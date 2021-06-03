吳孟達、周星馳再組最佳拍檔 被AI換臉上演《英雄本色》
吳孟達、周星馳這對無敵組合歷久不衰，大家看重播電影已經看到連對白倒背如流，今年正值由狄龍、張國榮、周潤發主演的經典電影《英雄本色》上映35周年，近日有網友翻找出一段惡搞《英雄本色》的片段，片中達叔同星爺被網民運用AI技術換臉，將兩人在其他電影的演出表情，換入《英雄本色》經典場面中，獲網友大讚非常爆笑！
文：東方新地｜圖：網上影片截圖
吳孟達、周星馳AI換臉上演《英雄本色》
《英雄本色》由吳宇森執導，狄龍、張國榮、周潤發主演，今年正是電影上映35周年，早前ViuTV亦有重播《英雄本色》系列三部曲電影，近日有網友就翻出一段惡搞《英雄本色》的影片，片中吳孟達、周星馳被網民運用AI技術換臉，再度組成最佳拍檔，參演《英雄本色》經典場面中，獲網友大讚非常爆笑！
周星馳「飾演」周潤發/Mark哥
在網友惡搞的片段中，周星馳「取代」了「發哥」周潤發，演出「阿Mark」一角，意外地令他臉形變得更圓潤。
吳孟達「飾演」狄龍/豪哥
而吳孟達「取代」狄龍演出「豪哥」的戲分，臉形反而變得尖瘦，不過網友都指他無法駕馭狄龍大哥的髮型。
同場加映：
吳孟達、周星馳合演爆笑《無間道》！無違和 Deepfake「換臉」（拉到文尾↓ 有片睇↓ ）
早前亦有網民運用AI技術，將吳孟達及周星馳在其他電影的演出表情，換入《無間道》經典場面中！
周星馳「飾演」梁朝偉/陳永仁
在網友民的惡搞鏡頭下，周星馳「取代」梁朝偉，出演陳永仁一角：
吳孟達「飾演」劉德華/劉建明
而三叔「黑仔達」吳孟達就飾演黑幫混入警方臥底劉建明一角，本來由劉德華飾演 ：
「演出」更勝周星馳！《無間道》達叔表情包：
相比起周星馳，這段片入面吳孟達的演出表情豐富，個別畫面配上表情，感覺「有聲」！
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其實同類的Deepfake「AI換臉影片」近年都頗流行，以下一段Robert Downey Jr 同 Tom Holland 「合演」的80年代經典《回到未來》，亦係當中的經典之作！