。當年她在張國榮手中獲得影后獎杯後，在台上不禁眼眶泛淚，但依然以大笑掩飾哽咽，她毫不正經的感言亦令全場觀眾哄堂大笑！

我唔喺想喊啊，我好急啊！忍咗成晚，終於攞到喇！

吳君如 吳君如在張國榮、王菲手中獲得第一個影后寶座！
吳君如在張國榮、王菲手中獲得第一個影后寶座！（圖片來源：《第18屆香港電影金像獎》截圖）
吳君如 貫徹吳君如無理正經的個性，獲獎時表示：「我唔喺想喊啊，我好急啊！忍咗成晚，終於攞到喇！」
貫徹吳君如無理正經的個性，獲獎時表示：「我唔喺想喊啊，我好急啊！忍咗成晚，終於攞到喇！」（圖片來源：《第18屆香港電影金像獎》截圖）

《洪興十三妹》紅遍香港

當年吳君如在當紅遍香港的古惑仔系列《洪興十三妹》中飾演掌控砵蘭街一眾性工作者的黑社會大姐大。因為十三妹是古惑仔系列中含有的女性黑社會領導，令十三妹的角色更受觀眾歡迎。當年一撇諧星形象，吳君如細膩的演技，令觀眾們刮眼相看。

吳君如 當年的中性造型的確幾型！
當年的中性造型的確幾型！（圖片來源：電影《洪興十三妹》截圖）

《金雞》再成大熱 首封金馬影后

此外，要數吳君如的經典作品，覺得不能不提《金雞》系列。當年《金雞》系列不但讓吳君如成為全香港最高票房的女演員，亦令她被連續兩年獲提名金像獎最佳女主角。雖然吳君如兩年均以大熱身份入圍，但依然不敵李心潔、張柏芝等勁敵，失落金像獎影后的殊榮。

吳君如 雖然當年金雞為大熱作品，但吳君如依然不敵李心潔、張柏芝，連續兩年失落影后寶座。
雖然當年金雞為大熱作品，但吳君如依然不敵李心潔、張柏芝，連續兩年失落影后寶座。（圖片來源：《金雞》劇照）

雖然在香港未能得獎，但《金雞》系列楊威台灣，更令吳君如首次勇獲金馬獎影后。當年吳君如在黎明手上獲過獎項之後，吳君如除了在台上感謝監製陳可辛和導演忍耐自己的脾氣，更特別向提出拍攝《金雞》的劉德華喊話：

為什麼我還要謝謝這個人，其他人不知道，其實我謝謝劉德華，只有他一個人知道為什麼我會謝謝他，本來這部戲他有份投資的，但是他因為去年的官司，所以一定要謝謝劉德華。

吳君如 吳君如憑《金雞》首次獲得金馬獎影后殊榮。
吳君如憑《金雞》首次獲得金馬獎影后殊榮。（圖片來源：《第40屆金馬獎頒獎典禮》截圖）

時隔7年再獲提名 直言：我好恨攞！

時隔7年，吳君如再次憑《媽媽的神奇小子》入圍第40屆金像獎女主角。這次同樣以大熱身份入圍的吳君如，在得悉提名消息的吳君如，在接受傳媒訪問時表示，自己雖然在1998暖已經拿過金像獎影后，中間亦有被提名過，但已經相隔二十多年，自己的確「好恨攞獎」！

吳君如 吳君如時隔7年再次獲金像獎影后提名
吳君如時隔7年再次獲金像獎影后提名（圖片來源：《第40屆香港電影金像獎》官方照片）

圖片來源：《第18屆香港電影金像獎》截圖、電影《洪興十三妹》截圖、《金雞》劇照、《第40屆香港電影金像獎》官方照片、《第40屆金馬獎頒獎典禮》

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