kayan9896吳家忻與新男友逛街被目擊 百億富三代馬桂烽為黃心美前度
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藝人kayan9896（吳家忻）自去年與Locker（林家熙）分手後，近日又被指有新歡！對象竟是身價百億的富三代馬桂烽，引起網友熱烈討論！
kayan9896與新歡銅鑼灣甜蜜逛街被目擊
最近，網上瘋傳kayan9896與富三代馬桂烽在銅鑼灣的商場內逛街的照片。從照片中可以看到，兩人休閒打扮，走得很近，kayan9896更是大方地將手搭在馬桂烽的背上，這親密的舉動讓人不禁猜測兩人之間的關係。
富三代馬桂烽係大生地產富三代
馬桂烽是大生地產發展的主席及行政總裁馬清偉與譽為「Ball后」的前妻薛芷倫所生的大兒子。馬桂烽自己亦非常有能力，是本地精品酒店集團Yulan Group 創辦人兼行政總裁，在疫情時負責全新酒店品牌，於上環及黃竹坑開設兩幢新酒店，大搞「Petcation」。
馬桂烽曾與黃心美的姊弟戀
在與kayan9896的戀情傳出之前，馬桂烽曾與藝人黃心美有過一段姊弟戀。儘管兩人年齡相差10年，但戀情一度甚為火熱。不過，黃心美的妹妹黃心穎捲入「安心事件」後，黃心美的感情生活也受到牽連，她與台灣老公的離婚以及與馬桂烽的戀情都再次成為公眾的關注焦點。最終，在家人的意見和外界壓力下，兩人選擇了分手。
kayan9896對戀情傳聞保持沉默
面對網絡上對於自己新戀情的猜測，kayan9896至今未有任何回應。她選擇保持沉默，讓這段戀情是否屬實仍然成謎。不過，這樣的神祕態度反而更加引發了網友們的好奇心和關注。網民
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圖片來源：ig＠ballqueen、IG@locker_94、ig＠kayan9896、ig＠scarlett328、網上圖片資料或影片來源：原文刊於NewMonday