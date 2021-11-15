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54歲吳婉芳低調做奶奶 大仔胡智略娶霍英東孫女霍詠盈

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撰文：東方新地

前港姐亞軍吳婉芳日前榮升奶奶，26歲的大仔胡智略（Caspar）與霍英東孫女霍詠盈（Caroline）拉埋天窗，並低調舉行婚禮。吳婉芳話自己唔係娛樂圈人，所以唔想高調，豪門對豪門，恭喜晒！

撰文：東方新地 圖片：[email protected][email protected][email protected]、東方新地圖片庫

吳婉芳貫徹低調作風

吳婉芳當年嫁入豪門後退出娛樂圈，專心相夫教仔，多年來行事低調，她與亡夫胡家驊育有3名子女，大仔胡智略（Casper）、二仔胡智同（Lynus）及女兒胡智晴（Helene）。大仔胡智略與霍英東孫女霍詠盈（Caroline）拍拖3年，日前有情人終成眷屬，吳婉芳就低調地升呢做奶奶。

近年甚少作公開露面的吳婉芳，原來已榮升奶奶。（圖片來源：東方新地圖片庫）
近年甚少作公開露面的吳婉芳，原來已榮升奶奶。（圖片來源：東方新地圖片庫）
吳婉芳曾被影到與女兒一起行街Shopping。（圖片來源：東方新地圖片庫）
吳婉芳曾被影到與女兒一起行街Shopping。（圖片來源：東方新地圖片庫）

張學友獻唱送祝福

有報道指胡智略與霍詠盈日前低調在K11的瑰麗酒店舉行婚宴，由新郎的大隻弟弟胡智同擔任伴郎，一對新人男才女貌，熱愛音樂的新郎在婚禮上彈結他，新娘就演奏小提琴，城中名人雲集，吳婉芳的契哥張學友都有出席婚禮，更現場獻唱〈每天愛你多一些〉，祝福一對新人。

吳婉芳26歲的大仔胡智略與霍英東孫女霆詠盈拍拖3年拉埋天窗。（圖片來源：IG@carolinefwy）
吳婉芳26歲的大仔胡智略與霍英東孫女霆詠盈拍拖3年拉埋天窗。（圖片來源：[email protected]
吳婉芳契哥張學友人到禮到，仲唱歌送祝福。（圖片來源：東方新地圖片庫）
吳婉芳契哥張學友人到禮到，仲唱歌送祝福。（圖片來源：東方新地圖片庫）

人妻分享新婚喜悅

嫁入胡家的新新抱霍詠盈終於在社交網分享喜事，她貼出多張婚照，感謝所有人的祝福，又以胡太身份承諾：「家人是Caspar和我人生中最重要的人。我們能結為夫婦，最想多謝的是我們的家人。謝謝您們無私的愛和支持，我們會並肩地走未來的路，把您們的愛和教導延續下去。感謝賓客朋友們的厚愛和慷慨，很榮幸有您們見證我們展開人生新的一頁。謝謝兄弟姐妹們，以前跟將來都陪伴我們成長。」

據知新娘霍詠盈比新郎胡智略年長一歲，二人的婚紗照在港取景。（圖片來源：IG@carolinefwy）
據知新娘霍詠盈比新郎胡智略年長一歲，二人的婚紗照在港取景。（圖片來源：[email protected]
雖然一對新人都系出名門，但他們的婚禮非常低調。（圖片來源：IG@carolinefwy）
雖然一對新人都系出名門，但他們的婚禮非常低調。（圖片來源：[email protected]
榮升人妻的霍詠盈在社交網宣布已婚。（圖片來源：IG@carolinefwy）
榮升人妻的霍詠盈在社交網宣布已婚。（圖片來源：[email protected]

吳婉芳多謝大家關心

新奶奶吳婉芳雖已54歲，但她多年來都保養得非常好，依然青春美麗，吳婉芳回應傳媒時更開心表示多謝所有親朋戚友的蒞臨和祝福，對於大仔終於成家立室，她很開心，並希望大仔與新抱仔可以開開心心，白頭到老，永結同心。吳婉芳解釋因為他們一家都不是娛樂圈人，所以只像一般人籌備婚禮，沒有特別通知及打擾傳媒，並多謝大家關心。

其中一張婚照在胡家的超級豪宅拍攝。（圖片來源：IG@carolinefwy）
其中一張婚照在胡家的超級豪宅拍攝。（圖片來源：[email protected]
早前胡智略曾在拍攝婚照的地方練結他，愛犬亦陪伴左右。（圖片來源：IG@carolinefwy）
早前胡智略曾在拍攝婚照的地方練結他，愛犬亦陪伴左右。（圖片來源：[email protected]linefwy）
婚後冇得去度蜜月不突止，霍詠盈在社交網限時動態扁晒咀，因為要去考試。（圖片來源：IG@carolinefwy）
婚後冇得去度蜜月不突止，霍詠盈在社交網限時動態扁晒咀，因為要去考試。（圖片來源：[email protected]

子女盡得父母真傳

吳婉芳18歲時當選港姐亞軍，並奪得最上鏡小姐及才華小姐，是史上首位三料港姐，她的子女遺傳了其優良基因，大仔胡智略五官最似媽咪，畢業於華仁書院和哈羅公學，並以一級榮譽成績畢業於倫敦大學經濟系，之後再修讀碩士課程。今年8月胡智略在IG開設賬號，並以「音樂人/樂隊」的身份介紹自己，被指有意進軍樂壇。。二仔胡智同一樣高大靚仔，於英國牛津大學畢業，熱愛健身的他曾參加英國的健美先生比賽，贏得「Mens Physique Tall」組別冠軍。

