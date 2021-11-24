吳啟華抖音狂晒勞力士珍藏 浮誇稱「寶貝」 自揭迷戀名錶原因

吳啟華近年主力在內地發展，早前更進駐抖音平台吸引近60萬粉絲關注。日前他就在抖音拍片大晒勞力士私人珍藏，兼大爆曾擁多少隻勞力士，又分享迷戀勞力士原因：「我不是喜歡，我是愛，而且愛得很深。」

文：東方新地 ｜圖：抖音@吳啟華、微博@吳啟華lawrence、《Tiger’s Talk》影片截圖