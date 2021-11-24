吳啟華抖音狂晒勞力士珍藏 浮誇稱「寶貝」 自揭迷戀名錶原因
吳啟華近年主力在內地發展，早前更進駐抖音平台吸引近60萬粉絲關注。日前他就在抖音拍片大晒勞力士私人珍藏，兼大爆曾擁多少隻勞力士，又分享迷戀勞力士原因：「我不是喜歡，我是愛，而且愛得很深。」
文：東方新地 ｜圖：抖音@吳啟華、微博@吳啟華lawrence、《Tiger’s Talk》影片截圖
家藏超過40隻勞力士名錶
現年57歲的吳啟華近年主力發展內地市場，早前更正式進駐抖音，不時拍片分享生活點滴，成功吸引近60萬粉絲關注。日前吳啟華又有新搞作，在抖音拍片狂晒部分勞力士私人珍藏，曾自爆家中收藏超過40隻勞力士名錶的他，在片中戴上手套，用放大器觀賞名錶，非常專業，他更分享迷上勞力士的原因：「我不是喜歡，我是愛，而且愛得很深。它精準、防水、耐用，戴在手上手感很好，而且它是我少有身邊能真正保值，甚至升值不少的東西。最便宜三幾萬就可以入手，可以用幾十年，甚至過百年的寶貝，你能不喜歡它？每天戴在手上，你會覺得賞心悅目。」有不少網民都笑言吳啟華的短片極似勞力士廣告「代言人」：「這廣告拍得不錯」、「不會是要帶貨吧，這個我買不起」等等，十分搞笑。
買80萬炒價「糖果圈」勞力士
吳啟華曾在清談節目《Tiger’s Talk》上透露自己豪花過百萬元置裝，買對鞋都要過萬元，最貴買過的一隻手錶是在炒價80萬時買下，家中更珍藏了超過40隻勞力士（Rolex）錶，日前他在其新開設的抖音號中上載了一段搞笑短片，就搵來好友雷宇揚、林韋辰一齊曬名錶炫富。
林韋辰晒30萬綠面迪通拿
短片一開始，吳啟華便指向雷宇揚手上的錶表示：「這個是勞力士！」這時旁邊的林韋辰亦伸手展示出自己手上的名錶，吳啟華即露出吃驚的表情說：「傳說中的綠迪（綠面迪通拿）！」據知這款綠面迪通拿（Daytona）炒價約為30萬港元。
重演《賭俠》橋段
睇完雷宇揚和林韋辰晒錶後，在《賭俠》系列電影中飾演「單眼佬大軍」的程東突然亂入，重演《賭俠》中他使用特異功能的著名橋段，瞬間睇穿吳啟華隱藏在長袖下的名錶，程東隨即指著吳啟華命令：「你！拿出來！」據知這款名錶俗稱熊貓地通拿，炒價約50萬，不少網民都指吳啟華三人在另類炫富。