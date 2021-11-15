54歲吳婉芳低調做奶奶 大仔胡智略娶霍英東孫女霍詠盈
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吳婉芳貫徹低調作風
吳婉芳當年嫁入豪門後退出娛樂圈，專心相夫教仔，多年來行事低調，她與亡夫胡家驊育有3名子女，大仔胡智略（Casper）、二仔胡智同（Lynus）及女兒胡智晴（Helene）。大仔胡智略與霍英東孫女霍詠盈（Caroline）拍拖3年，日前有情人終成眷屬，吳婉芳就低調地升呢做奶奶。
張學友獻唱送祝福
有報道指胡智略與霍詠盈日前低調在K11的瑰麗酒店舉行婚宴，由新郎的大隻弟弟胡智同擔任伴郎，一對新人男才女貌，熱愛音樂的新郎在婚禮上彈結他，新娘就演奏小提琴，城中名人雲集，吳婉芳的契哥張學友都有出席婚禮，更現場獻唱〈每天愛你多一些〉，祝福一對新人。
人妻分享新婚喜悅
嫁入胡家的新新抱霍詠盈終於在社交網分享喜事，她貼出多張婚照，感謝所有人的祝福，又以胡太身份承諾：「家人是Caspar和我人生中最重要的人。我們能結為夫婦，最想多謝的是我們的家人。謝謝您們無私的愛和支持，我們會並肩地走未來的路，把您們的愛和教導延續下去。感謝賓客朋友們的厚愛和慷慨，很榮幸有您們見證我們展開人生新的一頁。謝謝兄弟姐妹們，以前跟將來都陪伴我們成長。」
吳婉芳多謝大家關心
新奶奶吳婉芳雖已54歲，但她多年來都保養得非常好，依然青春美麗，吳婉芳回應傳媒時更開心表示多謝所有親朋戚友的蒞臨和祝福，對於大仔終於成家立室，她很開心，並希望大仔與新抱仔可以開開心心，白頭到老，永結同心。吳婉芳解釋因為他們一家都不是娛樂圈人，所以只像一般人籌備婚禮，沒有特別通知及打擾傳媒，並多謝大家關心。
子女盡得父母真傳
吳婉芳18歲時當選港姐亞軍，並奪得最上鏡小姐及才華小姐，是史上首位三料港姐，她的子女遺傳了其優良基因，大仔胡智略五官最似媽咪，畢業於華仁書院和哈羅公學，並以一級榮譽成績畢業於倫敦大學經濟系，之後再修讀碩士課程。今年8月胡智略在IG開設賬號，並以「音樂人/樂隊」的身份介紹自己，被指有意進軍樂壇。。二仔胡智同一樣高大靚仔，於英國牛津大學畢業，熱愛健身的他曾參加英國的健美先生比賽，贏得「Mens Physique Tall」組別冠軍。
「凍齡港姐」吳婉芳8層大宅曝光
54歲「凍齡港姐」吳婉芳臉孔標緻皮膚緊緻，被稱之為「美魔女」實在當之無愧，自從老公胡家驊2017年離世後，吳婉芳深居簡出，享受寧靜生活。現職健身教練的吳婉芳二仔胡智同（Lynus）早前在社交網po出生活照，間接讓吳家的大坑8層獨立屋曝光，獨立屋無論外觀和裡面設計都令人嘆為觀止。Lynus更po出為動物機構籌款的照片，令一眾絲打心心眼！
二仔胡智同愛心爆棚 義教運動為動物籌款
曾奪得英國健美先生比賽冠軍的Lynus回流香港繼續健身事業，日前更以健身教練身份為動物機構籌款，見Lynus除了義教外，還有幫忙售買Tote bag、水樽等，全程親力親為。