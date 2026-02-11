前「獎老」吳嘉儀慘遭無預警解僱 IG洩不滿 曾控訴職場欺凌壓力爆煲

34歲前TVB「獎老」吳嘉儀（阿七）昨日（10日）在Instagram突然爆出震撼彈，表示在準備直播前一刻被公司無預警解僱！這位曾經風光一時的「街市天后」，放下身段轉戰HKTVmall擔任帶貨主播僅一年，竟然慘遭炒魷魚收場。消息一出即時引爆網民熱議，紛紛質疑背後是否涉及辦公室政治鬥爭，令人不禁為這位敬業樂業的前藝人感到不值。