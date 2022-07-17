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58歲吳啟華控訴無綫剝削 做男主角月薪五六千 拍戲一日賺返

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Elaine

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58歲的吳啟華日前接受《魯豫有約一日行》訪問，原來今年是他入行40年，他對自己的演藝之路最大的體會是「挺苦的」。

吳啟華 58歲的吳啟華日前接受《魯豫有約》訪問，回顧入行40年的心路歷程。
58歲的吳啟華日前接受《魯豫有約》訪問，回顧入行40年的心路歷程。（圖片來源：《魯豫有約》截圖）

吳啟華一出道就做跑龍套

吳啟華1982年參加無綫第12期藝員訓練班：「表演、舞蹈，舞蹈都分好幾種，現代舞、古典舞；然後聲樂，練聲的；語言的訓練；流行歌曲……它沒有教得那麼深入，但都是入門教你怎麼樣怎麼樣，然後就靠自己慢慢去練，因為一年的時間很快就過去，而且後面的一季基本都是出去電視台實習，就直接去拍戲了，就是跑龍套了。就演一句對白，甚至沒有對白的那些角色，一邊拍一邊學。」

吳啟華與同期的劉青雲、劉嘉玲、商天娥等相比，發展還是稍遲，令他一度懷疑自己是不是入錯行。
吳啟華與同期的劉青雲、劉嘉玲、商天娥等相比，發展還是稍遲，令他一度懷疑自己是不是入錯行。（圖片來源：《魯豫有約一日行》截圖）

吳啟華曾窮到向母借錢度日

吳啟華甫出道即與張曼玉一起拍廣告，之後做臨記的時間亦不長，但與同期的劉青雲、劉嘉玲、商天娥等相比，發展還是稍遲，令他一度懷疑自己是不是入錯行，更要問媽媽借錢：「我記得從畢業到第一次離開TVB的好像五六年吧，那段時間欠了家裏十幾萬，但是還好，一離開，那個時候香港電影特別旺，一出去就很多人找我拍電影，然後幾個月就把那個錢還給我媽。其實這麼多年來，好幾次都是已經窮到銀行卡根本就沒錢，零了，在那愁得下個月的租金怎麼交，有好幾次這樣的經歷。」

吳啟華 魯豫問吳啟華有沒有拍拖，他笑言不能沒有。
魯豫問吳啟華有沒有拍拖，他笑言不能沒有。（圖片來源：《魯豫有約一日行》微博）

吳啟華呻無綫做主角好苦

吳啟華在無綫雖已是主角，但日子仍甚難捱：「在TVB很苦的，就算你是男一號又怎麼樣，你還是要自己記自己的衣服，這一場穿甚麼那一場穿甚麼，自己背個凳子，左手拿着你的衣服，自己出外景這樣。化妝，如果你想省一點時間，你不想又坐車回公司化妝，你自己有能力，就買點簡單的化妝品，或者問化妝間同事拿一些化妝品，你就簡單地在家裏自己化，每天睡覺的時間都不夠。」

吳啟華 吳啟華在節目中，帶魯豫去街市買餸。
吳啟華在節目中，帶魯豫去街市買餸。（圖片來源：《魯豫有約一日行》截圖）

吳啟華勸小生花旦外闖搵機會

80年代尾，吳啟華轉戰影壇，拍攝了《川島芳子》、《跛豪》和《阮玲玉》等，他感嘆道：「收入差很多！我在TVB當演男一號的時候，才$5,000不到$6,000塊一個月，然後我離開TVB，在外面拍電影，我是拿了6,000塊一天。我那個時候一出去可能就接了8組戲，就是8個電影去拍，然後一天可能拍兩組，早班一組，晚班一組，但TVB我就一個月每天都這樣，一個月才5,000至6,000塊。」不過，有演員擔心離巢往外闖收入不穩定：「現在還是有很多出了名的演都不敢出來，還是願意留在TVB。你出來不能說馬上就保證你能怎麼紅，但最起碼是一個機會，要為自己着想一點。」

