吳君如愛女近照激罕曝光！打扮性感成熟亭亭玉立 網民大讚：女大18變！
吳君如愛女近照罕有曝光！
不知不覺吳君如和陳可辛的女兒已經16歲，吳君如近日亦罕有地上傳了兩母女的合照。照片中的吳君如身穿白色襯衫，配上超誇張的珍珠頸鏈，特顯高貴。至於愛女陳是知（Jillian）則穿上黑色露手背貼身裙，打扮成熟、亭亭玉立！吳君如雙手環抱著愛女Jillian，可見兩人的關係十分親密！
吳君如愛女亭亭玉立身形極好 遺傳了優良基因
今年踏入16歲的Jillian，已經從當年可愛的小女孩變成亭亭玉立的少女。從近日曝光的近照中可見，Jillian打扮成熟，身形遺傳了吳君如的優良基因，身形極有健康美，Fit到爆！
愛女好身形 全靠吳君如教得好！
吳君如一家關係很好，兩夫妻亦特別疼愛女兒Jillian，大部分的原因因為當年吳君如以41歲高齡誕下愛女，所以格外小心，而且亦非常用心裁培。據悉，吳君如當年不單每年豪砸百萬為愛女報讀多個興趣班，更要求女兒保持有規律的生活，禁止女兒吃零食和喝汽水，看來Jillian能夠擁有現在一身好身形都要多謝當年嚴格的吳君如了！
批准愛女入行 大爆女兒有份客串新戲
此外，吳君如在接受傳媒訪問的時候，亦提及到女兒甚有表現欲，喜歡演戲和唱歌跳舞。吳君如更大爆Jillian自薦做新戲《闔家辣》的臨時演員，出鏡1秒。雖然該角色原本沒有台詞，但愛女臨時發揮，自創對白！吳君如亦大方表示，她絕對批准愛女入行，令網民更加期待往後是知Jillian的發展！
常見問題
吳君如愛女好身形全靠嚴格教導？
吳君如當年高齡誕女，不單豪砸百萬為愛女報讀多個興趣班，更要求女兒保持有規律的生活⋯⋯詳情請看
吳君如愛女曾自薦做臨時演員？
吳君如愛女Jillian自薦做新戲《闔家辣》的臨時演員，戲中會出鏡1秒⋯⋯詳情請看
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