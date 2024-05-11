吳嘉儀再度大爆遭TVB幕後無禮對待 化妝間無辜被鬧「賴死整頭」

32歲TVB藝人吳嘉儀（阿七），因在《開心無敵獎門人》中的亮眼表現而深入民心。向來敢言的阿七已不只一次大爆遭TVB幕後無禮對待，而日前（5/10）她再度在社交網上大爆料，連發限時動態透露了自己在公司內化妝間遭同事無禮對待，亦透露收到不少同事關心，不過阿七表示「問心無愧」！

