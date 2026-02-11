前「獎老」吳嘉儀慘遭無預警解僱 IG洩不滿 曾控訴職場欺凌壓力爆煲
直播前一刻收大信封 阿七被即時停職
阿七接受訪問時詳細還原被解僱的戲劇性過程，透露事發當日原本準備如常進行直播工作。她表示：「我昨晚收到部門主管通知，今日原定喺直播工作前番公司『傾吓偈』。然後，回到公司後，在會議室有2位人事部職員，通知我『被中止合約』，我問實際原因，職員回答：唔需要答我，但係主管唔滿意我表現。」阿七更透露自己即時被停職，所有直播節目被抽起，連當晚原定的直播及準備給觀眾的新年禮物都被攔截，終止日期為2026年3月9日。
吳嘉儀疑因辦公室政治遭殃 不迎合文化受針對
對於被指「主管不滿表現」，阿七感到極度無奈和不忿。她自問轉型後搏到盡，即使在十號風球等惡劣天氣下仍然堅守崗位進行直播，敬業精神有目共睹。阿七直言：「只能講有粉絲、有業績，但係『疑似』因為樹大招風、不迎合辦公室文化而受到某種對待。」她的言論暗示今次解僱事件可能涉及複雜的辦公室政治，而非單純的工作表現問題。這段期間阿七表示不便評論公司，但字裡行間難掩失望情緒。
曾控訴遭職場欺凌 被辱罵醜樣兼年齡歧視
事實上，阿七早前已在社交平台發長文大吐苦水，自爆遭受嚴重職場欺凌。她透露自己為工作自備造型，竟被同事狠批「醜人多八怪」，甚至長期受到年齡歧視及人身攻擊。更離譜的是，她指控有人以莫須有的罪名進行精神脅迫，多次要脅「投訴到被開除」，令她心理壓力爆煲。阿七當時在帖文中寫道：「長期被精神脅迫」，有人更「不斷要脅要投訴到開除我」，可見職場環境之惡劣。
街市天后無悔轉型 獲前大台同事招手
雖然突遭解僱，但阿七心態相當正面，表示無悔當初的轉型決定。她坦言當初由藝人轉做街市主播，不少人覺得「好折墮」，但她認為這段經歷令她成長不少：「哩個係好好嘅地方，檔主熱情直接、觀眾都係忠實有愛，佢哋真係會煲涼茶嚟探我班。」未能與街坊好友一一道別，是她最大的遺憾。至於未來去向，阿七大派定心丸，透露已有前TVB同事聯絡她洽談拍攝工作，同時亦會繼續專注小朋友話劇教育工作。
網民力撐阿七 狠批公司無良
消息傳出後，大批網民紛紛留言力撐阿七，狠批僱主的做法極不人道。有網民留言表示：「阿七咁努力都被炒，真係好無奈」、「十號風球都堅持直播，呢種員工去邊度搵」、「明顯係辦公室政治啦，可憐」。不少人更讚賞阿七放下身段做街市主播的勇氣，認為她比起某些坐享其成的藝人更值得尊敬。有網民直言：「做人要有良心，阿七咁拼命都唔要，真係搵鬼信你哋公司」，反映公眾對事件的不滿情緒。