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吳啟華夥雷宇揚林韋辰拍片炫富 單眼佬亂入用特異功能睇穿吳啟華？

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撰文：東方新地

已在內地發展多年的吳啟華，近日開始進軍抖音，在一眾圈中好友助陣宣傳下，他開設抖音號後短短兩星期，已吸納了超過54萬粉絲，日前他上載的一段搞笑短片中，就搵來好友雷宇揚、林韋辰一齊炫富，期間「單眼佬」程東更突然亂入，重演《賭俠》中他使用特異功能的橋段，瞬間睇穿吳啟華隱藏的名錶！

文：東方新地｜圖：抖音@吳啟華、微博@吳啟華lawrence、《Tiger’s Talk》影片截圖

吳啟華 曾上節目炫富

吳啟華曾在清談節目《Tiger’s Talk》上透露自己豪花過百萬元置裝，買對鞋都要過萬元，最貴買過的一隻手錶是在炒價80萬時買下，家中更珍藏了超過40隻勞力士（Rolex）錶，日前他在其新開設的抖音號中上載了一段搞笑短片，就搵來好友雷宇揚、林韋辰一齊曬名錶炫富。

吳啟華在節目中表示自己最貴的名錶，是一隻錶面鑲了40粒寶石和一粒三角鑽、俗稱「糖果圈」的勞力士錶，被吳啟華以炒價80萬買下。（圖片來源：《Tiger's Talk》影片截圖）
吳啟華在節目中表示自己最貴的名錶，是一隻錶面鑲了40粒寶石和一粒三角鑽、俗稱「糖果圈」的勞力士錶，被吳啟華以炒價80萬買下。（圖片來源：《Tiger’s Talk》影片截圖）
吳啟華近日進駐抖音，並拍了不少影片，短短兩星期已吸納了超過54萬粉絲。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
吳啟華近日進駐抖音，並拍了不少影片，短短兩星期已吸納了超過54萬粉絲。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）

林韋辰晒30萬綠迪

短片一開始，吳啟華便指向雷宇揚手上的錶表示：「這個是勞力士！」這時旁邊的林韋辰亦伸手展示出自己手上的名錶，吳啟華即露出吃驚的表情說：「傳說中的綠迪（綠面迪通拿）！」據知這款綠面迪通拿（Daytona）炒價約為30萬港元。

短片標題為《好兄弟開心的探討喜愛之物，不巧來了個不速之客，重要的是還會特異功能，被看穿了，我該怎麼辦？》。（圖片來源：抖音@吳啟華）
短片標題為《好兄弟開心的探討喜愛之物，不巧來了個不速之客，重要的是還會特異功能，被看穿了，我該怎麼辦？》。（圖片來源：抖音@吳啟華）
（圖片來源：抖音@吳啟華）
（圖片來源：抖音@吳啟華）
雷宇揚和林韋辰展示自己手上的名錶時，表情都相當得戚。（圖片來源：抖音@吳啟華）
雷宇揚和林韋辰展示自己手上的名錶時，表情都相當得戚。（圖片來源：抖音@吳啟華）
面對住好友兩隻名錶，吳啟華扮出吃驚的表情。（圖片來源：抖音@吳啟華）
面對住好友兩隻名錶，吳啟華扮出吃驚的表情。（圖片來源：抖音@吳啟華）

重演《賭俠》橋段

睇完雷宇揚和林韋辰晒錶後，在《賭俠》系列電影中飾演「單眼佬大軍」的程東突然亂入，重演《賭俠》中他使用特異功能的著名橋段，瞬間睇穿吳啟華隱藏在長袖下的名錶，程東隨即指著吳啟華命令：「你！拿出來！」據知這款名錶俗稱熊貓地通拿，炒價約50萬，不少網民都指吳啟華三人在另類炫富。

程東突然推門入鏡。（圖片來源：抖音@吳啟華）
程東突然推門入鏡。（圖片來源：抖音@吳啟華）
一見到程東，吳啟華三人即刻用衫袖遮實自己身上的名錶，並嚇到O晒嘴。（圖片來源：抖音@吳啟華）
一見到程東，吳啟華三人即刻用衫袖遮實自己身上的名錶，並嚇到O晒嘴。（圖片來源：抖音@吳啟華）
（圖片來源：抖音@吳啟華）
（圖片來源：抖音@吳啟華）
程東用手指遮住一隻眼，使出特異功能。（圖片來源：抖音@吳啟華）
程東用手指遮住一隻眼，使出特異功能。（圖片來源：抖音@吳啟華）
（圖片來源：抖音@吳啟華）
（圖片來源：抖音@吳啟華）
畫面為程東的單眼配上閃閃發光的特效。（圖片來源：抖音@吳啟華）
畫面為程東的單眼配上閃閃發光的特效。（圖片來源：抖音@吳啟華）
（圖片來源：抖音@吳啟華）
（圖片來源：抖音@吳啟華）
（圖片來源：抖音@吳啟華）
（圖片來源：抖音@吳啟華）
成功睇穿吳啟華遮掩住的名錶後，程東立即指著吳啟華命令他將錶拿出來，唔通想打劫？（圖片來源：抖音@吳啟華）
成功睇穿吳啟華遮掩住的名錶後，程東立即指著吳啟華命令他將錶拿出來，唔通想打劫？（圖片來源：抖音@吳啟華）

網民集體召喚星爺

有不少網友都對吳啟華在周星馳電影《九品芝麻官》中飾演的狀師「方唐鏡」及其台詞「彈出彈入」記憶猶新，因此紛紛在短片下留言叫吳啟華用這招對付程東。亦有不少網友想集體召喚「星爺」周星馳出來，笑指「大軍的法力只有阿星能對付」。

網友都對吳啟華曾飾演的角色「方唐鏡」記憶猶新。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
網友都對吳啟華曾飾演的角色「方唐鏡」記憶猶新。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
除了玩抖音外，吳啟華近日又剛拍完由張家輝主演的內地電影《新秩序》。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）
除了玩抖音外，吳啟華近日又剛拍完由張家輝主演的內地電影《新秩序》。（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）

重溫吳啟華《Tiger’s Talk》訪問中直認一隻錶八十萬：

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