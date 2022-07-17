58歲吳啟華控訴無綫剝削 做男主角月薪五六千 拍戲一日賺返
吳啟華一出道就做跑龍套
吳啟華1982年參加無綫第12期藝員訓練班：「表演、舞蹈，舞蹈都分好幾種，現代舞、古典舞；然後聲樂，練聲的；語言的訓練；流行歌曲……它沒有教得那麼深入，但都是入門教你怎麼樣怎麼樣，然後就靠自己慢慢去練，因為一年的時間很快就過去，而且後面的一季基本都是出去電視台實習，就直接去拍戲了，就是跑龍套了。就演一句對白，甚至沒有對白的那些角色，一邊拍一邊學。」
吳啟華曾窮到向母借錢度日
吳啟華甫出道即與張曼玉一起拍廣告，之後做臨記的時間亦不長，但與同期的劉青雲、劉嘉玲、商天娥等相比，發展還是稍遲，令他一度懷疑自己是不是入錯行，更要問媽媽借錢：「我記得從畢業到第一次離開TVB的好像五六年吧，那段時間欠了家裏十幾萬，但是還好，一離開，那個時候香港電影特別旺，一出去就很多人找我拍電影，然後幾個月就把那個錢還給我媽。其實這麼多年來，好幾次都是已經窮到銀行卡根本就沒錢，零了，在那愁得下個月的租金怎麼交，有好幾次這樣的經歷。」
吳啟華呻無綫做主角好苦
吳啟華在無綫雖已是主角，但日子仍甚難捱：「在TVB很苦的，就算你是男一號又怎麼樣，你還是要自己記自己的衣服，這一場穿甚麼那一場穿甚麼，自己背個凳子，左手拿着你的衣服，自己出外景這樣。化妝，如果你想省一點時間，你不想又坐車回公司化妝，你自己有能力，就買點簡單的化妝品，或者問化妝間同事拿一些化妝品，你就簡單地在家裏自己化，每天睡覺的時間都不夠。」
吳啟華勸小生花旦外闖搵機會
80年代尾，吳啟華轉戰影壇，拍攝了《川島芳子》、《跛豪》和《阮玲玉》等，他感嘆道：「收入差很多！我在TVB當演男一號的時候，才$5,000不到$6,000塊一個月，然後我離開TVB，在外面拍電影，我是拿了6,000塊一天。我那個時候一出去可能就接了8組戲，就是8個電影去拍，然後一天可能拍兩組，早班一組，晚班一組，但TVB我就一個月每天都這樣，一個月才5,000至6,000塊。」不過，有演員擔心離巢往外闖收入不穩定：「現在還是有很多出了名的演都不敢出來，還是願意留在TVB。你出來不能說馬上就保證你能怎麼紅，但最起碼是一個機會，要為自己着想一點。」
吳啟華未向女兒坦白離婚
吳啟華曾經歷兩段婚姻，第二任妻子是內地演員石洋子，兩人育有一女，已於2014年離婚。問他現在談戀愛嗎？他答：「談呀，完全沒有女朋友，不可能。」離婚有沒有影響女兒？吳啟華說：「以前覺得她還小，還會一家人去旅遊，裝作沒事發生。現在女兒13歲，應該開始跟她聊了，她的性格是挺成熟的，還是能理解的，她知道我很疼她，我也沒有給她壓力，不會逼她讀書，不會逼她不願做的事情，讀書pass就可以了。」
吳啟華懷念與藍潔瑛點滴
吳啟華透露讀書時期到剛開始拍戲時都有女仔追，還曾同藝訓班同學拍拖，但他沒有透露是誰。魯豫提及藝訓班同學藍潔瑛，大讚對方很美，但經歷令人欷歔，非常可惜，吳啟華直言：「她的精神狀態出現問題了，不知道為甚麼。我們訓練班的時候（關係）還可以，總在一起。」近年吳啟華已在內地開影視公司，籌備自己喜歡的劇集作品，談到40年的演藝生涯，他以「挺苦啊」概括：「八苦二樂，還好這兩年的比例反過來了。」
即睇吳啟華入行40年起跌：
吳啟華女女吳熙兒仙氣曝光
58歲吳啟華近年主力在內地發展，與太太石洋子及13歲大嘅女女吳熙兒（小豬豬）在內地居住。而近日就有網民發現到吳熙兒嘅微博，更被她相中的仙氣所吸引！
吳熙兒獲封仙氣星二代
雖然吳啟華近年的幕前正作明顯減產，但其實他依然活躍於社交平台，有近60萬粉絲關注！而近日就有網民發現吳啟華13歲的女兒更新了微博，五官標緻的她有著一雙水汪汪的迷人大眼，紛紛大讚她仙氣十足！看來小豬豬成功遺傳到父母的優良基因！
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