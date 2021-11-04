吳啟華夥雷宇揚林韋辰拍片炫富 單眼佬亂入用特異功能睇穿吳啟華？

已在內地發展多年的吳啟華，近日開始進軍抖音，在一眾圈中好友助陣宣傳下，他開設抖音號後短短兩星期，已吸納了超過54萬粉絲，日前他上載的一段搞笑短片中，就搵來好友雷宇揚、林韋辰一齊炫富，期間「單眼佬」程東更突然亂入，重演《賭俠》中他使用特異功能的橋段，瞬間睇穿吳啟華隱藏的名錶！

文：東方新地｜圖：抖音@吳啟華、微博@吳啟華lawrence、《Tiger’s Talk》影片截圖