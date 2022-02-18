吳啟華深圳買樓定居 呻被TVB剝削：人工得幾千蚊

現年57歲的吳啟華近日接受內地傳媒訪問，自爆深圳買樓定居的決定，又大呻當年在TVB遭受剝削，一個月人工只得幾千蚊，其他收入更被取走多達8成，令他多年來都飽受經濟壓力。
吳啟華 97年已決定北上發展
吳啟華直言已到深圳工作很多年，但真正選擇買樓定居，是在疫情開始之後，主要原因是離香港很近，方便他多些返回香港，可以中港兩邊走。吳啟華表示早在97年香港回歸時，已開始了解內地的情況，覺得是一個很大的機遇，有好多發展的空間，所以當年他才決定北上內地工作。
讚內地幸福指數高
吳啟華又憶述當年初出道到成長，多年來生活壓力對他來說都是一個很嚴重的問題，他形容自己很多時都是很窮，賺少一點錢生活也會出現問題，但在內地生活壓力即時大減，買兩蚊菜已可以搞掂一餐，幸福指數比香港高得多。
呻做電視台點都會被剝削
吳啟華指當年在TVB即使做到男主角，一個月人工也只得幾千蚊，但租屋也要幾千蚊。吳啟華話做電視台點都會被剝削，他舉例指拍一部戲本來可以攞到10蚊，但其中有8蚊要給電視台抽佣，只剩2蚊給他，實在難以生活，所以在電視台打工時的生活十分拮据，並非外界想像中那樣風光。
內地一場商演等如TVB兩個月人工
吳啟華表示在內地即使並非做男主角，只是做到二、三線角色，人工都比香港高得多，而且還有其他收入，例如做一場商演，酬勞已相等於他在無綫兩個月的人工，所以現在很多已沒在拍戲的老演員，都選擇在做這個工作，他指這也是藝人的一種出路。