吳啟華

吳啟華月付26萬贍養費作離婚彌補 13歲囡囡吳熙兒晒溫馨父女合照

最新娛聞
東方新地

廣告

58歲視帝吳啟華在內地發展多年，2007年娶得比他年輕21歲的內地演員石洋子，2008年12月誕下囡囡吳熙兒，不過二人在2014年離婚。有指吳啟華為彌補，每月付出高達26萬的贍養費。近日13歲的囡囡吳熙兒在社交網公開父女溫馨照，愈大愈靚女的她，似足媽咪石洋子。

吳啟華 吳啟華囡囡吳熙兒大晒父女合照，相當溫馨同甜蜜。
吳啟華囡囡吳熙兒大晒父女合照，相當溫馨同甜蜜。(圖片來源:微博@Cynthiaaa_wxe）
吳啟華 女大十八變吳熙兒愈變愈靚，五官標緻身材又好，或者將來會隨父親加入娛圈。
女大十八變吳熙兒愈變愈靚，五官標緻身材又好，或者將來會隨父親加入娛圈。 (圖片來源:微博@Cynthiaaa_wxe）

吳啟華吸金能力特強

離婚後，吳啟華仍對囡囡和前妻一家照顧有加，有指他每月給石洋子6萬人民幣贍養費外，亦會給岳母一家20萬人民幣作為照顧囡囡生活的家用。吳啟華除努力拍劇、商演搵真銀，近年更積極經營短視頻平台，還與朋友合作投資開製作公司，業務一年比一年做得大，因為工作實在太忙碌，囡囡吳熙兒則交由婆婆照顧，雖然父女聚少離多，但感情依舊要好。日前吳熙兒在微博大晒與父親吳啟華的合照，非常溫馨。

吳啟華 吳啟華多年來都留在國內發展事業，目標是想囡囡及前妻一家都能過好生活。
吳啟華多年來都留在國內發展事業，目標是想囡囡及前妻一家都能過好生活。 (圖片來源:微博@吳啟華）
吳啟華 睇得出吳啟華是個女兒控，不時上載和女兒合照，年紀細細的吳熙兒不時做出鬼馬表情十分可愛。
睇得出吳啟華是個女兒控，不時上載和女兒合照，年紀細細的吳熙兒不時做出鬼馬表情十分可愛。 (圖片來源:微博@吳啟華）

女大十八變

吳啟華在相中頭戴黑色、橙色邊cap帽，加上橙色衛衣，打扮相當年輕，狀態勁Fit完全沒有發福。現年13歲的吳熙兒亦長得亭亭玉立，身穿白色T恤紮起馬尾，皮膚白皙、五官標緻，絕對有條件繼承父母衣缽入娛樂圈發展。 吳熙兒除了大晒與父親的合照外，亦有個人自拍相，還留言寫上：「最近喜歡低馬尾。」遺傳到父母優良基因的吳熙兒，搣甩小時候的稚氣，單手舉V自拍，充滿少女味，愈大愈靚女。

吳啟華 吳啟華囡囡吳熙兒遺傳了父母的優良基因，擁有一雙長腿。
吳啟華囡囡吳熙兒遺傳了父母的優良基因，擁有一雙長腿。 (圖片來源:微博@Cynthiaaa_wxe）
吳啟華 「小猪猪」是吳啟華對寶貝女兒的暱稱，當年只有幾歲大已開始學彈鋼琴。
「小猪猪」是吳啟華對寶貝女兒的暱稱，當年只有幾歲大已開始學彈鋼琴。 (圖片來源:微博@吳啟華）

物質無限量供應

有指吳啟華為了彌補離婚的遺憾，不惜花大量金錢滿足女兒需要，囡囡從小過著優質生活，吳啟華除了每月付26萬人民幣給前妻石洋子與岳母一家，2014年離婚後，吳啟華更出錢出力，安排與前妻、女兒及岳母三代同堂一齊去旅行。吳熙兒目前在長春美國國際學校讀中學，採用IB學制，校內以全英語教學，師生比例1:6，有逾70位外籍老師，每年學費就要19.6萬人民幣(約21.75萬港幣)，可見吳啟華相當著重愛女的教育，而每個月照顧前妻及其娘家的費用，都非常大手筆。

吳啟華 吳熙兒與媽媽石洋子關係非常好，外貌似姊妹多過似母女。
吳熙兒與媽媽石洋子關係非常好，外貌似姊妹多過似母女。 (圖片來源:微博@吳熙兒Cynthia）
吳啟華 離婚前，吳啟華和石洋子不時都會一家三口晒幸福。
離婚前，吳啟華和石洋子不時都會一家三口晒幸福。 (圖片來源:微博@吳啟華）
吳啟華 吳啟華在2014年離婚後亦做好父親責任，不但每月支付大筆贍養費，亦出錢請前妻及岳母一齊去旅行。
吳啟華在2014年離婚後亦做好父親責任，不但每月支付大筆贍養費，亦出錢請前妻及岳母一齊去旅行。 (圖片來源:微博@吳啟華）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：微博@Cynthiaaa_wxe、:微博@吳啟華、微博@石洋子、微博@吳熙兒Cynthia）

讀者留言

熱門文章

 