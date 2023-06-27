愛回家｜本周五播「大結局」 吳大強自爆與吳偉豪有對手戲

處境劇《愛回家之開心速遞》播出6年以來捧紅了不少演員，亦憑多元化的題材深受大眾喜愛，經常都成為三大黃金時段之冠，成為無綫的皇牌節目。近年多次傳出TVB有意停播《愛回家》，但又多次宣布「添食」，由原本的180集增加到2000多集。然而，在日前TVB公開的預告中，於本周五（30/6）播出的第2000集竟然被稱作「大結局」，令不少劇迷猜測《愛回家》是否真的去到了盡頭。有報道指吳大強將會與吳偉豪父子檔現身將會加入處境劇《愛回家之開心速遞》劇組，孖住囝囝吳偉豪（Ricco）一同父子檔拍劇！