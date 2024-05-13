吳家忻為未來奶奶薛芷倫慶祝母親節 融入男友家中準備升呢「百億新抱」？
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吳家忻（kayan9896）早前被前度林家熙（Locker）的好友Tyson Yoshi在社交網上unfollow，近日Tyson Yoshi被問到此事，竟連講7次「唔回應、唔回應、唔回應、唔回應⋯⋯」，引起網民熱議！不過kayan9896就懶理這些是非，最近不但同新男友打得火熱，而且更已融入對方家中！
吳家忻kayan9896 與溫馨慶祝薛芷倫母親節
與前男友林家熙（Locker）分手兩年後，吳家忻的新戀情早前意外曝光，對象是大生地產發展主席馬清偉和薛芷倫的兒子馬桂烽（Justin）。最近，她與男友馬桂烽一同參加了對方家庭的母親節慶祝活動。薛芷倫在社交平台上分享了這一家庭聚會的照片，並寫下了感激的話語：「Family always comes first. I’m so grateful. Happy Mother’s Day！家庭永遠是第一位的，我很感恩，母親節快樂」。照片中，Kayan貼近男友，以「大嫂」的身份站在中間，兩人身穿相似的灰色衣服，展現出低調而甜蜜的一面。更值得注意的是，雖然兩人交往時間不長，僅半年多，但已經被邀請參加這樣重要的家庭聚會，顯示吳家忻已經獲得未來奶奶的喜愛，並成功融入馬家。這也讓網民紛紛表示，吳家忻有望成為「百億新抱」。
kayan9896與新歡銅鑼灣甜蜜逛街被目擊
早前，網上瘋傳kayan9896與富三代馬桂烽在銅鑼灣的商場內逛街的照片。從照片中可以看到，兩人休閒打扮，走得很近，kayan9896更是大方地將手搭在馬桂烽的背上。
其後kayan大方認愛，拍拖已半年，表示無打算收埋戀情，大讚男友高大細心又sweet，仲話一早見了家長「Ball后」薛芷倫，薛芷倫更支持kayan9896發展唱歌事業「Auntie話鍾意我唱歌」，更指馬桂烽支持kayan9896繼續幕前事業。
Kayan與富三代Justin新戀情曝光 失Locker失天下？
Kayan近開腔承認戀情後，網民就形容指Kayan與前度Locker分手後，疑似試當真、Tyson決裂，似乎是「失Locker失天下」了。
kayan9896吳家忻被試當真取消關注 戀富三代後與Tyson Yoshi關係亦生變
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠ballqueen、YouTube＠試當真Trial & Error、東方新地資料或影片來源：原文刊於NewMonday