吳啟華月付26萬贍養費作離婚彌補 13歲囡囡吳熙兒晒溫馨父女合照

58歲視帝吳啟華在內地發展多年，2007年娶得比他年輕21歲的內地演員石洋子，2008年12月誕下囡囡吳熙兒，不過二人在2014年離婚。有指吳啟華為彌補，每月付出高達26萬的贍養費。近日13歲的囡囡吳熙兒在社交網公開父女溫馨照，愈大愈靚女的她，似足媽咪石洋子。