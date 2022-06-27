吳君如愛女近照激罕曝光！打扮性感成熟亭亭玉立 網民大讚：女大18變！

吳君如與陳可辛相愛多年，兩人在2006年誕下愛女陳是知（Jillian）。吳君如一家都保持低調，很少能夠看到愛女是知Jillian的蹤影。近日，吳君如於社交平台上傳了一張兩母女的合照，雖然照片中為未能夠清楚看到Jillian的樣貌，但可以看到Jillian身穿一條黑色露臂貼身裙，相當成熟！