吳啟華在無綫雖已是主角，但日子仍甚難捱：「在TVB很苦的，就算你是男一號又怎麼樣，你還是要自己記自己的衣服。」
吳啟華在無綫雖已是主角，但日子仍甚難捱：「在TVB很苦的，就算你是男一號又怎麼樣，你還是要自己記自己的衣服。」（圖片來源：《妙手仁心》劇照）
80年代尾，吳啟華轉戰影壇，與梅艷芳拍攝電影《川島芳子》，片酬可觀。
80年代尾，吳啟華轉戰影壇，與梅艷芳拍攝電影《川島芳子》，片酬可觀。（圖片來源：《川島芳子》截圖）

吳啟華未向女兒坦白離婚

吳啟華曾經歷兩段婚姻，第二任妻子是內地演員石洋子，兩人育有一女，已於2014年離婚。問他現在談戀愛嗎？他答：「談呀，完全沒有女朋友，不可能。」離婚有沒有影響女兒？吳啟華說：「以前覺得她還小，還會一家人去旅遊，裝作沒事發生。現在女兒13歲，應該開始跟她聊了，她的性格是挺成熟的，還是能理解的，她知道我很疼她，我也沒有給她壓力，不會逼她讀書，不會逼她不願做的事情，讀書pass就可以了。」

吳啟華和石洋子雖已離婚，但他們顧及女兒感受，相處融洽。
吳啟華和石洋子雖已離婚，但他們顧及女兒感受，相處融洽。（圖片來源：微博＠吳啟華）

吳啟華懷念與藍潔瑛點滴

吳啟華透露讀書時期到剛開始拍戲時都有女仔追，還曾同藝訓班同學拍拖，但他沒有透露是誰。魯豫提及藝訓班同學藍潔瑛，大讚對方很美，但經歷令人欷歔，非常可惜，吳啟華直言：「她的精神狀態出現問題了，不知道為甚麼。我們訓練班的時候（關係）還可以，總在一起。」近年吳啟華已在內地開影視公司，籌備自己喜歡的劇集作品，談到40年的演藝生涯，他以「挺苦啊」概括：「八苦二樂，還好這兩年的比例反過來了。」

吳啟華和藍潔瑛是藝訓班同學：「我們訓練班的時候關係）還可以，總在一起。」
吳啟華和藍潔瑛是藝訓班同學：「我們訓練班的時候（關係）還可以，總在一起。」（圖片來源：《魯豫有約一日行》截圖）

即睇吳啟華入行40年起跌：

吳啟華女女吳熙兒仙氣曝光

58歲吳啟華近年主力在內地發展，與太太石洋子及13歲大嘅女女吳熙兒（小豬豬）在內地居住。而近日就有網民發現到吳熙兒嘅微博，更被她相中的仙氣所吸引！

吳啟華 圖中為石洋子和女女吳熙兒。
圖中為石洋子和女女吳熙兒。（圖片來源：微博@吳熙兒）

吳熙兒獲封仙氣星二代

雖然吳啟華近年的幕前正作明顯減產，但其實他依然活躍於社交平台，有近60萬粉絲關注！而近日就有網民發現吳啟華13歲的女兒更新了微博，五官標緻的她有著一雙水汪汪的迷人大眼，紛紛大讚她仙氣十足！看來小豬豬成功遺傳到父母的優良基因！

吳啟華 網民留言讚「又一仙氣星二代」！
網民留言讚「又一仙氣星二代」！（圖片來源：微博@吳熙兒）
戴咗眼鏡好似吳啟華！
戴咗眼鏡好似吳啟華！（圖片來源：微博@吳熙兒）
吳啟華 望落身型高䠷！
望落身型高䠷！（圖片來源：微博@吳熙兒）

撰文：東方新地圖片來源：《魯豫有約一日行》截圖、TVB、微博@吳啟華、《川島芳子》截圖資料或影片來源：[email protected]《魯豫有約一日行》

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