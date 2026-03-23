35歲吳子冲親證離巢 《臥底嬌娃》演活悲情奸角 背景起底曾戀上「拜金港姐」
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吳子冲親證離巢TVB零高層挽留
近日有網民發現TVB官網已將吳子冲的藝人檔案下架，他在訪問中大方承認此事，並透露自己也有上網查證過，確實已經「被消失」。他表示離巢是三月中旬發生的事，雙方經過多次來回傾談，最終決定和平分手。談到離開效力8年公司的真正原因，吳子冲坦言並非TVB主動提出不續約，而是自己來到35歲的人生關口，不希望未來的路只得一個選擇。「我唔想35歲就人生得返一條路。就算我放低5年10年，如果啲戲唔係太屎，相信都仲有得撈嘅。會唔會覺得傷感可惜？係有嘅。」最令人意外的是，在TVB默默耕耘了8年，從閒角捱到開始有記憶點的角色，竟然零高層挽留。吳子冲表示只接觸過「藝員科」的同事，沒有任何高層出面挽留，更笑言：「小薯仔冇得見高層。（樂小姐、珍姐？）冇冇，好耐冇見過佢哋。」
《臥底嬌娃》奸角克洛索帕爆紅引熱議
吳子冲在近期播出的《臥底嬌娃》中擔任其中一個角色「克洛索帕」，以關禮傑私生子的身份出現，結局周慘被父親狠下毒手。他在劇中展現的「邪氣怒目」和「奸險陰笑」，讓許多觀眾在螢幕前都感到毛骨悚然。網民紛紛留言表示：「佢啲眼神令人覺得驚」、「睇到打冷震」，認為他的演繹極具說服力，成功將角色的恐怖感傳遞給觀眾。原來吳子冲能將角色的動漫迷特質演得如此傳神，全因他本人也是一位忠實動漫迷。他受訪時透露，自己對動漫相關的劇情相當容易消化和理解，這次的角色設定可謂正中下懷。他更笑言，因為與對手羅毓儀同樣是動漫愛好者，二人在拍攝現場一拍即合，經常大談動漫經，戲內戲外都充滿火花。
吳子冲背景起底學霸出身曾奪校草冠軍
吳子冲於2017年投考第29期藝員訓練班而成為一名演員，近年憑多變戲路成功入屋。早在2021年於《七公主》中飾演暖男「張文豪」一角而受到注目，更首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步男藝員」。其後不乏機會，於《新四十二章》、《靈戲逼人》、《羅密歐與祝英台》、《企業強人》及《武林》等多部劇集均有發揮。吳子冲不只有外型，更是一位學霸，他曾於英國讀中學，回港後報讀香港公開大學，為社會科學系學士。早在讀書時期，吳子冲已是模特兒界的寵兒，更曾奪得大專校草冠軍。除此之外，吳子冲亦是運動健將，從小練習劍擊的他有「劍擊王子」之稱，胞弟則是香港劍擊運動員吳子浩。
吳子冲曾戀上「拜金港姐」 現任女友係大師姐尹詩沛
吳子沖曾戀上2019年落選港姐蔡嘉欣，被爆當年因為蔡嘉欣拜金而狠飛吳子冲，但蔡嘉欣出post為自己平反，親揭當年是被分手：「分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的。」
吳子冲與比自己大一歲的尹詩沛拍拖，兩人的關係在2023年因一同前往日本旅遊而曝光。尹詩沛曾被拍到在合照中「小鳥依人」般倚靠在吳子冲肩上，當時據報兩人已秘密相戀約兩年。吳子冲在訪問中大讚尹詩沛「三觀正確」，並表示兩人關係「不斷變好」。其實尹詩沛也是TVB藝訓班出身的藝人，不過比吳子冲早入行，2010年畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，繼而成為TVB旗下基本藝人合約藝員，算是吳子冲的「大師姐」。兩人同是TVB出身，對演藝圈的生態都有深刻理解，相信在吳子冲決定離巢轉型的關鍵時刻，尹詩沛的支持和理解對他來說十分重要。
吳子冲華麗轉身化身講師兼PR公司老闆
離開TVB後，吳子冲透露目前已經身兼多職，不但自行創業做老闆，更踏入教育界，成為大專院校的兼職講師。機緣巧合下，吳子冲早前獲VTC（職業訓練局）邀請，為演藝及文化管理部門的學生舉辦工作坊，教授Set頭、化妝、扮靚及儀態肢體動作。由於反應熱烈，校方更為他「添食」開辦全新課程，專門教授「個人IP」與「AI」應用。為此，他特別找來星級化妝師、造型師及AI導師組成團隊，教導年輕人如何運用AI包裝個人形象及經營社交媒體。訪問中，他也表示，做老師的收入絕對比做演員更穩定，未來不排除會考慮轉做全職講師。
除了執起教鞭，吳子冲近半年亦積極發展公關事業。他透露早前參與了青年宿舍計劃，入住啟德方艙並協助統籌打點。期間，他結識了一位酒店集團的老闆，促使他開設了自己的公關營銷公司，專接該集團的項目，負責統籌社交媒體與公關活動。