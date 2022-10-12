吳啟華月付26萬贍養費作離婚彌補 13歲囡囡吳熙兒晒溫馨父女合照
吳啟華吸金能力特強
離婚後，吳啟華仍對囡囡和前妻一家照顧有加，有指他每月給石洋子6萬人民幣贍養費外，亦會給岳母一家20萬人民幣作為照顧囡囡生活的家用。吳啟華除努力拍劇、商演搵真銀，近年更積極經營短視頻平台，還與朋友合作投資開製作公司，業務一年比一年做得大，因為工作實在太忙碌，囡囡吳熙兒則交由婆婆照顧，雖然父女聚少離多，但感情依舊要好。日前吳熙兒在微博大晒與父親吳啟華的合照，非常溫馨。
女大十八變
吳啟華在相中頭戴黑色、橙色邊cap帽，加上橙色衛衣，打扮相當年輕，狀態勁Fit完全沒有發福。現年13歲的吳熙兒亦長得亭亭玉立，身穿白色T恤紮起馬尾，皮膚白皙、五官標緻，絕對有條件繼承父母衣缽入娛樂圈發展。 吳熙兒除了大晒與父親的合照外，亦有個人自拍相，還留言寫上：「最近喜歡低馬尾。」遺傳到父母優良基因的吳熙兒，搣甩小時候的稚氣，單手舉V自拍，充滿少女味，愈大愈靚女。
物質無限量供應
有指吳啟華為了彌補離婚的遺憾，不惜花大量金錢滿足女兒需要，囡囡從小過著優質生活，吳啟華除了每月付26萬人民幣給前妻石洋子與岳母一家，2014年離婚後，吳啟華更出錢出力，安排與前妻、女兒及岳母三代同堂一齊去旅行。吳熙兒目前在長春美國國際學校讀中學，採用IB學制，校內以全英語教學，師生比例1:6，有逾70位外籍老師，每年學費就要19.6萬人民幣(約21.75萬港幣)，可見吳啟華相當著重愛女的教育，而每個月照顧前妻及其娘家的費用，都非常大手筆。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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