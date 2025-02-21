吳君如曾落力為陳妍希做媒人 古天樂獲力推竟因1事告吹

41歲陳妍希有台灣「國民女神」之稱，2016年與內地演員陳曉結婚嘅佢近日就突然宣布離婚，引來唔少網民熱議。而近日更有網民重提當年吳君如於台灣節目《康熙來了》中，大爆為陳妍希做媒人一事，原來古天樂都差啲有機會與陳妍希發展……