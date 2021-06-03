吳孟達、周星馳再組最佳拍檔 被AI換臉上演《英雄本色》

吳孟達、周星馳這對無敵組合歷久不衰，大家看重播電影已經看到連對白倒背如流，今年正值由狄龍、張國榮、周潤發主演的經典電影《英雄本色》上映35周年，近日有網友翻找出一段惡搞《英雄本色》的片段，片中達叔同星爺被網民運用AI技術換臉，將兩人在其他電影的演出表情，換入《英雄本色》經典場面中，獲網友大讚非常爆笑！

文：東方新地｜圖：網上影片截圖