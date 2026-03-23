35歲吳子冲親證離巢 《臥底嬌娃》演活悲情奸角 背景起底曾戀上「拜金港姐」

八年TVB路，吳子冲選擇在事業起飛之際「轉跑道」，《臥底嬌娃》奸角形象深入民心，幕前幕後雙線發展，35歲的他，如何華麗轉身？昨日（3月22日）吳子冲出席《臥底嬌娃》宣傳活動時親證離巢TVB，震驚娛樂圈。效力8年的他坦言與TVB「和平分手」，更爆料高層零挽留，直言「好耐冇見樂小姐、珍姐」。35歲的人生關口，他選擇跳出舒適圈，拒絕「打死一世工」，背後原因令人深思。