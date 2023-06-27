愛回家｜本周五播「大結局」 吳大強自爆與吳偉豪有對手戲
《中年好沙聲》影射《中年好聲音》
根據無綫公開的本周劇透，星期二播出的第1997集叫做《中年好沙聲》，劇情講述「大四喜」應邀為電視節目《中年好沙聲》擔任評判，怎料有不少認識之人參賽。大四喜及後要為某位參賽者給予評語，卻不知該說些甚麼；三名拍檔隨便瞎說幾句並給予好評，譚道德（陳榮峻 飾）卻唱反調，更講出一些令人難以理解的評語，因此惹來外界的抨擊。大四喜形象「插水」，失去不少演出工作，相反被批評的參賽者「人氣」急升。由於劇情明顯影射《中年好聲音》，令外界推測可能會找《中年好聲音》的參加者客串該集，而呼聲最高的就是「朱凌凌」吳偉豪的爸爸吳大強，除此之外，亦有不少網民都覺得他非常適合加入成為固定演員，亦有人提議他很適合加入「大四喜」，寓工作於娛樂。
親自透露將父子檔拍劇
現年71歲的吳大強參加完《中年好聲音》之後知名度暴升，人氣拍得住出道已經7年多的囝囝吳偉豪。吳大強早前出席活動時坦言已經收到劇本，又透露將會與囝囝吳偉豪一同父子檔拍劇，不過劇本並非《愛回家之開心速遞》，而是另一套新劇《非常檢控觀》。據悉，吳大強在劇中都會有機會唱歌，令人期待。
自爆曾擁有8嚿腹肌
吳大強早前接受車淑梅的港台節目《舊日的足跡》訪問分享自己的演藝夢，他提到年輕時的自己擁有8嚿腹肌熱愛健身，又自爆曾渴望成為一名職業球星或明星。他於1971年參加香港電台舉辦的歌唱比賽奪亞軍，翌年報名TVB電視藝員訓練班，但最後無法入選：「比賽第二輪已經冇下文，可能我唔夠靚仔又唔夠高。婚後我見到4個仔，個心想佢哋有冇呢個天份、興趣和能耐呢？當年無綫招考藝人，我幫老二（吳偉言）同老三（吳偉豪）報名，結果1000幾人入面只揀咗9個入圍，佢兩個都中選。不過老二一直夢想做飛機師，要去加拿大升學，結果老三就加入咗娛樂圈。」
滿意吳偉豪演藝圈表現
談到入行7年的吳偉豪，吳大強稱兒子入行時未夠18歲，並不擔心他沒有一炮而紅， 因為兒子跟同期同學相比表現也算令人滿意：「電視台比佢靚仔嘅演員大有人在，佢做戲還可以，我曾經擔心佢會學壞，但原來劇組就好似一家人咁互相照顧，令我好放心。」見到兒子獲頒「飛躍進步男藝人獎」，爸爸亦感到非常開心：「幸運地上年佢參演嘅劇集有發揮機會，自此之後佢更加有信心。呢個圈一定要學習其他 嘅演技，唔一定要好似發哥（周潤發）或華仔（劉德華）咁， 但要努力去做。」
吳大強加入《非常檢控觀》
吳大強與囝囝吳偉豪日前父子檔亮相為TVB新劇《非常檢控觀》進行拍攝，吳偉豪受訪時更大爆老竇工作比自己更忙，笑稱自「羨慕都會嘅」「忙過我咁滯」！不過吳偉豪亦表示會以爸爸吳大強作為目標，希望自己可以繼續為夢想而奮鬥。提到早前吳大強在一活動中暈倒，吳偉豪透露父親已減少工作量，雖然仍然很忙但還可以應付。
吳大強因吳偉豪被改花名做「朱生」
吳大強是退休公務員，現時71歲，今年以「最年長參賽者」的姿態參加《中年好聲音》一舉成名，以擅唱英文歌見稱，最後成績為第六名。早前吳大強與吳偉豪齊齊接受無綫娛樂新聞台訪問，吳大強表示曾猶豫應否參賽，最後佢豁出去，覺得自己應該勇敢追夢，他亦笑言做星爸好有趣，由於阿仔吳偉豪演《愛回家之開心速遞》朱凌凌相當入屋，吳大強笑言曾經試過被酒樓員工誤叫「朱先生」。當時吳大強表示好期待與吳偉豪父子檔拍劇，還稱想演管教阿仔嘅角色。
如今首次與囝囝在《非常檢控觀》同場鬥戲，二人都表示相當興奮，早前還有傳吳大強將有機會加入《愛回家之開心速遞》劇組，吳偉豪受訪時更直認曾有所聞，不過就未收到正式通知，而對於父子在劇中的角色亦保持神秘，希望到時能給觀眾一個驚喜！
中年好聲音6強｜吳大強勁吸415萬Views成「點擊王」
