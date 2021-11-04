吳啟華夥雷宇揚林韋辰拍片炫富 單眼佬亂入用特異功能睇穿吳啟華？
已在內地發展多年的吳啟華，近日開始進軍抖音，在一眾圈中好友助陣宣傳下，他開設抖音號後短短兩星期，已吸納了超過54萬粉絲，日前他上載的一段搞笑短片中，就搵來好友雷宇揚、林韋辰一齊炫富，期間「單眼佬」程東更突然亂入，重演《賭俠》中他使用特異功能的橋段，瞬間睇穿吳啟華隱藏的名錶！
文：東方新地｜圖：抖音@吳啟華、微博@吳啟華lawrence、《Tiger’s Talk》影片截圖
吳啟華 曾上節目炫富
吳啟華曾在清談節目《Tiger’s Talk》上透露自己豪花過百萬元置裝，買對鞋都要過萬元，最貴買過的一隻手錶是在炒價80萬時買下，家中更珍藏了超過40隻勞力士（Rolex）錶，日前他在其新開設的抖音號中上載了一段搞笑短片，就搵來好友雷宇揚、林韋辰一齊曬名錶炫富。
林韋辰晒30萬綠迪
短片一開始，吳啟華便指向雷宇揚手上的錶表示：「這個是勞力士！」這時旁邊的林韋辰亦伸手展示出自己手上的名錶，吳啟華即露出吃驚的表情說：「傳說中的綠迪（綠面迪通拿）！」據知這款綠面迪通拿（Daytona）炒價約為30萬港元。
重演《賭俠》橋段
睇完雷宇揚和林韋辰晒錶後，在《賭俠》系列電影中飾演「單眼佬大軍」的程東突然亂入，重演《賭俠》中他使用特異功能的著名橋段，瞬間睇穿吳啟華隱藏在長袖下的名錶，程東隨即指著吳啟華命令：「你！拿出來！」據知這款名錶俗稱熊貓地通拿，炒價約50萬，不少網民都指吳啟華三人在另類炫富。
網民集體召喚星爺
有不少網友都對吳啟華在周星馳電影《九品芝麻官》中飾演的狀師「方唐鏡」及其台詞「彈出彈入」記憶猶新，因此紛紛在短片下留言叫吳啟華用這招對付程東。亦有不少網友想集體召喚「星爺」周星馳出來，笑指「大軍的法力只有阿星能對付」。