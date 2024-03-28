吳啟華首次直播帶貨不如預期 佘詩曼馬國明助陣觀眾反應依然冷淡
吳啟華首次直播帶貨不如預期觀眾反應冷淡
在進行首次直播帶貨，吳啟華不遺餘力地邀請了11位香港藝人錄製宣傳片，包括佘詩曼、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、蔡少芬、宣萱、郭政鴻、張兆輝、阮兆祥、苑瓊丹及張耀揚等，希望藉此吸引更更多粉絲觀看直播。
直播觀看次數少於2,500人次
當日直播的產品包括海味和滋補品，吳啟華特別邀請了經驗豐富的林韋辰來助陣。但根據數據顯示，直播的觀看次數不足2,500人次，會留言互動的觀眾更是寥寥可數。
直播鏡頭濾鏡效果疑過重畫面非常尷尬
在直播過程中，介紹產品的任務主要落在了林韋辰和助理身上，吳啟華本人則偶爾插話。此外，直播中使用的美顏濾鏡讓他們的臉色看起來蒼白無力，這無疑降低了產品的吸引力。吳啟華的這次直播帶貨之旅可謂是一場滑鐵盧，即使有多位明星的加持，也未能達到預期的效果。這次的經歷或許會成為他在未來直播帶貨路上的寶貴教訓。
59歲吳啟華回巢救收視 新劇演婦科醫生 「程至美」回憶再現！
現年59歲的吳啟華，他在去年返無綫開拍監製王心慰的新劇《非份之罪》，吳啟華會再次披上醫生袍飾演一名婦科醫生，不過《非份之罪》共有6個單元，一共25集，而吳啟華只會擔演其中一個單元「無面女屍」，共有5集戲份。劇中每個故事均以真人真事改編，部分更是外國離奇個案。
《妙手仁心》程至美最經典！
吳啟華離開TVB多年，近年主力在內地發展，對上一部參演的電視劇已是2015年跟蔡思貝及李施嬅合作的《純熟意外》。而講起有關醫生劇集，當然要數吳啟華在《妙手仁心》入面飾演的「程至美」，一提到呢個名字就想起醫生！當時其吳啟華演繹醫生入型入格，劇集收視平均達34點，大結局更有42點收視！
吳啟華 97年已決定北上發展
吳啟華曾接受內地傳媒訪問直言已到深圳工作很多年，但真正選擇買樓定居，是在疫情開始之後，主要原因是離香港很近，方便他多些返回香港，可以中港兩邊走。吳啟華表示早在97年香港回歸時，已開始了解內地的情況，覺得是一個很大的機遇，有好多發展的空間，所以當年他才決定北上內地工作。
吳啟華呻做電視台 點都會被剝削
吳啟華指當年在TVB即使做到男主角，一個月人工也只得幾千蚊，但租屋也要幾千蚊。吳啟華話做電視台點都會被剝削，他舉例指拍一部戲本來可以攞到10蚊，但其中有8蚊要給電視台抽佣，只剩2蚊給他，實在難以生活，所以在電視台打工時的生活十分拮据，並非外界想像中那樣風光。
吳啟華: 內地一場商演等如TVB兩個月人工
吳啟華表示在內地即使並非做男主角，只是做到二、三線角色，人工都比香港高得多，而且還有其他收入，例如做一場商演，酬勞已相等於他在無綫兩個月的人工，所以現在很多已沒在拍戲的老演員，都選擇在做這個工作，吳啟華指這也是藝人的一種出路。
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