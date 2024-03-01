阿七吳嘉儀呻TVB幕後工作人員態度差 為1件事嬲爆發火

32歲藝人吳嘉儀（阿七）在去年12月的社交動態中，曾經兩度公開對丈夫的不滿，情緒激動地透露自己衣衫不整被趕出家門，並因為密碼鎖被更改而無家可歸。這段風波引起網民關注。幸運的是，二人最終和好如初。阿七昨（29日）再次在社交網站上發文，今次投訴對象竟是TVB職員！