53歲的吳婉芳美麗如昔。（圖片來源：東方地新圖片庫）
54歲的吳婉芳美麗如昔。（圖片來源：東方地新圖片庫）
胡智略五官標緻，似足媽咪吳婉芳。（圖片來源：IG@carolinefwy）
胡智略五官標緻，似足媽咪吳婉芳。（圖片來源：[email protected]
熱愛音樂的胡智略性格比較內斂。（圖片來源：IG@casparwoo）
熱愛音樂的胡智略性格比較內斂。（圖片來源：[email protected]

「凍齡港姐」吳婉芳8層大宅曝光

54歲「凍齡港姐」吳婉芳臉孔標緻皮膚緊緻，被稱之為「美魔女」實在當之無愧，自從老公胡家驊2017年離世後，吳婉芳深居簡出，享受寧靜生活。現職健身教練的吳婉芳二仔胡智同（Lynus）早前在社交網po出生活照，間接讓吳家的大坑8層獨立屋曝光，獨立屋無論外觀和裡面設計都令人嘆為觀止。Lynus更po出為動物機構籌款的照片，令一眾絲打心心眼！

日前吳婉芳與大仔胡智略 ( 左上 )、二仔胡智同 ( 右上 ) 及老爺奶奶為孻女兒胡智晴慶祝生日。
去年吳婉芳與大仔胡智略 ( 左上 )、二仔胡智同 ( 右上 ) 及老爺奶奶為孻女胡智晴慶祝生日。
保養得宜的吳婉芳，當年是三料港姐，分別奪得亞軍、最上鏡小姐及才華小姐。現年52歲的吳婉芳拍埋三子女中間如大家姐，唔似做咗人阿媽。
保養得宜的吳婉芳，當年是三料港姐，分別奪得亞軍、最上鏡小姐及才華小姐。現年54歲的吳婉芳拍埋三子女中間如大家姐，唔似做咗人阿媽。（圖片來源：[email protected]
吳婉芳兒子為現代藝術收藏家，鍾情於以大型鑄銅和大理石雕塑聞名的英國 雕 塑 家Henry Moore 作品，因此設計師將自由藝術和住所設計糅合，令建築物外觀達至時尚又獨特的效果。
吳婉芳二仔胡智同為現代藝術收藏家，鍾情於以大型鑄銅和大理石雕塑聞名的英國雕塑家Henry Moore 作品，因此設計師將自由藝術和住所設計糅合，令建築物外觀達至時尚又獨特的效果。（圖片來源：[email protected]
當年吳婉芳夫婦非常著重私隱，故樓層分配亦非常考究，最後方案是最高三層為吳氏夫婦居所，最低兩層子女居住，而另一層則以招待親友住宿。房內主要以木材和大量玻璃來襯托白色牆及天花，簡潔優雅，且光線充足。
當年吳婉芳夫婦非常著重私隱，故樓層分配亦非常考究，最後方案是最高三層為吳氏夫婦居所，最低兩層子女居住，而另一層則以招待親友住宿。房內主要以木材和大量玻璃來襯托白色牆及天花，簡潔優雅，且光線充足。（圖片來源：[email protected]
地面層為停車場，一樓是會所設施及戶外泳池，頂層為空中花園，其餘六層為房間及客廳。
地面層為停車場，一樓是會所設施及戶外泳池，頂層為空中花園，其餘六層為房間及客廳。（圖片來源：[email protected]
一樓的戶外泳池非常寬敞 ，Lynus 做完 gym 仲可以到泳池和愛犬一同暢泳。
一樓的戶外泳池非常寬敞 ，Lynus 做完 gym 仲可以到泳池和愛犬一同暢泳。（圖片來源：[email protected]
Lynus 曾奪得英國健美先生比賽冠軍，每日定必抽時間健身，在採光度十足的健身室內，身心份在舒暢。
Lynus 曾奪得英國健美先生比賽冠軍，每日定必抽時間健身，在採光度十足的健身室內，身心份在舒暢。
52歲「凍齡港姐」吳婉芳po相晒幸福 大坑2萬呎8層獨立屋曝光
（圖片來源：[email protected]
吳婉芳位於大坑道的豪宅，曾被評為2013亞太物業大獎「香港五星級私人住宅」，位置坐落於港島區太平山山腳一處建築密度較低的地段，符合吳婉芳愛幽靜的性格。Lynus坐在寬敞樓梯留影，一臉稚氣笑容非常陽光。
吳婉芳位於大坑道的豪宅，曾被評為2013亞太物業大獎「香港五星級私人住宅」，位置坐落於港島區太平山山腳一處建築密度較低的地段，符合吳婉芳愛幽靜的性格。Lynus坐在寬敞樓梯留影，一臉稚氣笑容非常陽光。（圖片來源：[email protected]

二仔胡智同愛心爆棚 義教運動為動物籌款

曾奪得英國健美先生比賽冠軍的Lynus回流香港繼續健身事業，日前更以健身教練身份為動物機構籌款，見Lynus除了義教外，還有幫忙售買Tote bag、水樽等，全程親力親為。

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