阿七吳嘉儀呻TVB幕後工作人員態度差 為1件事嬲爆發火
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32歲藝人吳嘉儀（阿七）在去年12月的社交動態中，曾經兩度公開對丈夫的不滿，情緒激動地透露自己衣衫不整被趕出家門，並因為密碼鎖被更改而無家可歸。這段風波引起網民關注。幸運的是，二人最終和好如初。阿七昨（29日）再次在社交網站上發文，今次投訴對象竟是TVB職員！
阿七對TVB幕後工作人員不滿：啲語氣好似命令
阿七的不滿對象是一名TVB的幕後工作人員，她在IG限時動態中寫道：
「而家啲後生同事（希望係個別啦），啲態度、禮貌…？你叫人工作啲語氣好似命令咁，我好有禮貌喺Whatsapp問佢詳情已讀不回。到我再主動搵佢確認時間，佢話原來明天唔需要我，改期。當初搵我（應承）做嘢咁有禮貌，而家我答應咗，髮都染埋等你約，就咁嘅態度。我做唔做都冇所謂㗎，工作嘅嘢睇意義、睇互相尊重，唔係睇你幾個shows，你都可以搵過另一位cast。」
阿七「公審」後急急刪文
在發出上述不滿之後，阿七又發了另一則文：「呻完。做人做事有時都係唔好太認真喇，心底裡知咩事就算，或係直接將個名寫落小器簿。又開心返 #大家互尊咪好好哋囉 #按章回覆」。不過，這兩則限時動態在數小時後被她刪除。
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圖片來源：IG@ah7ng