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吳啟華深圳買樓定居 呻被TVB剝削：人工得幾千蚊

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現年57歲的吳啟華近日接受內地傳媒訪問，自爆深圳買樓定居的決定，又大呻當年在TVB遭受剝削，一個月人工只得幾千蚊，其他收入更被取走多達8成，令他多年來都飽受經濟壓力。

吳啟華 97年已決定北上發展

吳啟華直言已到深圳工作很多年，但真正選擇買樓定居，是在疫情開始之後，主要原因是離香港很近，方便他多些返回香港，可以中港兩邊走。吳啟華表示早在97年香港回歸時，已開始了解內地的情況，覺得是一個很大的機遇，有好多發展的空間，所以當年他才決定北上內地工作。

吳啟華近年與朋友在內地開設了短片製作公司，同時又進駐了抖音平台，吸引了逾73萬粉絲。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
吳啟華近年與朋友在內地開設了短片製作公司，同時又進駐了抖音平台，吸引了逾73萬粉絲。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
近年疫情開始後，吳啟華選擇在深圳買樓定居，方便他中港兩邊走。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
近年在疫情下，吳啟華選擇在深圳買樓定居，方便他中港兩邊走。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
圖中為石洋子和女女吳熙兒。（圖片來源：微博@吳熙兒）
吳啟華的前妻石洋子和13歲的女兒吳熙兒同樣住在深玔。（圖片來源：微博@吳熙兒）
網民留言讚「又一仙氣星二代」！（圖片來源：微博@吳熙兒）
吳啟華女兒吳熙兒近日獲網民留言大讚是「又一仙氣星二代」！（圖片來源：微博@吳熙兒）

讚內地幸福指數高

吳啟華又憶述當年初出道到成長，多年來生活壓力對他來說都是一個很嚴重的問題，他形容自己很多時都是很窮，賺少一點錢生活也會出現問題，但在內地生活壓力即時大減，買兩蚊菜已可以搞掂一餐，幸福指數比香港高得多。

吳啟華指在內地買兩蚊菜已可以搞掂一餐。（圖片來源：微博@南方周末影片截圖）
吳啟華指在內地買兩蚊菜已可以搞掂一餐。（圖片來源：微博@南方周末影片截圖）
吳啟華去年已在內地注射疫苗。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
吳啟華去年已在內地注射疫苗。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）

呻做電視台點都會被剝削

吳啟華指當年在TVB即使做到男主角，一個月人工也只得幾千蚊，但租屋也要幾千蚊。吳啟華話做電視台點都會被剝削，他舉例指拍一部戲本來可以攞到10蚊，但其中有8蚊要給電視台抽佣，只剩2蚊給他，實在難以生活，所以在電視台打工時的生活十分拮据，並非外界想像中那樣風光。

吳啟華自1983年19歲時，便讀藝員訓練班加入TVB，同學有已故的藍潔瑛，以及劉嘉玲、曾華倩、吳君如等，之後他曾多次離巢又回巢拍劇。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
吳啟華自1983年19歲時，便讀藝員訓練班加入TVB，同學有已故藝人藍潔瑛，以及劉嘉玲、曾華倩、吳君如等，之後他曾多次離巢又回巢拍劇。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
吳啟華在TVB曾有過《壹號皇庭》、《妙手仁心》系列及《倚天屠龍記》等代表作。（圖片來源：微博@南方周末影片截圖）
吳啟華在TVB拍下不少代表作，包括《壹號皇庭》、《妙手仁心》系列及《倚天屠龍記》等。（圖片來源：微博@南方周末影片截圖）
吳啟華在電影《九品芝麻官》中飾演的反派方唐鏡令人印象深刻，近年他拍劇拍短片，都經常重演這個角色。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
吳啟華在電影《九品芝麻官》中飾演的反派方唐鏡令人印象深刻，近年他拍劇拍短片，都經常重演這個角色。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）

內地一場商演等如TVB兩個月人工

吳啟華表示在內地即使並非做男主角，只是做到二、三線角色，人工都比香港高得多，而且還有其他收入，例如做一場商演，酬勞已相等於他在無綫兩個月的人工，所以現在很多已沒在拍戲的老演員，都選擇在做這個工作，他指這也是藝人的一種出路。

吳啟華在內地主要靠商演和登台吸金。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
吳啟華在內地主要靠商演和登台吸金。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
雷宇揚和林韋辰展示自己手上的名錶時，表情都相當得戚。（圖片來源：抖音@吳啟華）
早前吳啟華曾在抖音拍片，和雷宇揚及林韋辰大晒自己的名錶收藏。（圖片來源：抖音@吳啟華）
吳啟華在節目中表示自己最貴的名錶，是一隻錶面鑲了40粒寶石和一粒三角鑽、俗稱「糖果圈」的勞力士錶，被吳啟華以炒價80萬買下。（圖片來源：《Tiger's Talk》影片截圖）
又曾在節目中表示自己最貴的名錶，是一隻錶面鑲了40粒寶石和一粒三角鑽、俗稱「糖果圈」的勞力士錶，被吳啟華以炒價80萬買下。（圖片來源：《Tiger’s Talk》影片截圖）
吳啟華最後講到小時候曾去外國讀書多年，體會過很多外地人的生活，但現在內地的生活才是他嚮往的人生，因為自己畢竟是一個中國人。（圖片來源：微博@南方周末影片截圖）
吳啟華最後講到小時候曾去外國讀書多年，體會過很多外地人的生活，但現在內地的生活才是他嚮往的人生，因為自己畢竟是一個中國人。（圖片來源：微博@南方周末影片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：微博@吳啟華lawrence

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