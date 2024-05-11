吳嘉儀再度大爆遭TVB幕後無禮對待 化妝間無辜被鬧「賴死整頭」
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32歲TVB藝人吳嘉儀（阿七），因在《開心無敵獎門人》中的亮眼表現而深入民心。向來敢言的阿七已不只一次大爆遭TVB幕後無禮對待，而日前（5/10）她再度在社交網上大爆料，連發限時動態透露了自己在公司內化妝間遭同事無禮對待，亦透露收到不少同事關心，不過阿七表示「問心無愧」！
吳嘉儀化妝間內無辜被鬧「賴死整頭」
據吳嘉儀描述，她在接到通知後按時返公司進行試造型，卻發現化妝間的同事似乎沒有接到相關通知。一位同事甚至對她大聲斥責，言辭激烈地說：「你坐喺度賴死都唔會有人幫你整頭！」這段經歷讓她感到十分委屈。吳嘉儀在社交網站上發文，表達了自己的無奈與心聲。她提到，自己是按照通知準時到達，並沒有預料到會出現這樣的溝通問題。
自嘲九線演員質疑對方玩針對
她強調，如果事前能有清晰的溝通，大家的工作都會變得更加順利。她也提到，自己只是找了個空位坐下，準備打電話了解情況，卻意外地被指責「賴死」。她也自嘲地說，自己不過是一個九線演員，並質疑對方針對她是否有必要。
吳嘉儀憶起剛入行前輩提醒
吳嘉儀在經歷了這番不愉快後，到員工餐廳獨自喫著熱狗時，她忽然悲從中來，她流下了兩行眼淚。吳嘉儀回憶起剛入行時，前輩曾告訴她新人總需要忍受一些苦頭。但她認為，時代已經改變，職場文化應該是建立在互相尊重的基礎上。儘管如此，她還是感謝那些在她困難時刻關心她的朋友和同事。她表示，自己會繼續做好本分，問心無愧。
阿七對TVB幕後工作人員不滿：啲語氣好似命令
阿七的不滿對象是一名TVB的幕後工作人員，她在IG限時動態中寫道：
「而家啲後生同事（希望係個別啦），啲態度、禮貌…？你叫人工作啲語氣好似命令咁，我好有禮貌喺Whatsapp問佢詳情已讀不回。到我再主動搵佢確認時間，佢話原來明天唔需要我，改期。當初搵我（應承）做嘢咁有禮貌，而家我答應咗，髮都染埋等你約，就咁嘅態度。我做唔做都冇所謂㗎，工作嘅嘢睇意義、睇互相尊重，唔係睇你幾個shows，你都可以搵過另一位cast。」
阿七「公審」後急急刪文
在發出上述不滿之後，阿七又發了另一則文：「呻完。做人做事有時都係唔好太認真喇，心底裡知咩事就算，或係直接將個名寫落小器簿。又開心返 #大家互尊咪好好哋囉 #按章回覆」。不過，這兩則限時動態在數小時後被她刪除。
圖片來源：IG@ah7ng