根據「TVB綜藝」Youtube頻道數據所得（截至昨日早上9時），綜合六強選手過往演唱歌曲的觀看次數，「點擊王」頭三甲順序為吳大強、龍婷及顏志恒。
Bill哥哥吳大強個人單曲及合唱歌曲總觀看次數突破415萬，當中《浪子心聲》勁吸48萬觀看次數，該集Bill哥哥首度Solo獻唱廣東歌和出動吹口琴秘密武器，表現搶眼；而《情憑誰來定錯對》和《Quando Quando Quando》的觀看次數同樣超過46萬，共有三首單曲突破45萬Views的大強，名副其實是「中年點擊王」。
吳大強︱71歲最年長參賽者 其子為無線力捧小生
在《中年好聲音》參賽者當中，吳大強以71歲最大年紀參加，首輪比賽唱英文金曲《Unchained Melody》，表演高難度的震音同高音，得到肥媽大讚。吳大強曾表示只當自己17歲，凡事做到最好，永不言敗，專唱英文情歌的他次次出賽都攞高分，人氣高企全城都識。
吳大強同太太都係公務員，不過已經退休多年，二人育有4個仔，三仔就係無綫力捧小生吳偉豪，即係劇集《愛．回家之開心速遞》嘅朱凌凌。吳大強夫婦4個仔都靚仔又有成就，大仔係消防隊長，二仔係飛機師，依家仲讀緊書嘅細仔就係part time model，一門四傑。吳大強曾自爆同譚詠麟當年「踢過波」，因他曾是流浪足球隊隊員，吳大強當年是青年軍，譚校長是預備組，二人一見面大講波經之外，仲會講埋無綫總經理曾志偉「壞話」。吳大強憶述曾經同曾志偉落場比賽踢足球，大爆對方「好茅」，試過被他剷波剷中！
吳大強｜口琴自吹自唱廣東歌 肥媽嗒糖撩爆讚人靚仔
71歲的吳大強唱功向來出眾，多集成功俘虜評判的心。向來唱開英文歌的吳大強，上集罕有挑戰廣東歌《浪子心聲》，表現依然無可挑剔，唱到一半他出動兩大秘密武器拉分：「吹口哨」和「吹口琴」。最終吳大強獲得89分佳績，更自爆：「呢個口琴，其實係一個禮拜前先買，所以我都鼓起好大勇氣。」吳大強表現贏得全場掌聲。68歲的肥媽被冧到嗒糖，出口大讚對方靚仔：「靚仔好有舞台風範同經驗，You belong to the stage！」隨後蘇永康盛讚吳大強：「呢位長輩雲淡風輕咁講咗佢人生經歷畀我哋聽，聽得好感動。」
吳大強｜具舞台王者風範 無懼高齡挑戰邊跳邊唱牽高潮
71歲的吳大強除在去集有亮麗的表現，他在節目第三部曲次回合《影視金曲生死鬥》，同樣表現出色。吳大強在此回合獻唱英文老歌《Quando quando quando》，他無懼高齡限制，大膽邊唱邊跳，憑住自信十足的表現，帶領全埸氣氛步入高潮，獲得在場評判認同，張佳添更稱：「Bill哥哥，一個字，Professional！」周國豐更指吳大強如同行走的CD：「今日聽第一句，已經有聽CD嘅感覺，唔似係唱live嘅版本，非常之好。」
吳大強｜初賽已表現耀眼 瘋狂表演震音聽出耳油
早在《中年好聲音》頭陣100強出場時，吳大強的表現已經耀眼。吳大強頭炮是演唱電影《人鬼情未了》的主題曲《Unchained Melody》，演唱時他中氣十足，大晒震音和高音，令評判對眼前71的吳大強刮目相看，肥媽指：「好多人可能話佢好多震音，但唔震音點唱呢隻歌啫，佢用舊嘅Way唱番舊嘅歌，Feel到佢嘅Passion。」周國豐更指吳大強令他憶起亡父：「我爸爸喺我好細個就已經離開咗，好多謝你頭先嘅2分幾鐘，令我有番同爸爸嘅回憶。」
吳大強｜育有三子同樣靚仔 細仔為《愛回家》爆肌小生
吳大強年屆71歲，育有三子，細仔就是為人熟悉的無綫力捧爆肌小生吳偉豪（Ricco）。早在亮相《中年好聲音》前，吳大強曾隨Ricco及三位兄弟為《思家大戰》錄影，隊名自居「吳條煙」，一家人的高顏值更成熱話。網民讚吳家四子靚仔時，吳大強表示：「我都唔錯呀！」後來吳大強錄影《中年好聲音》時，Ricco有到錄影廠替爸爸打氣，見證其父出色的表演。
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